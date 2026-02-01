Les Hornets attendaient ça depuis dix ans !

Les tests s’enchaînent et les Hornets continuent d’impressionner ! Vainqueurs à Memphis puis à Dallas en back-to-back, les coéquipiers de Moussa Diabaté ont cette fois réussi à venir à bout des Spurs de Victor Wembanyama samedi à domicile, dans un match avancé en raisons des conditions météorologiques.

Un imprévu de plus qui n’a pas du tout affecté le groupe de Charles Lee. « On adore ça, ça ne nous affecte pas du tout négativement. Avec les joueurs, le staff, on parle souvent du fait d’être souple, de rester ouvert d’esprit et de savoir s’ajuster », a ainsi rappelé le coach de Charlotte.

Des galères qui ont forgé le caractère

Dix ans ! Voilà dix ans que la franchise de Caroline du Nord n’avait plus enchaîné six victoires de suite. À l’époque, l’équipe reposait sur le tandem Kemba Walker – Al Jefferson, avec Nicolas Batum en lieutenant de luxe.

Dix années de galères dont les fans des Hornets sont peut-être en train de voir le bout, prêts à monter dans le train dirigé par une flopée de jeunes joueurs prometteurs et renforcé par un Kon Knueppel qui n’en finit plus d’impressionner, par sa maturité et sa détermination.

L’entame a été difficile, chacun a dû trouver sa place, ses repères, jusqu’à ce que cette belle série ne vienne confirmer que le groupe de Charles Lee avançait bel et bien dans le bon sens, tout en continuant à apprendre à chaque match. Même si tout n’est pas encore parfait, toutes les pièces du puzzle commencent à s’assembler.

« Je pense que le groupe commence tout juste à comprendre ce qu’on attend de lui. Quel type de tirs on doit tenter, la gestion du temps, la prise de décision… J’ai l’impression que ça s’améliore de match en match. En défense, c’est plus l’aspect physique et comprendre les efforts que ça demande », a poursuivi Charles Lee. « En fin de match, les arbitres vont donner moins de coups de sifflet, et il faut être capable de jouer malgré tout. Il faut aussi faire preuve d’un certain niveau de compétitivité à ce niveau-là pour aller au bout de ces possessions. Et je pense que notre groupe commence tout juste à grandir et à comprendre le temps, le score, le physique et comment prendre les meilleures décisions pour nous mettre dans une (bonne) position. »

Collin Sexton : « On arrive ! »

L’appétit vient en mangeant et ces six succès de suite ont eu le mérite de libérer les qualités de ce groupe, à l’image du match presque parfait de Collin Sexton en sortie de banc. Avec ses 21 points, à 7/8 au tir dont 5/5 à 3-points, l’arrière a parfaitement symbolisé l’état de grâce des Hornets qui n’ont pas lâché le morceau face à San Antonio, troisième meilleur bilan de la ligue avant la rencontre.

Il espère surtout que ce début d’année 2026 réussi permettra de fixer des standards plus élevés pour la franchise de la ligue privée de playoffs depuis le plus longtemps en NBA : dix ans !

« On arrive ! », a-t-il lancé. « Ça va demander un travail quotidien, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ce ne sera pas un changement radical, il faut y aller petit à petit, et sur ce match, on a puisé dans nos ressources et on a continué de se battre. Quand ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes, on a répondu sur le même ton, et j’ai eu l’impression qu’on était l’équipe la plus physique. Quand on est comme ça, qu’on ne parle pas aux arbitres, qu’on ne se plaint pas de fautes et qu’on se contente de jouer, c’est là qu’on est à notre meilleur niveau. »

Même après avoir vu les Spurs passer de -13 à -2 à l’entrée du money-time, Charlotte n’a pas lâché, s’en remettant à Miles Bridges, sans oublier la claquette de Moussa Diabaté. Le signe d’un nouvel état d’esprit et d’une prise de conscience quant aux qualités de ce groupe, à condition que tout le monde soit sur la même longueur d’onde.

« Il faut rester soudé », a ajouté Collin Sexton. « À chaque temps mort, on parle d’exécution, de la façon dont on doit le faire, tout en restant conscients du temps et du score à chaque possession. Quand les possessions décisives arrivent, on doit faire les bons choix et ne pas tenter d’actions spectaculaires. Et c’est ce qu’on a fait sur ce match. On a continué de se battre contre une très, très bonne équipe. Et on va continuer de se battre ».