Le Thunder retrouve la marche avant

Dans ce match des extrêmes de la conférence Ouest, le Thunder ne s’est pas amusé face aux Pelicans, loin de là. Mais Oklahoma City a au moins assuré l’essentiel, dominer New Orleans (104-95) mardi et s’éviter une première série de trois défaites cette saison.

Privé de nombreux éléments (Jalen Williams, Ajay Mitchell, Isaiah Hartenstein, Alex Caruso, Cason Wallace), OKC débute le match dans la souffrance. Est-ce la tension de la mauvaise série récente ? Le champion en titre manque ses huit premiers tirs, et il faut attendre cinq minutes de jeu pour voir Aaron Wiggins enfin faire mouche. Les Pelicans ne font pas franchement mieux, à 1/9 et tout juste quelques lancers-francs à se mettre sous la dent. Ousmane Dieng apporte une étincelle en sortie de banc pour remettre les siens à hauteur, puis leur donner leur premier avantage du match, en à peine 30 secondes. Mais le premier quart-temps est disputé et ô combien compliqué pour les deux attaques, avec un affreux 10/47 cumulé, dont 3/23 à 3-points…

Le show Chet Holmgren

Même Shai Gilgeous-Alexander manque ses six premières tentatives, et n’inscrit son premier panier qu’en début de deuxième quart-temps. Le réveil de “SGA” coïncide avec la première série du Thunder, un 12-0 en un peu moins de trois minutes avec deux tirs lointains d’Isaiah Joe pour enfin se détacher un peu (37-26, 19′). Fait rare, Gilgeous-Alexander prend sa troisième faute très tôt dans le match, avec plus de six minutes à jouer dans le deuxième quart-temps. Sa sortie grippe de nouveau l’attaque des siens. Et comme la raquette d’Oklahoma City, courte en profondeur et en centimètres, subit au rebond offensif, les Pelicans répliquent aussitôt. La défense des hommes de James Borrego est en place et permet aux visiteurs de revenir à hauteur. Il faut un tir lointain de Lu Dort à 10 secondes de la fin pour que le Thunder rentre aux vestiaires en tête (48-46).

Plutôt discret en attaque avant la pause, Chet Holmgren sort de sa boîte à la reprise. Et de quelle manière ! L’intérieur d’OKC inscrit neuf points de rang grâce à son activité près du cercle. Holmgren redonne un peu d’air aux siens (59-52, 28′). Son duo avec Gilgeous-Alexander s’occupe de tout ou presque offensivement, avec pour appui la réussite à 3-points de Joe, dans un bon soir (17 points à 5/10 de loin). New Orleans tente de s’accrocher, notamment grâce à Zion Williamson, mais la maladresse dans le périmètre commence à peser.

Une fin de match sous haute tension

C’est encore plus le cas alors qu’en face, Dort ajuste la mire, et que Gilgeous-Alexander parvient tant bien que mal à trouver ses positions de tir. L’écart grimpe jusqu’à 17 points en début de quatrième quart-temps (88-71, 37′), et pourrait laisser imaginer une fin de match un peu plus tranquille pour OKC. Et c’est tout l’inverse qui se produit ! Jeremiah Fears secoue les siens des deux côtés du parquet, et les tirs à 3-points tombent cette fois dedans. Cela change tout avec Saddiq Bey, Herb Jones, Trey Murphy III puis Fears de nouveau, qui frappent de loin, et il n’y a plus que cinq points d’écart à cinq minutes de la fin. Aaron Wiggins et Lu Dort répondent au meilleur moment, et le Canadien lance l’action qui vient clore les débats. Sur un entre-deux, il réussit à dominer Yves Missi à qui il rend pourtant près de 20 centimètres, et Gilgeous-Alexander transforme cet effort en lay-up crucial pour donner neuf points d’avance aux siens à une minute de la fin.

La fin de match est électrique. Jaylin Williams et Saddiq Bey s’échauffent une première fois, puis Jeremiah Fears et Lu Dort font exploser la poudrière au buzzer. Les deux bancs se précipitent dans une mêlée générale, qui heureusement, ne dégénère pas, la conclusion d’une bataille remportée par Oklahoma City.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La défense intérieure du Thunder a régné. Contre l’équipe la plus prolifique de la ligue dans la raquette, Oklahoma City a fait mieux que résister malgré ses absents. Chet Holmgren a notamment été remarquable avec cinq contres pour accompagner ses 20 points et 14 rebonds. Jaylin Williams y est aussi allé de ses quatre contres, et les Pelicans n’ont shooté qu’à 43,6 % à 2-points.

Oklahoma City relance la machine. Avec le vent de face dernièrement, des absences en pagaille, et un adversaire venu jouer sa chance jusqu’au bout, ce match avait tout du piège pour le Thunder. L’équipe de Mark Daigneault n’a pas été éblouissante, et on ne pourra pas vous recommander un replay de ce match si vous êtes partisan d’un basket léché. Mais le champion en titre a su trouver des solutions, à l’image de son leader Shai Gilgeous-Alexander, agressé tout le match, mais qui termine malgré tout à 29 points (8/22 au tir, mais 13/14 aux lancers-francs).

