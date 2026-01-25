Programme du soir | Le match entre les Grizzlies et les Nuggets reporté

Celle entre les Bucks et les Mavericks (01h00) devrait également être reportée car les joueurs de Jason Kidd n’ont toujours pas pu rejoindre Milwaukee avec leur avion…
On devrait par contre voir les Wolves face aux Warriors (23h30) ou encore les Spurs face aux Pelicans (01h00, beIN Sports 2) pour le duel entre Victor Wembanyama et Zion Williamson dans la raquette.
Programme complet
21h00 | Detroit – Sacramento
21h30 | Memphis – Denver
23h30 | Minnesota – Golden State
01h00 | Milwaukee – Dallas
01h00 | Oklahoma City – Toronto
01h00 | San Antonio – New Orleans (beIN Sports 2)
02h00 | Phoenix – Miami
03h00 | LA Clippers – Brooklyn