Les Hornets de Moussa Diabaté donnent la fessée aux Sixers

Ce lundi, les Hornets recevaient les Sixers pour viser une troisième victoire de rang. Sans Joel Embiid, c’est Andre Drummond qui se charge d’ouvrir le score, mais la réponse est signée Moussa Diabaté (12 points, 5 rebonds). Cette rencontre se joue d’abord à l’intérieur et il faut attendre quatre minutes pour voir Brandon Miller (30 points, 8/11 au tir) inscrire le premier panier primé de la soirée.

L’arrière est imité par LaMelo Ball (11 points, 8 passes) tandis que Moussa Diabaté réussit un long tir à 2-points. Du côté des Sixers, l’attaque est moins en forme à l’image de ce passage de presque cinq minutes à la fin du premier acte où les hommes de Nick Nurse n’arrivent pas à inscrire un panier. Malgré un panier primé de Jabari Walker, Philadelphie est tout de même menée 28 – 22 après douze minutes de jeu.

Dans le deuxième quart-temps, Charlotte continue de dérouler. LaMelo Ball envoie Moussa Diabaté au “alley-oop” (36-26) et, dans la foulée, le pivot monte au dunk sur Dominick Barlow. À l’inverse, les Sixers n’arrivent toujours pas à se mettre en rythme à l’image de ce “airball” de Tyrese Maxey ou encore de leurs nombreuses pertes de balle. Sur un nouveau tir de loin, Brandon Miller donne vingt points d’avance aux locaux (49-29).

50 points d’écart après trois quart-temps !

Juste avant la mi-temps, le numéro 24 ponctue un “alley-oop” envoyé par LaMelo Ball et atteindre la barre des trente points d’avance (67-37). Brandon Miller ne lève pas le pied après la pause puisqu’il ouvre la deuxième période en réussissant trois tirs dont deux derrière l’arc.

Moussa Diabaté réussit ensuite un panier sur Adem Bona. Si le Nigérian répond, sur la possession suivante, Brandon Miller se joue de VJ Edgecombe pour obtenir un panier facile tandis que Josh Green réussit une passe dans le dos pour trouver Grant Williams à 3-points (97-55).

À la fin du troisième quart-temps, Charlotte compte cinquante points d’avance (109-59). Pour commencer le dernier acte, Charles Lee ouvre son banc. Dès son entrée en jeu, le second Français de Charlotte, Tidjane Salaün (7 points, 6 rebonds), réussit un tir de loin. Charlotte finit par s’imposer tranquillement 130 à 93.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Tyrese Maxey a pris froid. Sans Joel Embiid, très en jambes dernièrement, Tyrese Maxey devait porter l’attaque des Sixers, mais ce ne fut pas un succès. Jamais, le meneur n’a réussi à se mettre en rythme à l’image de ce “airball” à 3-points dans le deuxième quart-temps. Tyrese Maxey finit la partie avec seulement six points et un maigre 3/12 au tir.

Les Français s’amusent. À l’inverse, les Français de Charlotte se sont amusés. Le premier à se montrer a évidemment été Moussa Diabaté. Son panier à six mètres dans le premier quart-temps a mis le feu au Spectrum Center. Le Parisien a pu profiter de l’absence de Joel Embiid pour réussir de nombreux dunks. Si l’ancien joueur des Clippers affichait déjà dix points à la mi-temps, il a été plus discret en deuxième période et finit la partie avec 12 points et 5 rebonds à 6/7 au tir. Dans le quatrième quart-temps alors que le match est plié, c’est au tour de Tidjane Salaün de se montrer avec sept points et six rebonds en douze minutes de jeu.

Jamais deux sans trois. Les Hornets ont pu compter sur une attaque de feu pour enchaîner un troisième succès de rang. Une orgie offensive portée par Brandon Miller et ses 30 points à 81 % de réussite (9/11). À la mi-temps, Charlotte comptait déjà 25 points d’avance et cette orgie offensive s’est poursuivie après la pause avec un troisième quart-temps remporté 40 à 15. dans un match où les locaux ne semblaient pas pouvoir rater un tir. Preuve en est, un spectateur a même réussi le tir à 1 000 dollars du milieu de terrain à la mi-temps.

