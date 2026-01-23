Le 4 à la suite des Mavericks face aux Warriors

Sans faire de bruit, et surtout sans le tandem Irving-Davis, les Mavericks enregistrent une 4e victoire d’affilée, soit leur meilleure série de leur saison. Face à des Warriors orphelins de Jimmy Butler, les joueurs de Jason Kidd s’imposent 123-115 et reviennent aux portes du Top 10 de la conférence Ouest.

Le match a commencé de manière très brouillonne, au point que les Warriors vont attendre plus de trois minutes avant de marquer leurs premiers points, tandis que les Mavericks ne menaient que 6-0. Clairement, les deux équipes ont eu du mal à trouver du rythme offensif, multipliant les tirs manqués et les pertes de balle. Il faut attendre les entrées des remplaçants pour voir enfin du basket de qualité avec De’Anthony Melton à la manœuvre côté Warriors. L’arrière combine bien avec Brandin Podziemski et Al Horford, et Golden State bascule en tête après 12 minutes (27-24).

Dans le deuxième quart-temps, les Warriors manquent toujours autant d’adresse mais ils restent au contact grâce aux lancers-francs. Dallas, malgré de nombreuses pertes de balle, a commencé à mieux attaquer, dominant le rebond et profitant des contre-attaques. Le principal fait de ce deuxième quart-temps, c’est la sortie sur blessure de Jonathan Kuminga, touché à une cheville et à un genou alors qu’il s’envolait au cercle…

Avant de sortir quelques secondes plus tard, il met ses deux lancers pour donner six points d’avance (45-39). C’est le tournant de la mi-temps, puisque les Mavericks répondent par un 12-0 pour prendre les commandes avec un Cooper Flagg très actif en défense. C’est Max Christie qui sort le grand jeu en attaque pour permettre à Dallas d’atteindre la pause avec cinq points d’avance (55-50).

Kuminga blessé, Green exclu…

Alors qu’on apprend que Kuminga va passer une IRM pour son genou, Golden State revient très fort. Un 8-0 lancé par Moses Moody leur permet de reprendre l’avantage (58-55). Dallas semble pourtant mieux maîtriser le jeu avec davantage de variétés en attaque, mais que faire lorsque Stephen Curry prend feu ? Le meneur All-Star inscrit 13 points dans le quart-temps, redonnant de l’élan à son équipe. À l’issue du troisième quart, les Warriors ont renversé la situation pour mener 89-84.

Dans une rencontre bien plus agréable qu’en début de match, les Mavericks ont alors durci le jeu, ralenti le rythme et imposé une pression constante. Le tournant intervient lorsque Draymond Green est sanctionné d’une énième faute flagrante. Dans la foulée, Dallas signe un 11-0 pour faire le break (113-101), et Green finira par être exclu à quatre minutes de la fin. Épuisés et incapables de trouver des solutions offensives ou défensives, les Warriors vont laisser filer le match… En face, les Mavericks ont géré les dernières minutes pour s’imposer sans trembler avec PJ Washington pour le 3-points qui fait mal, et Marshall pour les lancers-francs qui rassurent.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 10 000e. Meilleur marqueur du match avec 38 points, Stephen Curry a marqué l’histoire en devenant le premier joueur NBA à tenter plus de 10 000 tirs à 3-points en carrière. Après cette rencontre, Curry en est à 4 222 paniers sur 10 007 tentatives, soit 42,1%.

– Kuminga brille puis sort. Alors que son nom circule du côté de Dallas, Jonathan Kuminga s’est blessé à la cheville et au genou sur une pénétration dans l’axe. Ce qui est inquiétant, c’est qu’il se blesse sur l’impulsion, et ce n’est pas bon signe… Avant cela, il avait été parfait avec 10 points en 9 minutes à 100% aux tirs.

– Du grand Marshall. Avec 30 points et 9 passes, Naji Marshall égale ses records de la saison, et les Warriors n’ont jamais trouvé de solution pour le freiner. C’est lui qui fait mal en 4e quart-temps au coeur d’un 11-0 décisif pour faire le break.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.