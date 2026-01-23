Stats & Highlights | Portland dans le positif, Minnesota coule à pic

Pour les premiers dribbles de Josh Giddey en 2026, les Bulls créent la surprise en s’imposant 120-115 sur le parquet des Wolves. Menés de 14 points en première mi-temps, les Bulls ont renversé le match puis résisté à un 13-0 des partenaires de Julius Randle (30 points) dans le 4e quart-temps.

Auteur de 22 points, Coby White a rentré un tir à 3-points décisif à une minute de la fin, avant une série d’erreurs fatales des Wolves. Au point que les Bulls signent un 9-0 dans la dernière minute, avec des lancers-francs cruciaux de Jalen Smith. Côté Minnesota, la série noire continue avec un 4e revers consécutif.

C’est pire pour les Wizards qui enregistrent un 8e revers de suite. A domicile, les coéquipiers d’Alex Sarr subissent la loi de Nuggets (107-97) un peu plus fringants avec le retour de Jonas Valanciunas dans la peinture. Malgré leur pire soirée de la saison en terme d’adresse (38%), les Wizards étaient revenus à égalité 83-83 au début du quatrième quart-temps après un lancer-franc d’Alex Sarr. Denver va alors immédiatement répondre par un 9-0, notamment signé Peyton Watson (35 points). Celui-ci dépasse son précédent record en carrière (32 points) grâce à un lancer-franc à deux minutes de la fin, après une grosse frayeur sur une tentative de dunk contestée par Khris Middleton.

Les Blazers ont dominé le Heat (127-110) en faisant la différence dans le troisième quart-temps avec belle adresse de loin : 20 sur 50 à 3-points. Après une première mi-temps équilibrée, Portland a accéléré après la pause et a ensuite contrôlé le match sans jamais laisser Miami revenir.

Auteur de 27 points, dont 24 après la pause, Shaedon Sharpe est le MVP de la rencontre, épaulé de Deni Avdija et Caleb Love, auteurs chacun de 20 points. Le Heat s’est appuyé sur les 32 points de Bam Adebayo, insuffisants pour inverser la tendance. Grâce à ce succès, les Blazers basculent dans le positif avec 23 victoires pour 22 défaites.

Minnesota – Chicago : 115-120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 97 CHA 124 PHI 128 HOU 122 WAS 97 DEN 107 DAL 123 GSW 115 MIN 115 CHI 120 UTH 109 SAS 126 LAC 112 LAL 104 POR 127 MIA 110

Washington – Denver : 97-107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 97 CHA 124 PHI 128 HOU 122 WAS 97 DEN 107 DAL 123 GSW 115 MIN 115 CHI 120 UTH 109 SAS 126 LAC 112 LAL 104 POR 127 MIA 110

Portland – Miami : 127-110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.