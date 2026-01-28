Stats & Highlights | Les Suns se relancent, les Clippers assurent

Les Suns peuvent gagner un match sans Devin Booker. La preuve avec ce succès compliqué face aux Nets d’un grand Michael Porter Jr. (36 points). Une victoire dans la confusion puisque les arbitres ont dû séparer les joueurs et distribuer les techniques en toute fin de match. Après que Dillon Brooks a donné l’avantage aux Suns 104-102 grâce à deux lancers francs à une minute de la fin, une interception de Royce O’Neale a entraîné une bousculade pour le ballon dans la raquette. Après le coup de sifflet, Brooks a tenté d’arracher le ballon des mains de Ziaire Williams, et Egor Demin a alors poussé Brooks.

Plusieurs joueurs ont commencé à se chauffer, tandis que des assistants des deux équipes sont entrés sur le parquet… Au final, Demin, Terance Mann et Porter Jr. ont écopé de fautes techniques pour les Nets, tandis que Grayson Allen et Royce O’Neale ont également été sanctionnés d’une technique côté Suns. Brooks, déjà averti plus tôt dans le match, n’a pas reçu de faute technique supplémentaire, alors qu’il est à l’origine de l’embrouille… Après un loupé à 3-points de Demin, c’est Grayson Allen qui valide la victoire des Suns (106 – 102).

Portés par Kawhi Leonard (21 points) et James Harden (16 points, 10 passes), les Clippers s’imposent 115-103, décrochant une neuvième victoire en dix matchs. Longtemps accroché, le match a basculé au troisième quart-temps grâce à un run décisif (10-2) initié par Kris Dunn, auteur de 14 points et de cinq interceptions, un record cette saison. Malgré le retour de Lauri Markkanen (19 points), et un 10-0 pour entamer la rencontre, le Jazz enregistre une 7e défaite en huit matches. Il faut dire que Keyonte George et Jusuf Nurkic n’étaient pas là…

Phoenix – Brooklyn : 106-102

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS 115 POR 111 NYK 103 SAC 87 PHI 139 MIL 122 OKC 104 NOR 95 DEN 107 DET 109 PHO 106 BRO 102 UTH 103 LAC 115

Utah – LA Clippers : 103-115

