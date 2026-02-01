Vainqueur de son duel face à « Wemby », Moussa Diabaté ne ralentit jamais

C’était il y a un peu moins d’un an. Lors de la précédente venue des Spurs de Victor Wembanyama, en février 2025, Moussa Diabaté s’était déjà distingué avec 9 points, 15 rebonds et 6 passes décisives, et Charlotte s’était imposé sur le fil, 117-116. Déjà à l’époque, l’intérieur français des Hornets surprenait par son activité, son engagement et sa détermination à titiller son « grand petit » frère de San Antonio.

Un an plus tard, Charlotte a poursuivi sa route dans le bon sens, jusqu’au déclic survenu en début d’année 2026, qui a permis à la franchise de Caroline du Nord de gagner 11 de ses 16 derniers matchs.

Et aux côtés des leaders de la formation de Charles Lee, comme LaMelo Ball, Miles Bridges, Brandon Miller et plus récemment Kon Knueppel, Moussa Diabaté est peut-être la plus grosse satisfaction du mois écoulé.

Un rythme de jeu qui colle avec les autres titulaires

Le match face aux Spurs l’a confirmé puisqu’en plus d’avoir contribué à une victoire de prestige face à « Wemby » et ses troupes (111-106), Moussa Diabaté a encore montré à quel point il pouvait être précieux, avec ses 12 points dont une claquette qui a pesé très lourd dans le « money-time » pour aller avec 10 rebonds et 2 contres, sans oublier ses 6 passes décisives, record égalé et qui avait été établi… face à San Antonio l’an dernier !

Deux jours avant Noël, Charles Lee l’a ainsi placé titulaire suite à la blessure au coude de Ryan Kalkbrenner. Le Français a bien validé ce choix depuis, en poursuivant sa progression à vitesse grand V pour démontrer que sa place était bel et bien dans le cinq majeur, avec plus de 9 points et 9 rebonds en moyenne depuis le début d’année.

« Je pense qu’il l’a mérité », a souligné coach Lee. « Il a montré à quel point il influence le jeu des deux côtés du terrain, à quel point il aide vraiment, je pense, à élever le niveau des autres joueurs qui sont également dans le cinq majeur. Défensivement, il est très polyvalent. Au début, on pensait peut-être que Ryan, avec son gabarit plus imposant, serait plus utile pour protéger la raquette. Et on se rend compte que Mous’ a fait tout aussi bien, même s’il est un peu moins grand. En attaque, son rythme de jeu est à la hauteur de celui de Melo, Brandon et Kon, qui aiment jouer et faire des passes vers l’avant et sur les ailes. Ryan fait également un excellent travail. Je pense simplement que son moteur est un peu différent de celui de Moussa. »

Le jour et la nuit avec la saison dernière

On pourrait aussi souligner sa capacité d’adaptation, qui lui a demandé de changer un peu son jeu face à la montagne « Wemby », par ses passes ou encore ses floaters à la trajectoire bien appuyée pour éviter le contre.

Comme les deux victoires en « back-to-back » à Memphis puis Dallas, ce succès face à San Antonio vient confirmer le nouveau statut des Hornets ces dernières semaines. Particulièrement la fin de match, au cours de laquelle la pression s’est accentuée. Mais comme à Dallas (121-123) où face à Washington (119-115), Charlotte a tenu bon.

« On va chercher les victoires, c’est ce qui fait la principale différence entre l’année dernière et cette année », avait noté Moussa Diabaté en début de série. « Avant, j’avais l’impression qu’à chaque fois qu’on tombait, ça faisait un effet boule de neige, où les mauvaises choses avaient tendance à s’enchaîner. Cette année, j’ai le sentiment que c’est bien mieux, dans le sens où on va prendre les choses en main. Qu’on soit dans un mauvais match, où dans un match où on est maladroits, ou alors dans lequel on défend mal, on trouve toujours un moyen de s’en sortir. »

Le prochain objectif pour Moussa Diabaté et les Hornets ? Aller chercher une septième victoire de suite, ce que la franchise n’a plus réussi depuis dix ans. Et ainsi continuer de se rapprocher du Top 10 de l’Est !

Moussa Diabaté Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 8:52 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 5:49 52.6 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 71 17:29 59.6 0.0 59.5 2.6 3.5 6.2 0.8 1.5 0.6 0.9 0.6 5.7 2025-26 CHA 45 24:48 64.0 100.0 65.6 3.6 4.8 8.4 1.4 2.6 0.7 1.0 1.0 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.