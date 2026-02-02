Les Knicks passent la sixième face aux Lakers

Quelques instants après l’annonce des remplaçants pour le All-Star Game 2026, deux équipes presque détentrices du même bilan, à savoir New York et Los Angeles, se livrent un duel toujours très suivi, dans ce qui constitue peut-être la dernière apparition de LeBron James au Madison Square Garden.

La première mi-temps est globalement dominée par des Lakers étonnamment très propres avec le ballon, mais d’une courte tête uniquement. Luka Doncic s’amuse sur le parquet, face à une défense intérieure en souffrance face à Deandre Ayton et lui, mais les Knicks s’accrochent avec OG Anunoby et l’apport du duo Landry Shamet/Tyler Kolek depuis le banc. Les rebonds offensifs et les paniers 3-points des New-yorkais sauvent les meubles, dans ce début de match plutôt agréable (56-52).

Sous l’impulsion de Karl-Anthony Towns, l’énergie de New York monte encore d’un cran après la pause et, grâce à des secondes chances et du jeu rapide en transition, le rapport de force s’inverse logiquement. Josh Hart et OG Anunoby continuent leur travail de sape en attaque, Luka Doncic reste motivé par Spike Lee au premier rang et LeBron James tente de relancer Los Angeles, mais la bande d’un Jalen Brunson parfait dans son rôle de facilitateur se détache (90-82).

De moins en moins précis et de plus en plus dominés physiquement, les Lakers voient l’écart s’installer au-delà de la dizaine, malgré LeBron James. Le déchet est important, l’attaque est statique et la défense est permissive, laissant OG Anunoby et surtout Landry Shamet sanctionner à répétition, dans la peinture pour l’un et à 3-points pour l’autre. Groggy, les coéquipiers de Luka Doncic ont lâché prise en seconde période et le public du Garden peut exulter (112-100).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– On n’arrête plus New York. Devant une foule en délire, sans doute galvanisée par la présence d’un LeBron James qui a fait bondir le prix des places, les Knicks ont tenu leur rang et empoché une sixième victoire de rang. Il a fallu attendre une mi-temps pour voir les hommes de Mike Brown faire la différence, sous l’impulsion d’un super OG Anunoby, et outre leur grosse réussite à 3-points (18/42), ils se sont facilités la vie après la pause en dominant sous les panneaux (14 rebonds offensifs) et en se montrant tranchants sur jeu rapide (16 points en contre-attaque, 19 points après des pertes de balle). Une vraie belle copie collective.

– L’étincelle Landry Shamet. Jalen Brunson maladroit (4/15) mais impliqué dans les autres secteurs (7 rebonds, 13 passes), les Knicks avaient besoin de quelqu’un pour compenser son apport assez inhabituel au scoring. Ce ne sont pas Karl-Anthony Towns ni Mikal Bridges qui l’ont fait, mais bien Josh Hart, OG Anunoby et surtout Landry Shamet. En sortie de banc, le shooteur a fait honneur à sa réputation (6/10 à 3-points) mais, avant de se charger d’abattre les Lakers dans les dernières minutes, il s’est aussi chargé de planter quelques banderilles quand le score était plus serré et en faveur des visiteurs.

– La dernière de LeBron James au Garden ? À 41 ans, LeBron James reste All-Star, mais on ignore par contre s’il reviendra à New York dans le futur. Il se pourrait, en effet, que cette défaite marque la fin de son glorieux chapitre au Madison Square Garden (32 matches, dont 23 victoires) en cas de retraite en fin de saison. Le « King » aura au moins eu le mérite de livrer une prestation honnête en attaque, avec de la propreté au tir et plusieurs décalages bien sentis, même si ses errements défensifs ont également un peu trop tendance à coûter des points aux Lakers. On se souviendra en tout cas de son « alley-oop » du troisième quart-temps.

– Souvenez-vous l’année dernière… Le 1er février 2025, les Lakers se rendaient au Madison Square Garden (et l’emportaient), avant d’apprendre un peu plus tard dans la nuit l’arrivée de Luka Doncic en provenance de Dallas (en échange d’Anthony Davis). Le 1er février 2026, revoilà les Lakers à New York (mais avec une défaite à la clé…) et avec ce petit hasard du calendrier, certains se sont bien évidemment imaginés un nouveau transfert de grande ampleur dans la foulée (pour Giannis Antetokounmpo). Alors, bis repetita ? On n’y mettrait pas notre main à couper…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.