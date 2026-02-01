Tempête à Charlotte : le match Spurs – Magic repoussé de trois heures

Coincés à Charlotte à cause d’une tempête de neige, les Spurs ont vu leur programme (encore) bousculé.

La franchise texane a fait modifier l’horaire de la réception du Magic ce dimanche : l’entre-deux est désormais prévu à 18h00 à l’heure de San Antonio (01h00 du matin en France), soit trois heures plus tard que l’horaire initial.

San Antonio devait en effet quitter Charlotte samedi soir après sa défaite face aux Hornets, mais les vols ont été annulés alors que la ville était recouverte de plus de 20 centimètres de neige. Une météo qui avait déjà forcé la NBA à avancer de trois heures le coup d’envoi du match de samedi, dans le cadre du back-to-back des Spurs.

De son côté, Orlando a eu le luxe d’anticiper : le Magic est en effet à San Antonio depuis samedi matin…