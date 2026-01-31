Matchs
NBA
Matchs
NBA

Inarrêtables, les Hornets s’offrent les Spurs !

Publié le 31/01/2026 à 21:19 Twitter Facebook

Les Hornets ont résisté au retour des Spurs (111-106), afin de signer une sixième victoire d’affilée !

Après un premier quart-temps globalement équilibré, les Hornets creusent un écart significatif dans le deuxième, en se servant d’un 20-4 pour terminer la période (61-47). C’est notamment Brandon Miller qui attrape chaud sur ce « run », avec ses 14 points en quatre minutes et une qualité de shoot qui fait des ravages, pendant que Victor Wembanyama est totalement muselé par une défense de plus en plus agressive.

Après la pause, les Spurs tentent de se mettre en route, en trouvant un peu plus de réussite extérieure, mais Collin Sexton est là pour répondre à Dylan Harper dans ce duel de remplaçants. Agressifs au rebond, les coéquipiers de Moussa Diabaté tiennent bon, même lorsque l’écart redescend à une possession à l’approche du « money time », et il faut la prise d’initiative de Miles Bridges et Brandon Miller pour clore les débats (111-106).

Un succès plus qu’encourageant pour Charlotte, emmené par un bon Brandon Miller (26 points) et par un Collin Sexton incisif en sortie de banc (21 points en 18 minutes), tandis que Dylan Harper (20 points) a brillé dans son opposition avec Kon Knueppel, l’autre rookie vedette du jour.

Dans le duel franco-français, Moussa Diabaté (12 points, 10 rebonds, 6 passes) a pris le dessus sur un Victor Wembanyama timide (16 points, 8 rebonds à 6/15). Il a notamment raté un tir pour égaliser à 109 partout, après une décision inversée par les arbitres.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Et de six pour Charlotte. Pour la première fois depuis près de dix ans (mars 2016), les Hornets alignent six victoires de suite, confirmant là leur excellente forme du moment. Leur coup de chaud du deuxième quart-temps, initié par Brandon Miller, a servi à faire la différence. Mais il a également fallu s’employer en seconde période, devant le jeu rapide des Spurs, et l’augmentation de leur réussite primée illustrée par le duo Champagnie/Barnes.

Brandon Miller continue sur sa lancée. Cela fait maintenant dix matches de suite avec au moins 20 points pour Brandon Miller. Opposé à Victor Wembanyama, celui qui l’avait devancé à la Draft 2023, très peu inspiré cet après-midi, l’arrière a encore terminé meilleur marqueur de son équipe (et du match). Étant surtout impliqué dans le « run » de 20-4 qui a propulsé les joueurs de Charles Lee aux commandes à la fin du deuxième quart-temps. Toujours aussi spontané et culotté, avec ses shoots en première intention, il a mis ses défenseurs à l’amende.

Charlotte Hornets / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Miller 35 7/21 3/9 9/9 3 5 8 2 1 1 2 1 13 26 22
LaMelo Ball 32 5/15 2/6 4/5 0 8 8 8 3 0 3 0 7 16 18
Miles Bridges 32 5/12 1/6 3/3 2 4 6 2 4 2 1 0 -11 14 16
Kon Knueppel 35 5/11 1/4 2/3 1 5 6 4 1 1 2 0 1 13 15
Moussa Diabate 33 6/9 0/0 0/0 4 6 10 6 3 0 0 2 19 12 27
Collin Sexton 18 7/8 5/5 2/2 0 0 0 3 2 1 1 0 -4 21 23
Ryan Kalkbrenner 14 3/4 0/0 0/0 2 2 4 0 0 0 0 2 -14 6 11
Grant Williams 18 1/5 1/4 0/0 0 4 4 2 3 0 0 0 10 3 5
Josh Green 11 0/1 0/1 0/0 1 0 1 2 1 0 0 0 -2 0 2
Sion James 12 0/2 0/0 0/0 1 3 4 1 1 0 2 0 6 0 1
Total 39/88 13/35 20/22 14 37 51 30 19 5 11 5 111
San Antonio Spurs / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Victor Wembanyama 31 6/15 0/3 4/4 3 5 8 1 2 1 2 0 -14 16 15
Stephon Castle 35 5/11 1/2 5/6 2 3 5 9 4 0 3 1 4 16 21
Devin Vassell 30 5/10 2/7 1/2 0 5 5 2 0 1 0 1 7 13 16
Julian Champagnie 29 4/7 4/6 1/1 0 5 5 1 1 0 0 2 -2 13 18
De'Aaron Fox 32 5/13 1/5 0/0 0 2 2 7 3 2 1 0 -15 11 13
Dylan Harper 23 9/13 2/3 0/0 0 1 1 2 2 1 2 1 -6 20 19
Harrison Barnes 25 3/6 3/5 2/2 0 3 3 2 2 0 1 0 4 11 12
Keldon Johnson 16 1/5 0/3 4/4 1 1 2 1 0 1 0 0 -3 6 6
Luke Kornet 19 0/0 0/0 0/0 0 5 5 1 2 1 1 1 0 0 7
Total 38/80 13/34 17/19 6 30 36 26 16 7 10 6 106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA
CHI2:00
CHA111
SAS106
IND
ATL1:00
PHI
NOR1:30
MEM
MIN2:00
HOU
DAL2:30

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Florian Benfaid
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Charlotte Hornets en 1 clic

Brooklyn Nets en 1 clic

San Antonio Spurs en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes