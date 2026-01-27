Les Bucks laissent planer le doute sur l’indisponibilité de Giannis Antetokounmpo

Blessé vendredi soir contre les Nuggets, Giannis Antetokounmpo projetait déjà d’être forfait pour une période de quatre à six semaines après le match.

Finalement, son diagnostic était le bon et une nouvelle élongation du mollet droit le renvoie bien à l’infirmerie, en compagnie de Kevin Porter Jr. Même si son entraîneur préfère ne pas encore tabler sur une durée d’indisponibilité précise.

« Il a fait du très bon travail et l’IRM a confirmé exactement ce que l’on pensait » a ainsi déclaré Doc Rivers ce lundi. « Pour l’heure, il n’y a pas de calendrier précis pour son retour. C’est une élongation du mollet et, vraiment, aucune date de retour n’est encore fixée. J’espère simplement que, comme la dernière fois, ce sera plus tôt que prévu, mais il n’y a pas de calendrier. »

Hors des « All-NBA Teams », une première depuis 2016 !

Selon toute vraisemblance, Giannis Antetokounmpo ne reviendra pas avant le All-Star Weekend et c’est forcément embêtant pour les Bucks, actuellement 11e de la conférence Est, mais avec trois matches de retard sur la 10e place, qualificative pour le play-in.

« Je vais travailler à fond pour revenir et ce sera sans doute pour fin février, début mars » avait anticipé le double MVP, qui ne pourra pas être éligible pour les trophées individuels. « En espérant que l’équipe soit en position de viser au moins le Play-In ou les playoffs… »

Et Doc Rivers d’assurer que Giannis Antetokounmpo, cité dans les rumeurs de transfert, ne sera pas mis au repos jusqu’à la fin de la saison, malgré ses blessures désormais récurrentes au mollet : « On n’y pense même pas mais il n’y a pas non plus de calendrier de reprise. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 30 29:12 64.5 39.5 65.8 2.8 7.2 10.0 5.6 2.6 0.9 3.3 0.7 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.