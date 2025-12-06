Giannis Antetokounmpo absent jusqu’en 2026 ?

Reverra-t-on Giannis Antetokounmpo en 2025 ? Doc Rivers aurait plutôt tendance à dire non. Victime d’une élongation du mollet droit contractée mercredi soir dès les premières minutes du match face à Detroit, le « franchise player » des Bucks en a pour deux à quatre semaines d’absence d’après le staff médical de Milwaukee.

Interrogé avant la rencontre de la nuit face aux Sixers, Doc Rivers a préféré se montrer prudent, surtout au regard des antécédents du joueur au mollet ces derniers mois.

« Je pense qu’on devrait avoir retenu la leçon des blessures au mollet, et faire en sorte que les joueurs soient en bonne santé », a-t-il déclaré, en référence aux ruptures du tendon d’Achille de Damian Lillard, mais aussi Tyrese Haliburton et Jayson Tatum. « Donc ça pourrait prendre plus de temps qu’on le veut, et ça pourrait même frustrer Giannis, mais on doit juste essayer de le guérir du mieux possible ».

Un mois pour limiter la casse

Dans cette optique, le coach des Bucks est déjà tourné sur la façon dont il va devoir compenser son absence, potentiellement pour les dix matchs à venir. L’optimisme reste de mise, même si Milwaukee en est à 0v-5d en l’absence de Giannis Antetokounmpo.

« Je pense vraiment, et on verra bien, qu’on est mieux équipé pour ça, mais ce sera dur », a-t-il ajouté. « On ne remplace pas ces points, ces rebonds, mais surtout ses drives qui nous créent des 3-points. On est la meilleure équipe de la ligue à 3-points et Giannis y est pour beaucoup en nous créant ces situations. Maintenant il nous faut trouver un moyen de le faire sans lui. Ce sera plus difficile ».

Milwaukee va bénéficier d’un calendrier plutôt clément dans les semaines à venir avec notamment Brooklyn, Indiana, Memphis, Chicago Charlotte et Washington, au menu. Peut-être de quoi limiter la casse…

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 17 29:07 63.9 43.5 63.5 3.3 6.8 10.1 6.1 2.8 0.9 3.3 0.9 28.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.