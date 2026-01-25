Au forceps, les Knicks viennent à bout des Sixers

Quasiment à égalité au classement, avec seulement un match et demi d’écart, les Sixers et les Knicks se sont livrés un duel XXL cet après-midi, en Pennsylvanie. Un duel qui a rendu son verdict dans les dernières secondes et qui a débouché sur un succès des coéquipiers de Jalen Brunson (31 points, 6 passes) et OG Anunoby (23 points, 7 rebonds).

Malgré un immense Joel Embiid (38 points – et 28 dès la mi-temps –, 11 rebonds), Philadelphie a lâché prise en deuxième mi-temps. À partir du troisième quart-temps, lorsque New York a signé un « run » impressionnant, pour passer de 65-68 à 86-72.

Avant ça, Joel Embiid a donc pris toute la lumière et prouvé qu’il était bien en train de retrouver son niveau de jeu, face à un Karl-Anthony Towns en travers (finalement sorti à six fautes). Mais les Knicks profitaient, eux, de leur domination au rebond offensif et sur les secondes chances, ainsi que de leur meilleure adresse extérieure, pour rester au contact à la pause (64-60).

Après avoir concédé ce 21-4 en sept minutes, les Sixers n’ont cependant pas abandonné et ils ont fini par réagir, avec un 12-0 dans le quatrième quart-temps. En l’espace de quatre minutes, le « blowout » qui se profilait s’est transformé en un « money-time » accroché, mais dès que Karl-Anthony Towns a été expulsé pour laisser place à Mitchell Robinson, New York est reparti de l’avant.

Pour répondre à Joel Embiid, Landry Shamet et OG Anunoby ont ainsi uni leurs forces et la séquence « putback dunk + 3-points » d’Anunoby a fait aussi mal que le 3-points de Shamet pour remettre l’écart à +8, à une quarantaine de secondes de la fin. C’est alors que les arbitres ont multiplié les aller-retour à l’écran, pour revoir des actions et décisions, hachant donc le jeu sans arrêt.

Jusqu’à ces erreurs fatales à Philadelphie : une tentative trop précipitée de Tyrese Maxey (à 112-109), car il anticipait une faute de son défenseur, et une balle perdue de Joel Embiid (à 112-109 également), même si Jalen Brunson – qui venait de lâcher un vilain 0/2 aux lancers – aurait dû être sanctionné d’une faute intentionnelle. Non sifflée par les arbitres.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un « money-time » à rebondissements. Revenus à -2 à 90 secondes de la fin, les Sixers ont pensé braquer les Knicks, mais ces derniers ont résisté, s’appuyant sur un 3-points d’OG Anunoby et un autre de Landry Shamet. À 110-102, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe ont réduit le score à 112-109, entre « jumpball » et faute (annulée) sur remise en jeu, puis l’autre faute « challengée » (et annulée) a offert la balle d’égalisation à Maxey. En échec, et désireux d’obtenir un coup de sifflet, il aurait pu se rattraper dans la foulée après le 0/2 sur la ligne de Jalen Brunson, sauf que Joel Embiid n’a pas pu lui transmettre le ballon, le perdant à la place.

– New York prêt à relancer la machine. Cela faisait bientôt un mois (25-29 décembre) que les Knicks n’avaient pas enchaîné deux victoires, mais c’est désormais chose faite. Ils peuvent évidemment remercier Jalen Brunson, excellent pour s’opposer à un Joel Embiid encore plus intenable, mais aussi OG Anunoby et Landry Shamet, précieux pour faire oublier Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns. Ce même « KAT », exclu pour six fautes et qui a souffert de la comparaison avec Mitchell Robinson, symbole de la domination au rebond de New York : 26 points sur seconde chance (19 rebonds offensifs), équivalant à 16 tirs supplémentaires.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.