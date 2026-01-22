Stats & Highlights | Les Pistons déroulent, les Cavaliers verrouillent

Les Pistons ont maîtrisé la rencontre de bout en bout pour s’imposer 112-104 face aux Pelicans, pour signer une quatrième victoire consécutive. Jalen Duren a dominé dans la raquette avec 20 points et 15 rebonds, bien épaulé en attaque par Daniss Jenkins (17 points). Leader incontesté à l’Est, Detroit confirme sa forme du moment avec un septième succès sur les huit derniers matchs.

Côté New Orleans, l’ancien Piston Saddiq Bey inscrit 20 points dans une équipe toujours en difficulté, avec une 14e défaite sur les 16 dernières sorties. Malade, Zion Williamson a quitté le match dans le troisième quart-temps.

Les Cavaliers ont pris une large avance dès le premier quart-temps pour finalement l’emporter 94-87 sur le parquet des Hornets. C’est leur cinquième victoire à l’extérieur sur leurs six derniers déplacements. Donovan Mitchell a mené les siens avec 24 points, tandis qu’Evan Mobley a compilé 14 points et 14 rebonds. La défense étouffante de Cleveland a limité Charlotte à 32 points en première mi-temps et à 26 % de réussite au tir. Malgré un sursaut en fin de match, porté par Brandon Miller (24 points) et Kon Knueppel (21 points, 11 rebonds), les Hornets ont payé cher leur maladresse extérieure (8/46 à 3-points). La nouvelle stratégie de Charles Lee a échoué puisque LaMelo Ball, sorti du banc, a vécu une soirée très compliquée avec seulement 4 points à 1/15 au tir !

Les Raptors ont renversé les Kings à la faveur d’un énorme troisième quart-temps. Mené de neuf points à la pause, Toronto a pris le contrôle après le retour des vestiaires pour l’emporter 122-109 à Sacramento. C’est la première fois depuis janvier 2023 que les Raptors s’imposent au Golden 1 Center. Auteur de 14 points dans ce 3e quart-temps charnière, Scottie Barnes termine la rencontre avec 23 points, 8 rebonds, 7 passes et 4 interceptions.

L’ailier All-Star est épaulé de Brandon Ingram (23 points), Sandro Mamukelashvili (22 points, 9 rebonds) et Immanuel Quickley (18 points). Côté Kings, Russell Westbrook a marqué 23 points, dans une équipe privée de Domantas Sabonis et désormais sur trois défaites consécutives.

Charlotte – Cleveland : 87-94

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 87 CLE 94 BOS 119 IND 104 NYK 120 BRO 66 MEM 122 ATL 124 NOR 104 DET 112 MIL 102 OKC 122 SAC 109 TOR 122

New Orleans – Detroit : 104-112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 87 CLE 94 BOS 119 IND 104 NYK 120 BRO 66 MEM 122 ATL 124 NOR 104 DET 112 MIL 102 OKC 122 SAC 109 TOR 122

Sacramento – Toronto : 109-122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.