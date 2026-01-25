Programme du soir | Le match entre les Grizzlies et les Nuggets reporté

Celle entre les Bucks et les Mavericks (01h00) devrait également être reportée car les joueurs de Jason Kidd n’ont toujours pas pu rejoindre Milwaukee avec leur avion…

On devrait par contre voir les Wolves face aux Warriors (23h30) ou encore les Spurs face aux Pelicans (01h00, beIN Sports 2) pour le duel entre Victor Wembanyama et Zion Williamson dans la raquette.

Programme complet