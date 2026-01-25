Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Le match entre les Grizzlies et les Nuggets reporté

Publié le 25/01/2026 à 21:00 Twitter Facebook

NBA – La tempête de froid perturbe le calendrier de la Grande Ligue, qui a déjà annulé la rencontre entre les Grizzlies et les Nuggets…

Celle entre les Bucks et les Mavericks (01h00) devrait également être reportée car les joueurs de Jason Kidd n’ont toujours pas pu rejoindre Milwaukee avec leur avion…

On devrait par contre voir les Wolves face aux Warriors (23h30) ou encore les Spurs face aux Pelicans (01h00, beIN Sports 2) pour le duel entre Victor Wembanyama et Zion Williamson dans la raquette.

Programme complet

21h00 | Detroit – Sacramento
21h30 | Memphis – Denver
23h30 | Minnesota – Golden State
01h00 | Milwaukee – Dallas
01h00 | Oklahoma City – Toronto
01h00 | San Antonio – New Orleans (beIN Sports 2)
02h00 | Phoenix – Miami
03h00 | LA Clippers – Brooklyn

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Memphis Grizzlies en 1 clic

Denver Nuggets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes