Jamal Murray se troue dans les dernières secondes face à Detroit

En déplacement à Denver, les Pistons s’imposent 109-107 face à des Nuggets toujours diminués mais combatifs. Dans un match longtemps maîtrisé puis totalement débridé dans les dernières minutes, Detroit a su faire preuve de sang-froid, contrairement à Jamal Murray.

Dès le début de la rencontre, les Pistons imposent leur rythme. Portés par Tobias Harris et Cade Cunningham, ils prennent rapidement l’ascendant sur une équipe de Denver visiblement éprouvée physiquement, bloquée à Memphis quelques jours plus tôt à cause d’une tempête hivernale. L’écart grimpe jusqu’à 18 points dans le deuxième quart-temps, alors que les Nuggets, privés notamment de Nikola Jokic et Aaron Gordon, peinent à contenir les assauts visiteurs.

Malgré ce handicap, Denver ne rompt pas. Jamal Murray multiplie les initiatives et maintient les siens à flot, tandis que Jonas Valanciunas, de retour, impose sa présence dans la raquette. À l’entame du quatrième quart-temps, Detroit conserve encore une avance confortable de 10 points (82-72), mais la dynamique commence à s’inverser.

Progressivement, les Nuggets resserrent leur défense et profitent de chaque approximation des Pistons. Un run ramène Denver dans le match, et à moins d’une minute de la fin, un tir à 3-points de Tim Hardaway Jr. réduit l’écart à une seule unité (103-102), dans une ambiance digne de playoffs.

Detroit répond alors par l’action la plus inattendue de la soirée. En grande difficulté au tir jusque-là, Duncan Robinson coupe dans le dos de la défense sur une remise en jeu parfaitement dessinée et conclut par un dunk, ses premiers points du match, pour redonner trois longueurs d’avance aux Pistons (105-102).

Une histoire de lancers-francs

Denver revient encore, mais cette fois, Detroit s’en remet à son homme sûr : Tobias Harris, auteur d’un match plein. Sans se précipiter, il se crée son tir et inscrit un fadeaway à mi-distance qui redonne de l’air à son équipe (107-104).

La fin de match devient ensuite irrespirable. À deux reprises, Jamal Murray est envoyé sur la ligne après des fautes sifflées sur des tirs à 3-points. À chaque fois, le meneur des Nuggets laisse échapper un lancer-franc crucial. Entre-temps, Harris ne tremble pas et convertit ses deux tentatives à deux secondes du terme.

À 0,7 seconde de la fin, Murray a une dernière occasion de prolonger le suspense, mais il manque à nouveau son 2e lancer-franc, et il est contraint de rater volontairement le 3e pour espérer une claquette de ses coéquipiers. C’est un échec, et les Pistons peuvent souffler : malgré une fin chaotique, ils tiennent leur victoire 109-107.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les main sûres des Pistons. Cade Cunningham est de retour à son meilleur niveau, et il le confirme avec 22 points, 11 passes et aucune balle perdue. Les Pistons dans leur ensemble ont été très juste, balle en main, avec seulement six balles perdues, dont la moitié pour le seul Ron Holland.

Les ratés de Murray. Soirée à oublier pour Jamal Murray qui manque quatre lancers-francs dans les dernières secondes alors que sa formation s’incline de deux points. Le meneur de Denver a globalement raté son match avec un 7 sur 18 aux tirs, dont 0 sur 6 à 3-points.

Une 1000e réussie. Tobias Harris a été remarquable pour son 1000e match en carrière. On retrouve le métronome qu’il était aux Clippers, capable de planter 22 points sans faire de bruit. C’est lui qui fait la différence dans les dernières secondes, et lui n’a pas manqué ses lancers…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.