La paire Wembanyama – Fox a le dernier mot face au Jazz

Ils ont encore gâché une avance de plus de 15 points, mais cette fois, la victoire est quand même au bout. Deux jours après leur défaite à Houston, avec un Victor Wembanyama à côté de son sujet, les Spurs ont repris des couleurs en s’imposant sur le parquet du Jazz (109-126).

“Wemby” a parfaitement fait oublier cette dernière contre-performance en alignant 26 points (9/14 aux tirs dont 4/7 de loin), 13 rebonds et 5 contres, tandis que De’Aaron Fox a également fait parler son adresse derrière l’arc (31 points à 10/13 dont 6/9 à 3-points). Les deux All-Stars ont joué un rôle moteur dans un quatrième quart-temps plus serré que prévu.

Après 12 premières minutes très équilibrées (31-31), les visiteurs étaient bien partis pour s’offrir une soirée tranquille. Car les Spurs avaient entamé le second quart-temps par un 15-0 conclu par un décalage de Victor Wembanyama vers un Julian Champagnie, dans le corner, toujours chaud bouillant à 3-points (31-46).

Le show final de De’Aaron Fox

Pour se remettre dans le bon sens, le Jazz a pu s’appuyer sur quelques envolées vers le cercle de Cody Williams, et surtout sur l’activité de ses trois hommes forts de la soirée : Ace Bailey, auteur de son nouveau record en carrière (25 points), Keyonte George toujours solide (23) et un Jusuf Nurkic transformé en distributeur automatique (lire plus bas).

Encore menés de 12 points à la pause (53-65), les hommes de Will Hardy sont parvenus à recoller dans les minutes suivantes en passant 39 points à la défense texane dans le troisième quart-temps. Résultat : à 10 minutes de la fin, après un dunk de Bailey (qui manquera un alley-oop arrière quelques secondes plus tard), tout était à refaire pour les Spurs (99-99).

La suite ? Un tir primé dans le corner de « Wemby » pourtant largement contesté, une finition sous le cercle de Stephon Castle, un ballon perdu du Jazz transformé en panier à 3-points par Fox en transition depuis le même corner et voilà un 10-0 en faveur des Spurs (99-109).

Puis, voyant Nurkic et Bailey s’activer encore, Fox en remettait une couche en tête de raquette derrière la ligne à 7m25. Une fois, puis une seconde fois en transition (105-115). Après avoir servi le Français sur le « pick-and-roll », le meneur des Spurs inscrira un 4e panier primé dans la période pour définitivement offrir de l’air à sa formation (109-120).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quand l’adresse longue distance est là, tout va. Boostés par l’énorme adresse à 3-points de leur paire Wembanyama – Fox (10/16 à eux deux), les Texans ont terminé avec un très bon 18/43 de loin, soit 42% de réussite. Franchir cette barre des 40% d’adresse est tout sauf anecdotique cette saison pour les Spurs, qui restent des élèves très moyens derrière l’arc. À chaque fois qu’ils y parviennent, la victoire est au bout : 13 succès en autant de rencontres !

– Deuxième triple-double de suite pour Jusuf Nurkic ! Cette nuit encore, à la manière d’un Nikola Jokic (toute proportion gardée), le Bosnien a été la plaque tournante du jeu du Jazz, en trouvant ses coéquipiers depuis le poste haut. De quoi alimenter sa colonne de passes décisives et de s’offrir un triple-double à 17 points (7/19 aux tirs), 14 passes et 11 rebonds. Lors de sa dernière sortie face aux Wolves, le pivot, auteur de 3 triples-doubles sur l’ensemble de sa carrière, avait déjà terminé avec 16 points, 18 rebonds et 10 passes ! Dans une franchise où l’on sait que ce genre de performance est rare – aucune entre 2008 et 2024 – Nurkic est le premier joueur de la franchise à en enchaîner deux de suite depuis… Pete Maravich en 1975 !

– Victoire quasi impossible sans Lauri Markkanen. Toujours malade et absent pour un 6e match de suite, le Finlandais, qui avait inscrit 29 points fin décembre dans une victoire sur le parquet du même adversaire, n’était pas disponible pour aller batailler face à « Wemby » et sa bande. Son absence est quasi systématiquement synonyme de défaite pour le Jazz cette saison : une seule victoire et 11 revers pour une formation du Jazz qui ne parvient pas à se passer de son rendement offensif (28 points de moyenne, de loin sa meilleure marque en carrière).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.