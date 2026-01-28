Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Les Suns se relancent, les Clippers assurent

Publié le 28/01/2026 à 7:20 Twitter Facebook

NBA – Fin de match houleuse à Phoenix où les Suns infligent une 6e défaite de rang aux Nets. Pour les Clippers, c’est une 9e victoire en 10 matches face à un Jazz en chute libre.

suns netsLes Suns peuvent gagner un match sans Devin Booker. La preuve avec ce succès compliqué face aux Nets d’un grand Michael Porter Jr. (36 points). Une victoire dans la confusion puisque les arbitres ont dû séparer les joueurs et distribuer les techniques en toute fin de match. Après que Dillon Brooks a donné l’avantage aux Suns 104-102 grâce à deux lancers francs à une minute de la fin, une interception de Royce O’Neale a entraîné une bousculade pour le ballon dans la raquette. Après le coup de sifflet, Brooks a tenté d’arracher le ballon des mains de Ziaire Williams, et Egor Demin a alors poussé Brooks.

Plusieurs joueurs ont commencé à se chauffer, tandis que des assistants des deux équipes sont entrés sur le parquet… Au final, Demin, Terance Mann et Porter Jr. ont écopé de fautes techniques pour les Nets, tandis que Grayson Allen et Royce O’Neale ont également été sanctionnés d’une technique côté Suns. Brooks, déjà averti plus tôt dans le match, n’a pas reçu de faute technique supplémentaire, alors qu’il est à l’origine de l’embrouille… Après un loupé à 3-points de Demin, c’est Grayson Allen qui valide la victoire des Suns (106 – 102).

Portés par Kawhi Leonard (21 points) et James Harden (16 points, 10 passes), les Clippers s’imposent 115-103, décrochant une neuvième victoire en dix matchs. Longtemps accroché, le match a basculé au troisième quart-temps grâce à un run décisif (10-2) initié par Kris Dunn, auteur de 14 points et de cinq interceptions, un record cette saison. Malgré le retour de Lauri Markkanen (19 points), et un 10-0 pour entamer la rencontre, le Jazz enregistre une 7e défaite en huit matches. Il faut dire que Keyonte George et Jusuf Nurkic n’étaient pas là…

Philadelphie – Milwaukee
New York – Sacramento
Washington – Portland
Denver – Detroit
OKC – New Orleans

Phoenix – Brooklyn : 106-102

Phoenix Suns / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Mark Williams 30 13/15 0/0 1/1 2 3 5 1 2 1 0 1 7 27 33
Dillon Brooks 34 9/15 2/5 6/6 0 3 3 3 2 1 3 1 4 26 25
Grayson Allen 34 7/11 2/4 2/3 1 3 4 6 1 1 2 0 4 18 22
Royce O'Neale 34 2/9 0/5 3/3 1 0 1 4 4 2 1 1 1 7 7
Jordan Goodwin 29 2/6 0/2 0/0 3 6 9 3 3 1 3 0 -7 4 10
Jamaree Bouyea 25 5/11 0/2 0/0 0 3 3 1 2 1 2 1 9 10 8
Ryan Dunn 21 4/6 1/2 0/0 1 1 2 2 1 4 0 0 -7 9 15
Oso Ighodaro 18 1/1 0/0 1/3 1 1 2 1 2 1 4 0 -6 3 1
Nigel Hayes 7 0/1 0/0 1/2 0 1 1 0 1 0 0 1 9 1 1
Rasheer Fleming 8 0/1 0/0 1/2 0 1 1 1 0 0 0 0 6 1 1
Total 43/76 5/20 15/20 9 22 31 22 18 12 15 5 106
Brooklyn Nets / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Michael Porter Jr. 37 15/24 6/10 0/1 2 3 5 3 3 3 3 0 0 36 34
Egor Demin 31 5/9 3/7 2/2 1 4 5 3 3 0 3 0 -2 15 16
Nicolas Claxton 29 2/6 0/0 4/6 3 2 5 8 3 0 2 2 -9 8 15
Terance Mann 30 3/5 0/2 1/1 1 2 3 2 4 0 3 0 -14 7 7
Drake Powell 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -9 0 -1
Cam Thomas 25 4/10 0/2 3/5 0 3 3 3 0 0 2 0 0 11 7
Ziaire Williams 28 3/9 3/7 2/2 0 1 1 5 3 1 1 0 15 11 11
Day'Ron Sharpe 19 3/5 0/0 1/2 3 4 7 2 1 3 0 0 5 7 16
Danny Wolf 14 2/6 0/3 0/0 1 4 5 0 3 0 2 0 -3 4 3
Ben Saraf 19 1/1 1/1 0/0 1 0 1 2 1 2 3 0 -3 3 5
Total 38/75 13/32 13/19 12 23 35 28 21 9 20 2 102

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS115
POR111
NYK103
SAC87
PHI139
MIL122
OKC104
NOR95
DEN107
DET109
PHO106
BRO102
UTH103
LAC115

Utah – LA Clippers : 103-115

Utah Jazz / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Airious Bailey 29 8/16 4/9 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -12 20 11
Lauri Markkanen 29 5/15 3/6 6/7 2 3 5 4 1 0 2 2 -12 19 17
Isaiah Collier 29 4/9 0/2 4/4 1 3 4 9 3 0 1 0 1 12 19
Cody Williams 25 4/7 1/2 2/2 2 0 2 0 2 2 2 0 -17 11 10
Kevin Love 24 1/5 1/4 0/0 1 10 11 1 2 1 1 0 -20 3 11
Brice Sensabaugh 25 6/11 1/3 0/1 0 1 1 3 1 1 0 0 13 13 12
Kyle Anderson 25 4/6 1/1 3/3 0 3 3 5 1 1 0 0 7 12 19
Kyle Filipowski 24 3/4 0/1 2/4 3 8 11 1 4 1 3 0 8 8 15
Walter Clayton Jr. 19 2/5 1/2 0/0 1 1 2 2 2 0 2 1 -13 5 5
Taylor Hendricks 11 0/4 0/3 0/0 0 1 1 2 0 0 3 0 -15 0 -4
Total 37/82 12/33 17/21 10 30 40 27 17 6 15 3 103
LA Clippers / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kawhi Leonard 28 9/18 3/7 0/0 3 4 7 4 1 0 2 1 24 21 22
James Harden 31 5/14 3/8 3/4 1 2 3 10 1 4 2 0 5 16 21
Kris Dunn 30 6/10 2/4 0/0 0 2 2 2 1 5 1 0 15 14 18
John Collins 23 4/9 2/5 1/2 0 2 2 1 5 0 2 0 10 11 6
Ivica Zubac 22 4/6 0/0 1/2 3 4 7 3 1 0 3 0 7 9 13
Brook Lopez 20 4/7 3/6 3/3 0 5 5 0 0 0 0 1 13 14 17
Jordan Miller 25 2/7 0/2 7/10 1 3 4 3 1 1 0 1 6 11 12
Nicolas Batum 21 3/5 2/4 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 8 8
Kobe Sanders 22 3/7 2/6 0/0 2 3 5 3 5 0 1 0 4 8 11
Kobe Brown 6 1/2 1/2 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -8 3 3
Cam Christie 6 0/2 0/1 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 -8 0 0
Yanic Konan Niederhauser 6 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 -8 0 -1
Total 41/88 18/46 15/21 12 27 39 27 19 10 11 3 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS115
POR111
NYK103
SAC87
PHI139
MIL122
OKC104
NOR95
DEN107
DET109
PHO106
BRO102
UTH103
LAC115

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

LA Clippers en 1 clic

Phoenix Suns en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes