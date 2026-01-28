Le duo Paul George – Joel Embiid fait de gros dégâts face aux Bucks

Après leur humiliation de 37 points subie la veille à Charlotte, les Sixers étaient dans l’obligation de réagir. Surtout face à une formation des Bucks privée de sa superstar Giannis Antetokounmpo. La réaction a bien eu lieu. Absents face aux Hornets, Paul George (32 points, 5 rebonds et 5 passes) et Joel Embiid (29 points, 9 rebonds et 5 passes) ont été les éléments moteurs de cette large victoire (139-122).

Le second a inscrit 18 points dans le seul premier quart-temps pour permettre à l’équipe locale de partir dans les meilleures dispositions offensives. Seulement son adversaire direct, Myles Turner (31 points), avait aussi décidé de le faire travailler en défense. Il n’a pas été le seul puisqu’aux côtés du pivot, Ryan Rollins (24 points), Kyle Kuzma (17 points) et Bobby Portis (17 points et 12 rebonds) ont tous été productifs.

Les locaux ont ainsi fait la course en tête après 12 (42-34), puis 24 minutes de jeu (71-62), tout en restant sous la menace des visiteurs. Auteur de 10 points de suite pour sa formation, George a pensé donner davantage d’air aux Sixers. Mais dans ce match où les attaques ont pris le dessus sur les défenses, les Bucks ont toujours trouvé un moyen de répondre pour rester au contact.

Il a fallu attendre l’entame du dernier quart-temps (106-95) pour voir les Sixers s’envoler davantage au score. Paul George plantait alors deux paniers primés de plus, puis Jared McCain (17 points) s’invitait à la fête avec… trois paniers à 3-points de suite pour mettre Milwaukee la tête sous l’eau (126-104).

Sonnés, les visiteurs parviendront pourtant à revenir à une dizaine de points, poussant Nick Nurse à renvoyer Joel Embiid dans les dernières minutes. Là, après un tir primé du pivot, VJ Edgecombe signait la claquette dunk en mode « dagger » pour définitivement repousser Milwaukee.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Paul George proche de son record de saison. L’ailier des Sixers, qui a marqué en un soir quasiment autant que ses trois dernières sorties en cumulé, a été impressionnant d’adresse tout au long de la soirée. L’ancien joueur des Clippers n’a pas eu besoin de s’aventurer beaucoup dans la raquette des Bucks tant sa réussite longue distance a été au rendez-vous. Après une première période discrète, George a commencé à prendre feu dans le troisième quart-temps pour terminer avec un 9/15 à 3-points (11/21 aux tirs en tout). Ce n’était que son 2e match cette saison à 30 points ou plus, après sa meilleure marque à 35 unités à Atlanta à la mi-décembre.

Myles Turner libéré. Le pivot des Bucks était visiblement très motivé à l’idée de jouer face à Joel Embiid. Leur duel a été particulièrement intense dans le premier quart-temps, quand Turner, après un « circus shot », est allé contrer son adversaire sous le cercle dans un premier temps. Mais Embiid a fini par marquer dans un second. L’ancien pivot des Pacers a poursuivi ses efforts par la suite pour finir avec 31 points, sa meilleure production sous le maillot des Bucks. Avant ce match, Turner, recrue phare de Milwaukee à l’intersaison, tournait à 12.4 points, sa plus faible moyenne depuis la saison 2019-20.

L’étincelle Jared McCain. Sérieusement éclipsé par VJ Edgecombe cette saison, celui qui s’était posé comme l’une des révélations de la saison précédente à Philly enchaînait les sorties sans saveur depuis plusieurs semaines (3 points de moyenne sur 10 matchs), avant son match à 16 points dans la déroute à Charlotte. Cette nuit, il a été une véritable étincelle pour sa formation en convertissant quatre paniers à 3-points en tout à l’entame du quatrième quart-temps. Ses 17 points sont sa 2e meilleure marque de l’année.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.