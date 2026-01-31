Inarrêtables, les Hornets s’offrent les Spurs !

Après un premier quart-temps globalement équilibré, les Hornets creusent un écart significatif dans le deuxième, en se servant d’un 20-4 pour terminer la période (61-47). C’est notamment Brandon Miller qui attrape chaud sur ce « run », avec ses 14 points en quatre minutes et une qualité de shoot qui fait des ravages, pendant que Victor Wembanyama est totalement muselé par une défense de plus en plus agressive.

Après la pause, les Spurs tentent de se mettre en route, en trouvant un peu plus de réussite extérieure, mais Collin Sexton est là pour répondre à Dylan Harper dans ce duel de remplaçants. Agressifs au rebond, les coéquipiers de Moussa Diabaté tiennent bon, même lorsque l’écart redescend à une possession à l’approche du « money time », et il faut la prise d’initiative de Miles Bridges et Brandon Miller pour clore les débats (111-106).

Un succès plus qu’encourageant pour Charlotte, emmené par un bon Brandon Miller (26 points) et par un Collin Sexton incisif en sortie de banc (21 points en 18 minutes), tandis que Dylan Harper (20 points) a brillé dans son opposition avec Kon Knueppel, l’autre rookie vedette du jour.

Dans le duel franco-français, Moussa Diabaté (12 points, 10 rebonds, 6 passes) a pris le dessus sur un Victor Wembanyama timide (16 points, 8 rebonds à 6/15). Il a notamment raté un tir pour égaliser à 109 partout, après une décision inversée par les arbitres.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Et de six pour Charlotte. Pour la première fois depuis près de dix ans (mars 2016), les Hornets alignent six victoires de suite, confirmant là leur excellente forme du moment. Leur coup de chaud du deuxième quart-temps, initié par Brandon Miller, a servi à faire la différence. Mais il a également fallu s’employer en seconde période, devant le jeu rapide des Spurs, et l’augmentation de leur réussite primée illustrée par le duo Champagnie/Barnes.

– Brandon Miller continue sur sa lancée. Cela fait maintenant dix matches de suite avec au moins 20 points pour Brandon Miller. Opposé à Victor Wembanyama, celui qui l’avait devancé à la Draft 2023, très peu inspiré cet après-midi, l’arrière a encore terminé meilleur marqueur de son équipe (et du match). Étant surtout impliqué dans le « run » de 20-4 qui a propulsé les joueurs de Charles Lee aux commandes à la fin du deuxième quart-temps. Toujours aussi spontané et culotté, avec ses shoots en première intention, il a mis ses défenseurs à l’amende.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.