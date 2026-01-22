Matchs
Stats & Highlights | Les Pistons déroulent, les Cavaliers verrouillent

NBA – Les Pistons signent une 4e victoire de suite, tandis que les Cavaliers limitent l’attaque des Hornets à 87 points. Quant aux Raptors, ils s’imposent chez les Kings après avoir déjà gagné chez les Warriors.

pistons pelicansLes Pistons ont maîtrisé la rencontre de bout en bout pour s’imposer 112-104 face aux Pelicans, pour signer une quatrième victoire consécutive. Jalen Duren a dominé dans la raquette avec 20 points et 15 rebonds, bien épaulé en attaque par Daniss Jenkins (17 points). Leader incontesté à l’Est, Detroit confirme sa forme du moment avec un septième succès sur les huit derniers matchs.

Côté New Orleans, l’ancien Piston Saddiq Bey inscrit 20 points dans une équipe toujours en difficulté, avec une 14e défaite sur les 16 dernières sorties. Malade, Zion Williamson a quitté le match dans le troisième quart-temps.

Les Cavaliers ont pris une large avance dès le premier quart-temps pour finalement l’emporter 94-87 sur le parquet des Hornets. C’est leur cinquième victoire à l’extérieur sur leurs six derniers déplacements. Donovan Mitchell a mené les siens avec 24 points, tandis qu’Evan Mobley a compilé 14 points et 14 rebonds. La défense étouffante de Cleveland a limité Charlotte à 32 points en première mi-temps et à 26 % de réussite au tir. Malgré un sursaut en fin de match, porté par Brandon Miller (24 points) et Kon Knueppel (21 points, 11 rebonds), les Hornets ont payé cher leur maladresse extérieure (8/46 à 3-points). La nouvelle stratégie de Charles Lee a échoué puisque LaMelo Ball, sorti du banc, a vécu une soirée très compliquée avec seulement 4 points à 1/15 au tir !

Les Raptors ont renversé les Kings à la faveur d’un énorme troisième quart-temps. Mené de neuf points à la pause, Toronto a pris le contrôle après le retour des vestiaires pour l’emporter 122-109 à Sacramento. C’est la première fois depuis janvier 2023 que les Raptors s’imposent au Golden 1 Center. Auteur de 14 points dans ce 3e quart-temps charnière, Scottie Barnes termine la rencontre avec 23 points, 8 rebonds, 7 passes et 4 interceptions.

L’ailier All-Star est épaulé de Brandon Ingram (23 points), Sandro Mamukelashvili (22 points, 9 rebonds) et Immanuel Quickley (18 points). Côté Kings, Russell Westbrook a marqué 23 points, dans une équipe privée de Domantas Sabonis et désormais sur trois défaites consécutives.

Charlotte – Cleveland : 87-94

Charlotte Hornets / 87 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Miller 34 8/20 3/11 5/5 0 4 4 2 1 2 3 0 -19 24 17
Kon Knueppel 32 8/21 2/10 3/3 4 7 11 1 3 1 2 0 8 21 19
Miles Bridges 26 5/13 1/5 0/1 0 1 1 1 1 0 0 0 -29 11 4
Moussa Diabate 29 1/1 0/0 2/6 3 2 5 0 4 1 2 3 1 4 7
Sion James 22 0/2 0/0 0/0 1 0 1 1 2 1 0 0 -11 0 1
Collin Sexton 16 5/12 1/4 0/0 0 2 2 0 1 1 0 0 3 11 7
Josh Green 19 2/3 1/2 2/2 5 4 9 2 1 1 1 0 12 7 17
Ryan Kalkbrenner 15 3/5 0/0 1/1 3 1 4 1 4 0 1 0 -3 7 9
LaMelo Ball 22 1/15 0/10 0/0 1 4 5 7 4 2 2 1 -16 2 1
Grant Williams 25 0/6 0/5 0/0 0 5 5 4 2 3 1 0 19 0 5
Total 33/98 8/47 13/18 17 30 47 19 23 12 12 4 87
Cleveland Cavaliers / 94 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Donovan Mitchell 37 8/20 2/8 6/7 1 2 3 6 1 1 8 0 -3 24 13
Jaylon Tyson 31 6/17 1/9 1/2 2 5 7 4 3 1 2 0 14 14 12
Evan Mobley 35 6/13 0/4 2/3 1 13 14 0 4 1 2 3 10 14 22
Jarrett Allen 35 4/8 0/0 5/6 1 8 9 0 1 0 1 2 -3 13 18
Dean Wade 27 1/3 0/2 2/2 1 8 9 4 1 1 1 1 11 4 16
Craig Porter 18 2/5 2/3 1/2 0 1 1 2 1 0 2 2 -5 7 6
Nae'Qwan Tomlin 21 3/7 0/3 0/0 7 2 9 2 1 0 0 0 0 6 13
Larry Nance Jr. 13 2/3 1/1 0/0 1 1 2 1 3 1 0 0 14 5 8
De'Andre Hunter 13 1/6 1/6 1/2 2 2 4 1 3 1 4 0 -7 4 0
Tyrese Proctor 10 1/5 1/4 0/0 1 1 2 0 3 0 0 0 4 3 1
Total 34/87 8/40 18/24 17 43 60 20 21 6 20 8 94

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

New Orleans – Detroit : 104-112

New Orleans Pelicans / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Saddiq Bey 29 4/12 1/5 11/11 1 2 3 2 2 2 3 0 -5 20 16
Trey Murphy III 35 6/19 2/9 3/3 0 4 4 2 0 2 5 1 -5 17 8
Jeremiah Fears 20 4/8 0/2 4/4 1 4 5 0 2 2 1 0 -12 12 14
Derik Queen 23 2/2 0/0 1/2 1 3 4 8 2 1 4 1 -8 5 14
Zion Williamson 15 2/5 0/0 0/3 1 3 4 0 0 0 1 0 -10 4 1
Micah Peavy 27 7/11 3/5 0/0 4 3 7 2 0 4 1 1 -1 17 26
Jordan Poole 28 4/17 0/7 3/4 0 2 2 2 3 2 1 0 4 11 2
Karlo Matkovic 14 2/3 1/2 0/0 0 2 2 0 5 0 0 1 3 5 7
Bryce McGowens 13 1/3 0/2 3/3 1 1 2 1 2 0 0 0 -3 5 6
Yves Missi 26 2/4 0/0 0/0 3 3 6 2 4 0 1 2 -2 4 11
Kevon Looney 10 2/2 0/0 0/0 2 5 7 0 0 0 0 0 -1 4 11
Total 36/86 7/32 25/30 14 32 46 19 20 13 17 6 104
Detroit Pistons / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Duren 30 7/11 0/0 6/6 5 10 15 3 3 1 2 2 13 20 35
Daniss Jenkins 27 5/12 2/6 5/7 0 1 1 4 3 2 5 2 5 17 12
Duncan Robinson 29 5/11 4/9 1/2 1 3 4 3 2 1 2 1 20 15 15
Ausar Thompson 28 5/10 0/0 2/2 4 5 9 3 2 3 0 0 12 12 22
Tobias Harris 31 4/13 2/6 0/0 1 5 6 3 2 0 3 0 8 10 7
Marcus Sasser 21 3/11 1/5 2/2 0 1 1 4 0 0 0 0 1 9 6
Isaiah Stewart 24 3/7 1/4 1/1 0 6 6 3 2 0 2 2 -9 8 13
Javonte Green 14 3/4 2/3 0/0 1 1 2 0 1 3 1 1 -2 8 12
Jaden Ivey 18 2/5 2/5 1/2 0 1 1 1 3 0 3 0 -7 7 2
Ronald Holland II 18 2/4 1/1 1/2 1 1 2 2 3 2 0 0 -1 6 9
Total 39/88 15/39 19/24 13 34 47 26 21 12 18 8 112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Sacramento – Toronto : 109-122

Sacramento Kings / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Russell Westbrook 35 9/22 2/8 3/3 0 3 3 3 2 3 4 0 -16 23 15
Zach LaVine 38 7/17 2/8 3/4 0 1 1 5 2 1 2 1 -14 19 14
Precious Achiuwa 21 5/6 1/1 0/0 2 6 8 1 1 0 0 0 -9 11 19
DeMar DeRozan 33 3/8 0/1 3/5 1 0 1 2 0 1 0 0 -23 9 6
Maxime Raynaud 22 3/7 0/1 2/2 1 6 7 2 3 0 1 0 -13 8 12
Malik Monk 25 6/7 3/4 2/2 0 4 4 3 2 0 4 0 -10 17 19
Dennis Schroder 20 5/13 1/6 5/6 0 1 1 3 1 0 1 0 9 16 10
Nique Clifford 21 2/6 0/4 0/0 1 6 7 3 1 0 1 1 7 4 10
Dylan Cardwell 25 1/2 0/0 0/0 7 6 13 3 4 1 1 4 4 2 21
Total 41/88 9/33 18/22 12 33 45 25 16 6 14 6 109
Toronto Raptors / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Ingram 35 7/15 3/5 6/6 0 3 3 4 1 0 0 0 13 23 22
Scottie Barnes 32 8/17 1/3 6/6 3 5 8 7 4 4 3 1 8 23 31
Sandro Mamukelashvili 32 8/14 3/8 3/4 3 6 9 4 2 0 1 0 15 22 27
Immanuel Quickley 36 6/12 1/4 5/5 1 5 6 8 2 2 2 0 15 18 26
Jamal Shead 33 5/12 3/5 2/2 1 4 5 6 1 2 1 0 13 15 20
Gradey Dick 19 5/12 1/6 0/0 0 1 1 0 3 2 1 0 -12 11 6
Ochai Agbaji 20 2/4 0/0 0/0 1 1 2 1 0 1 0 1 21 4 7
Jamison Battle 8 1/3 1/2 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 -6 3 4
Jonathan Mogbo 22 1/5 0/0 1/2 5 4 9 0 4 0 1 1 2 3 7
AJ Lawson 3 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 1 0 -4 0 0
Total 43/94 13/33 23/25 15 32 47 30 19 11 10 3 122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Afficher les actus NBA suivantes