Stats & Highlights | Portland dans le positif, Minnesota coule à pic

Publié le 23/01/2026 à 7:31

NBA – Quatrième défaite d’affilée des Wolves, battus à domicile par les Bulls. Vainqueurs du Heat, les Blazers affichent un bilan positif et se rapprochent des Warriors.

sharpe blazersPour les premiers dribbles de Josh Giddey en 2026, les Bulls créent la surprise en s’imposant 120-115 sur le parquet des Wolves. Menés de 14 points en première mi-temps, les Bulls ont renversé le match puis résisté à un 13-0 des partenaires de Julius Randle (30 points) dans le 4e quart-temps.

Auteur de 22 points, Coby White a rentré un tir à 3-points décisif à une minute de la fin, avant une série d’erreurs fatales des Wolves. Au point que les Bulls signent un 9-0 dans la dernière minute, avec des lancers-francs cruciaux de Jalen Smith. Côté Minnesota, la série noire continue avec un 4e revers consécutif.

C’est pire pour les Wizards qui enregistrent un 8e revers de suite. A domicile, les coéquipiers d’Alex Sarr subissent la loi de Nuggets (107-97) un peu plus fringants avec le retour de Jonas Valanciunas dans la peinture. Malgré leur pire soirée de la saison en terme d’adresse (38%), les Wizards étaient revenus à égalité 83-83 au début du quatrième quart-temps après un lancer-franc d’Alex Sarr. Denver va alors immédiatement répondre par un 9-0, notamment signé Peyton Watson (35 points). Celui-ci dépasse son précédent record en carrière (32 points) grâce à un lancer-franc à deux minutes de la fin, après une grosse frayeur sur une tentative de dunk contestée par Khris Middleton.

Les Blazers ont dominé le Heat (127-110) en faisant la différence dans le troisième quart-temps avec belle adresse de loin : 20 sur 50 à 3-points. Après une première mi-temps équilibrée, Portland a accéléré après la pause et a ensuite contrôlé le match sans jamais laisser Miami revenir.

Auteur de 27 points, dont 24 après la pause, Shaedon Sharpe est le MVP de la rencontre, épaulé de Deni Avdija et Caleb Love, auteurs chacun de 20 points. Le Heat s’est appuyé sur les 32 points de Bam Adebayo, insuffisants pour inverser la tendance. Grâce à ce succès, les Blazers basculent dans le positif avec 23 victoires pour 22 défaites.

Minnesota – Chicago : 115-120

Minnesota Timberwolves / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Julius Randle 30 10/17 3/5 7/7 2 5 7 6 6 0 5 0 -8 30 31
Anthony Edwards 35 9/25 1/8 1/1 1 5 6 3 5 0 1 1 1 20 13
Jaden McDaniels 36 6/9 2/2 2/2 1 4 5 5 2 0 2 1 2 16 22
Donte DiVincenzo 35 4/10 3/8 0/0 0 3 3 4 3 2 1 1 1 11 14
Rudy Gobert 34 3/5 0/0 4/5 3 8 11 2 3 1 1 2 -1 10 22
Naz Reid 29 8/12 4/7 0/0 0 6 6 5 4 2 3 3 4 20 29
Mike Conley 14 1/5 1/4 0/0 0 3 3 2 0 0 1 0 -8 3 3
Nah'Shon Hyland 12 1/6 1/5 0/0 1 1 2 1 2 1 0 1 -4 3 3
Jaylen Clark 12 1/3 0/2 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 -7 2 2
Joan Beringer 3 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -5 0 0
Total 43/93 15/41 14/15 9 36 45 29 27 6 14 9 115
Chicago Bulls / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Coby White 30 6/16 3/10 7/9 1 3 4 4 2 0 4 0 6 22 14
Jalen Smith 27 6/9 3/4 2/2 0 4 4 0 5 1 1 0 5 17 18
Matas Buzelis 28 3/8 2/3 4/4 0 6 6 3 2 1 0 0 1 12 17
Nikola Vucevic 31 3/10 2/4 2/2 2 6 8 3 3 0 1 0 -6 10 13
Isaac Okoro 26 3/7 2/4 2/2 0 5 5 1 2 1 0 0 -6 10 13
Josh Giddey 26 7/13 0/3 7/9 0 6 6 5 0 2 2 0 2 21 24
Tre Jones 27 5/7 1/2 1/2 0 3 3 7 1 1 2 0 9 12 18
Ayo Dosunmu 22 2/9 2/5 2/3 2 2 4 3 2 0 0 1 0 8 8
Patrick Williams 16 2/3 1/1 0/0 0 3 3 0 1 0 1 0 9 5 6
Kevin Huerter 7 1/4 1/3 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 3 3
Total 38/86 17/39 27/33 5 38 43 28 18 7 11 1 120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Washington – Denver : 97-107

Washington Wizards / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
KyShawn George 34 6/17 2/6 6/6 3 9 12 7 5 1 3 0 -4 20 26
Tre Johnson 34 7/14 3/7 2/2 2 1 3 3 2 0 2 1 -11 19 17
Alexandre Sarr 37 5/13 0/1 5/6 2 6 8 4 1 1 0 1 -9 15 20
Carlton Carrington 38 4/14 3/13 2/2 1 1 2 2 2 3 5 1 -18 13 6
Khris Middleton 28 3/11 1/6 2/2 1 1 2 0 4 1 1 0 -18 9 3
Will Riley 21 4/10 3/7 2/4 1 3 4 0 2 1 2 0 5 13 8
Jamir Watkins 18 1/2 0/1 1/2 2 3 5 1 3 1 1 2 2 3 9
Justin Champagnie 18 1/2 1/2 0/0 1 1 2 3 1 1 0 0 2 3 8
Anthony Gill 12 1/1 0/0 0/0 1 3 4 0 1 0 0 1 1 2 7
Total 32/84 13/43 20/24 14 28 42 20 21 9 14 6 97
Denver Nuggets / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Peyton Watson 40 10/16 6/8 9/10 1 7 8 3 2 2 0 4 13 35 45
Jamal Murray 36 9/17 2/5 4/5 0 4 4 5 0 2 4 1 18 24 23
Aaron Gordon 33 5/12 1/6 5/5 0 5 5 5 1 1 0 0 23 16 20
Jonas Valanciunas 22 6/13 0/1 4/4 4 5 9 2 5 0 1 0 -3 16 19
Jalen Pickett 33 0/4 0/1 2/2 1 4 5 5 2 1 3 0 16 2 6
Bruce Brown 18 3/8 0/0 0/0 4 2 6 2 2 2 1 0 -7 6 10
Zeke Nnaji 10 2/3 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 4 4
Tim Hardaway Jr. 20 1/8 0/5 0/0 0 3 3 0 1 1 2 0 -8 2 -3
Spencer Jones 28 1/2 0/0 0/0 1 4 5 0 1 0 0 1 0 2 7
Total 37/83 9/26 24/26 11 35 46 22 14 9 11 6 107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Portland – Miami : 127-110

Portland Trail Blazers / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Shaedon Sharpe 34 11/21 5/9 0/0 0 7 7 3 3 4 6 0 18 27 25
Deni Avdija 18 6/11 2/5 6/6 3 4 7 4 3 0 3 0 3 20 23
Toumani Camara 35 6/9 3/6 1/2 3 6 9 6 3 0 2 0 26 16 25
Jrue Holiday 19 6/13 3/7 0/0 1 1 2 7 3 0 0 0 14 15 17
Donovan Clingan 27 3/4 1/2 0/0 2 6 8 2 1 0 1 1 12 7 16
Caleb Love 34 8/19 4/12 0/0 1 3 4 4 0 0 2 0 15 20 15
Jerami Grant 23 4/11 1/5 3/3 0 0 0 0 2 2 3 1 -2 12 5
Sidy Cissoko 18 2/4 1/2 1/2 2 1 3 0 1 0 1 0 4 6 5
Robert Williams III 19 2/3 0/1 0/0 2 8 10 0 1 1 0 3 3 4 17
Rayan Rupert 13 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 0 2 0 0 -8 0 2
Total 48/96 20/50 11/13 15 36 51 26 17 9 18 5 127
Miami Heat / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Bam Adebayo 37 13/24 1/7 5/5 3 6 9 2 0 3 2 1 -6 32 34
Norman Powell 28 7/15 0/7 4/5 0 0 0 1 0 1 1 1 -18 18 11
Andrew Wiggins 31 6/9 1/3 1/1 1 5 6 3 2 3 3 0 -28 14 20
Pelle Larsson 29 3/5 0/2 0/0 2 1 3 6 1 0 1 0 -6 6 12
Kasparas Jakučionis 11 1/2 1/2 0/0 0 0 0 3 0 0 0 0 -18 3 5
Simone Fontecchio 25 7/11 3/6 0/0 2 2 4 3 0 1 1 0 -3 17 20
Myron Gardner 16 2/5 2/5 1/2 0 3 3 1 4 2 1 0 6 7 8
Nikola Jovic 17 2/8 1/7 0/2 1 4 5 3 1 0 1 0 -7 5 4
Jaime Jaquez Jr. 26 1/7 0/2 2/2 2 3 5 3 2 0 2 0 -7 4 4
Dru Smith 20 1/8 0/4 2/2 3 1 4 2 0 2 2 2 2 4 5
Total 43/94 9/45 15/19 14 25 39 27 10 12 14 4 110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

