Jaylen Brown et les Celtics écrasent les Pacers en une mi-temps

Après leur défaite sur le fil contre les Pistons, lundi, dans le choc au sommet de la conférence Est, les Celtics se relancent directement, en passant leurs nerfs sur les pauvres Pacers (119-104).

Si Pascal Siakam (32 points, 10 rebonds) termine meilleur marqueur de la rencontre, il doit logiquement s’avouer vaincu face à l’armada celte, menée par l’irrésistible Jaylen Brown (30 points, 10 rebonds, 5 passes, 3 interceptions).

Alors que les soldats de Boston, à l’image de Neemias Queta (17 points, 9 rebonds, 4 contres) et Sam Hauser (17 points à 5/7 à 3-points), ont également répondu présent. Tout l’inverse de ceux d’Indiana, battu pour la quatrième fois sur leurs cinq dernières sorties.

Dans ce match à sens unique, le suspense aura donc disparu dès l’instant où les Celtics se sont décidés à accélérer. C’était en toute fin de premier quart-temps, avec ce « run » qui a fait passer le score de 18-18 à 30-20, lorsque les remplaçants étaient en action autour de Payton Pritchard.

Au maximum, l’écart est ensuite grimpé jusqu’à +23, avec la doublette Brown – Queta qui imposait une pression permanente sur la défense intérieure des Pacers, dont la tactique a surtout été de limiter les tentatives extérieures.

Pascal Siakam, esseulé, a bien tenté de limiter les dégâts, mais il n’y pouvait rien et, en seconde période, hormis un rapproché de courte durée à -9, initié par « Spicy P » bien sûr, rien n’a bougé au tableau d’affichage.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Boston frappe d’entrée et gère ensuite son avance. Il n’y a tout simplement pas eu match au TD Garden cette nuit, avec des Celtics qui ont mené quasiment toute la partie, ne lâchant les commandes qu’au milieu du premier quart-temps. Déjà en tête d’une vingtaine de points en première période, sans abuser des 3-points et en se concentrant sur l’attaque du cercle, puisque les Pacers leur en laissaient l’accès, les hommes de Joe Mazzulla ont donc pu s’offrir une deuxième mi-temps plus tranquille. Histoire de redonner confiance à tout le groupe et d’offrir du temps de jeu à un maximum de joueurs.

– Pascal Siakam, seul contre tous. Son duel avec Jaylen Brown a tenu toutes ses promesses, mais Pascal Siakam n’a pas été en mesure de compter sur un « supporting cast » aussi efficace et qualitatif que celui de son adversaire. Pendant longtemps, c’est lui qui a retardé l’échéance et permis aux Pacers de rester à 10-15 points au score mais, sur la durée, il a fini par rendre les armes. Le symbole de cette saison où « Spicy P », exemplaire au possible, a souvent fait ses chiffres dans le vide, au sein d’une formation certes très valeureuse, mais finalement trop limitée collectivement, pour espérer rivaliser avec un paquet d’équipes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.