Joel Embiid de plus en plus proche de son niveau de MVP

Même s’il n’est pas exempt de tout reproche sur la fin de match, Joel Embiid a profité de la venue des Knicks pour confirmer qu’il n’était plus vraiment très loin de son meilleur niveau. Après avoir joué 46 minutes lors de la victoire en prolongation face aux Rockets jeudi, le MVP 2023 a enchaîné avec une première mi-temps exceptionnelle face aux Knicks avec 28 points à 10 sur 12 aux tirs !

« Il est fort. Il attire énormément l’attention de la défense. Il est vraiment bon » témoigne VJ Edgecombe. « Je l’avais vu sur YouTube et tout ça, mais le voir en vrai maintenant, c’est autre chose. Il est vraiment bon. »

Le rookie n’est pas le seul à être impressionné par le niveau de son pivot. Face aux Knicks, Joel Embiid enchaîne un 4e match de suite avec au moins 30 points, et il reste d’ailleurs sur 16 rencontres d’affilée à 20 points et plus.

« Joel est excellent. Il bouge bien, il shoote bien… Il a mis quelques dunks, il protège le cercle… C’est vraiment bien de voir ça de sa part » ajoute Tyrese Maxey.

« Je faisais ce que je voulais”

De cette performance finale à 38 points et 11 rebonds, on retiendra le jeu sans appréhension de Joel Embiid. On l’a vu plusieurs fois partir au cercle depuis la ligne des 3-points.

On l’a d’ailleurs vu plusieurs fois finir au sol sans qu’il donne l’impression d’être touché. Son toucher est intact, qu’il s’agisse de finir main gauche au milieu d’une forêt de bras, ou de planter un 3-points en ‘stepback’.

« Je me sentais vraiment bien, j’attaquais et je faisais ce que je voulais », a-t-il confié à propos de sa première mi-temps. Et a-t-il ressenti un coup de moins bien après la pause ? « Je me sens très bien… » insiste-t-il, avant de nuancer : « Enfin… j’étais fatigué, surtout avec un match joué si tôt. Mais il faut continuer à avancer. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 24 30:18 47.9 26.3 86.2 2.1 5.2 7.3 3.6 2.0 0.6 3.0 1.1 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.