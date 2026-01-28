Alex Sarr, bourreau des Blazers

Neuf matchs qu’ils n’avaient plus gagné ! Sous pression jusqu’au bout, les jeunes Wizards ont cette fois réussi à relever le défi pour s’imposer face à Portland. Les Blazers ont bataillé ferme, emmenés par un Shaedon Sharpe toujours aussi vif (31 points). Mais Washington a tenu bon, à l’image du duel entre Alex Sarr et Donovan Clingan, qui a fini par basculer en faveur d’une équipe de DC bonifiée par les éclairs de génie de la paire Carrington-George (11 et 19 points) en fin de partie, et l’expérience de Khris Middleton (19 points).

Après un rapide round d’observation durant lequel les 8 points de suite d’Alex Sarr ont répondu au 2/2 à 3-points de Deni Avdija, Portland a pris les devants en passant un 8-0 conclu par Rayan Rupert et Deni Avdija pour virer en tête après 12 minutes (26-28). Les Blazers sont passés jusqu’à +7 grâce à un dunk et un 3-points de Rayan Rupert (31-38) avant de subir la révolte des Wizards.

Les locaux ont en effet répondu par un 16-0, s’appuyant sur Alex Sarr par deux fois près du cercle pour relancer la machine puis Tre Johnson et Bilal Coulibaly de loin pour porter la marque à 47-38. Les 3-points d’Alex Sarr, par deux fois, et Kyshawn George ont permis à Washington de conserver 7 longueurs d’avance à la pause (60-53).

Une victoire d’équipe pour Washington

Portland a su relancer le suspense au retour des vestiaires, en mixant à son tour la qualité de Toumani Camara sur le tir extérieur à l’efficacité de Donovan Clingan sous les panneaux. Malgré les efforts de Tre Johnson et les 3-points de la paire Carrington-Branham, le duo Sharpe-Avdija a fait le nécessaire pour permettre aux Blazers d’aborder le dernier acte avec un point d’avance (86-87).

De quoi attaquer le final avec confiance, même si Alex Sarr reprenait progressivement le dessus sur Donovan Clingan, entre son contre saignant, son fade away avec la faute en prime et sa claquette dunk pour replacer les siens en tête (100-99). A ses côtés, la jeune garde composée de Bub Carrington et Kyshawn George a pris le relais au meilleur moment pour aligner un terrible 12-2, entre le floater improbable du premier et les 3-points décisifs du second (112-106).

Malgré les derniers coups d’éclat de Shaedon Sharpe, Kyshawn George et Khris Middleton n’ont pas tremblé au moment de finir le job et décrocher cette 11e victoire de la saison (115-111).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le dernier quart-temps de Kyshawn George. L’ailier des Wizards a fait basculer la fin de match par ses 11 points dans le dernier acte mais pas seulement, au regard de sa lutte acharnée au rebond face à Donovan Clingan à un moment clé du match. Ses deux 3-points mais aussi ses lancers en fin de match ont pesé de tout leur poids. Un lieutenant de choix de plus pour Alex Sarr.

– La relève tricolore à l’honneur. Ce n’est pas tous les soirs qu’on a l’occasion de voir quatre français évoluer sur un même parquet NBA. Alex Sarr a pris la lumière avec son gros double-double à 29 points et 12 rebonds, mais Bilal Coulibaly s’est également démené avec ses 5 points, 5 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres pour contribuer à la victoire. En face, Rayan Rupert s’est aussi montré avec 10 points, 6 rebonds et 5 interceptions aux côtés de Sidy Sissoko.

– Donovan Clingan se frite avec Alex Sarr. Le pivot des Blazers a longtemps posé des problèmes aux Wizards, notamment par son activité au rebond (13 offensifs !), occasionnant quelques franches empoignades avec Alex Sarr. Le Français ne s’est pas démonté, et d’autres coéquipiers lui sont venus en aide pour le contenir, comme Kyshawn George. De quoi faire naître un début de rivalité entre les deux intérieurs ?

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.