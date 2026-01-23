Encore jetlagué, le Magic prend une fessée contre les Hornets

Après s’être rendu à Berlin puis Londres, dans le cadre des « Global Games », le Magic accueillait les Hornets pour son retour aux États-Unis et, face à une équipe pourtant en « back-to-back », les Floridiens ont concédé leur plus lourde défaite de la saison : 124-97.

Avec huit joueurs à 10 points et plus, dont Brandon Miller à 20 points, Collin Sexton à 19 et LaMelo Ball en 16/6/7, Charlotte n’a fait aucun cadeau à Orlando, privé de Franz Wagner. Démarrant notamment sa partie par un 9/14 à 3-points dans le premier quart-temps, bouclé à déjà +15 (35-20) et terminé sur un « run » cinglant.

Ensuite, les joueurs des Hornets ne se sont pas arrêtés en si bon chemin, signant encore une bonne fin de deuxième quart-temps pour virer à +21 dès la pause (62-41). Titulaire, remplaçants : c’est tout l’effectif des visiteurs qui y est allé de sa contribution, et de ses paniers primés, avec un LaMelo Ball en parfait chef d’orchestre pour alimenter ses coéquipiers.

En seconde période, on aurait pu penser que le Magic allait se réveiller quelque peu devant son public, comme il en a parfois eu l’habitude ces dernières semaines, mais il n’en fut rien. Pire : Charlotte a aggravé la marque, comptant jusqu’à 33 points d’avance, dans une salle qui s’est peu à peu vidée, à mesure que l’écart grossissait.

Si l’apport de Noah Penda, Moritz Wagner ou Jett Howard a permis de rendre le score plus flatteur en faveur d’Orlando, le mal était évidemment déjà fait et le dernier acte était donc sans intérêt. Les Hornets, qui poursuivent leur yo-yo, battent ainsi les Floridiens pour la deuxième fois en trois matches cette saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Charlotte fait la différence en un quart d’heure. Dominés la veille à Cleveland, avec un LaMelo Ball d’ailleurs atroce en sortie de banc (1/15 au shoot), les Hornets ont cette fois-ci remis leur meneur dans le cinq et retrouvé ensuite la victoire. Et cela n’a pas traîné, puisque les hommes de Charles Lee ont fait parler la poudre dès le premier quart-temps : 9 sur 14 à 3-points ! Ball, comme Collin Sexton, étaient déjà parfaits dans l’exercice (4/4 à deux) et c’est un 12-2 qui a permis de creuser le premier détaché du match. Avant qu’un 19-4 au milieu du second quart-temps, alimenté par un peu tout le monde, ne vienne plier l’affaire.

– Orlando était resté en Europe. Visiblement, le Magic était encore calqué sur l’heure européenne puisqu’il a dormi pendant quasiment tout le match. Si Paolo Banchero et Desmond Bane ont fait leurs stats dans le vide, lorsqu’il n’y avait déjà plus rien à espérer, les hommes de Jamahl Mosley peuvent surtout regretter leur entame totalement ratée, qui leur a ensuite valu de courir après le score pendant toute la rencontre. Une nouvelle fois, c’est l’attaque qui a posé problème aux Floridiens, avec trop peu de réussite en première mi-temps, tandis que l’absence de Jalen Suggs se fait aussi de plus en plus ressentir en défense.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.