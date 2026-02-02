Victor Wembanyama enfonce le Magic dans le « money time »

Malgré un “back-to-back”, et un entre-deux retardé de près de cinq heures, San Antonio s’impose 112-103 à domicile face au Magic avec 25 points, 8 rebonds, 5 contres et 4 interceptions de Victor Wembanyama.

Revenus très tard de Charlotte, les Spurs ne montrent aucun signe de fatigue et prennent immédiatement le contrôle du match. San Antonio réussit ainsi 7 de ses 8 premiers tirs et impose un rythme élevé. « Wemby » marque rapidement près du cercle, De’Aaron Fox et Devin Vassell trouvent aussi le panier, et l’agressivité des Spurs au rebond et dans la peinture fait très mal à Orlando. Malgré quelques tirs à 3-points de Desmond Bane et Moe Wagner, les Spurs creusent l’écart et terminent le premier quart largement devant (37-21).

Orlando change totalement de visage en début de deuxième quart avec une grosse montée d’intensité défensive et une contribution décisive du banc. Un « run » aussi rapide que cinglant (13-0) efface presque entièrement l’avance texane. Tristan Da Silva, Anthony Black et Jonathan Isaac apportent de l’énergie, tandis que Paolo Banchero et Bane prennent davantage de responsabilités en attaque.

Côté Spurs, Dylan Harper maintient l’équipe à flot avec plusieurs actions individuelles, mais San Antonio subit clairement le tempo. Orlando passe devant et vire en tête à la mi-temps (61-60).

« Wemby » ferme la boutique

Dès la reprise, les Spurs frappent fort avec un 10-2 initial, provoquant des pertes de balle et cassant le rythme floridien. Le match devient plus haché et moins prolifique offensivement. Paolo Banchero et Desmond Bane continuent de porter Orlando, mais San Antonio répartit mieux ses points et commence à profiter pleinement de son avantage aux lancers-francs. Les Spurs reprennent le contrôle et terminent le quart avec une avance de 86-79.

San Antonio s’appuie sur sa défense, sa présence au rebond et l’expérience de ses cadres pour empêcher tout vrai retour du Magic. Victor Wembanyama multiplie les actions défensives spectaculaires, Dylan Harper brille sur plusieurs séquences clés (dont une passe décisive pour un énorme dunk de Carter Bryant) et Keldon Johnson apporte une grosse activité en sortie de banc.

Orlando manque de soutien offensif après la pause, avec un banc muet, et ne parvient jamais à repasser sous la barre des deux possessions. Résultat, c’est “Wemby” qui sort le grand jeu dans le “money time” pour passer l’écart à +17 (110-93). Les deux coaches ouvrent leurs bancs, et le Magic, avec Noah Penda, ramène l’écart sous les 10 points pour finir la rencontre (112-103).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– “Wemby” en mode Giannis ? Victor Wembanyama s’est fait sanctionner par les arbitres pour avoir pris trop de temps pour shooter un lancer-franc… A noter que le Français, touché au mollet, n’avait reçu le feu vert pour jouer qu’une heure avant l’entre-deux.

– Cinq heures de retard. Initialement, ce Spurs – Magic devait se disputer à 22h00 heure française, et les partenaires de Paolo Banchero étaient sur place depuis la veille. Sauf qu’une tempête de neige et un souci mécanique d’avion ont contraint les Spurs à atterrir dimanche à San Antonio. La NBA a d’abord repoussé l’entre-deux de 3 heures, puis de 5 heures.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.