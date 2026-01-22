Matchs
Jaylen Brown et les Celtics écrasent les Pacers en une mi-temps

Sans trembler, Boston gifle Indiana (119-104) après avoir fait la course en tête du début à la fin. Jaylen Brown signe un nouveau match à 30 points.

Après leur défaite sur le fil contre les Pistons, lundi, dans le choc au sommet de la conférence Est, les Celtics se relancent directement, en passant leurs nerfs sur les pauvres Pacers (119-104).

Si Pascal Siakam (32 points, 10 rebonds) termine meilleur marqueur de la rencontre, il doit logiquement s’avouer vaincu face à l’armada celte, menée par l’irrésistible Jaylen Brown (30 points, 10 rebonds, 5 passes, 3 interceptions).

Alors que les soldats de Boston, à l’image de Neemias Queta (17 points, 9 rebonds, 4 contres) et Sam Hauser (17 points à 5/7 à 3-points), ont également répondu présent. Tout l’inverse de ceux d’Indiana, battu pour la quatrième fois sur leurs cinq dernières sorties.

Dans ce match à sens unique, le suspense aura donc disparu dès l’instant où les Celtics se sont décidés à accélérer. C’était en toute fin de premier quart-temps, avec ce « run » qui a fait passer le score de 18-18 à 30-20, lorsque les remplaçants étaient en action autour de Payton Pritchard.

Au maximum, l’écart est ensuite grimpé jusqu’à +23, avec la doublette Brown – Queta qui imposait une pression permanente sur la défense intérieure des Pacers, dont la tactique a surtout été de limiter les tentatives extérieures.

Pascal Siakam, esseulé, a bien tenté de limiter les dégâts, mais il n’y pouvait rien et, en seconde période, hormis un rapproché de courte durée à -9, initié par « Spicy P » bien sûr, rien n’a bougé au tableau d’affichage.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Boston frappe d’entrée et gère ensuite son avance. Il n’y a tout simplement pas eu match au TD Garden cette nuit, avec des Celtics qui ont mené quasiment toute la partie, ne lâchant les commandes qu’au milieu du premier quart-temps. Déjà en tête d’une vingtaine de points en première période, sans abuser des 3-points et en se concentrant sur l’attaque du cercle, puisque les Pacers leur en laissaient l’accès, les hommes de Joe Mazzulla ont donc pu s’offrir une deuxième mi-temps plus tranquille. Histoire de redonner confiance à tout le groupe et d’offrir du temps de jeu à un maximum de joueurs.

Pascal Siakam, seul contre tous. Son duel avec Jaylen Brown a tenu toutes ses promesses, mais Pascal Siakam n’a pas été en mesure de compter sur un « supporting cast » aussi efficace et qualitatif que celui de son adversaire. Pendant longtemps, c’est lui qui a retardé l’échéance et permis aux Pacers de rester à 10-15 points au score mais, sur la durée, il a fini par rendre les armes. Le symbole de cette saison où « Spicy P », exemplaire au possible, a souvent fait ses chiffres dans le vide, au sein d’une formation certes très valeureuse, mais finalement trop limitée collectivement, pour espérer rivaliser avec un paquet d’équipes.

Boston Celtics / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylen Brown 34 11/22 1/2 7/9 2 8 10 5 2 3 5 0 11 30 30
Sam Hauser 28 6/8 5/7 0/0 0 6 6 3 4 0 2 0 13 17 22
Neemias Queta 29 6/10 0/0 5/5 4 5 9 0 3 1 2 4 8 17 25
Derrick White 30 4/10 1/4 4/4 0 5 5 5 2 0 1 0 18 13 16
Payton Pritchard 33 4/12 1/5 1/1 1 4 5 8 1 1 2 0 26 10 14
Anfernee Simons 22 3/8 1/4 2/2 2 2 4 2 2 1 0 0 2 9 11
Luka Garza 16 2/6 0/1 4/4 3 3 6 0 1 0 0 0 13 8 10
Baylor Scheierman 14 2/4 1/2 0/0 0 2 2 1 0 1 1 0 -5 5 6
Hugo González 11 2/3 1/2 0/0 1 1 2 0 1 0 1 0 -1 5 5
Jordan Walsh 17 1/3 1/3 0/0 1 4 5 0 2 1 0 1 0 3 8
Ron Harper Jr. 2 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 2 1
Amari Williams 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 0 0
Total 42/88 12/31 23/25 14 40 54 24 19 8 14 5 119
Indiana Pacers / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Pascal Siakam 33 12/21 4/7 4/6 2 8 10 4 3 0 2 0 -1 32 33
Johnny Furphy 23 4/7 2/4 0/0 2 6 8 2 4 0 2 0 8 10 15
Andrew Nembhard 33 3/11 0/5 3/4 2 2 4 8 0 1 3 0 -6 9 10
Aaron Nesmith 29 3/9 0/4 0/1 0 3 3 4 3 0 1 0 -28 6 5
Jay Huff 16 1/4 0/3 0/0 1 2 3 1 2 2 0 1 -6 2 6
Jarace Walker 29 7/14 3/7 2/2 0 3 3 2 2 2 0 0 -17 19 19
Micah Potter 17 1/5 0/3 7/8 1 1 2 1 1 0 0 1 2 9 8
Ben Sheppard 21 2/8 2/8 2/2 0 0 0 2 1 0 0 0 -3 8 4
T.J. McConnell 14 2/6 0/1 0/0 1 2 3 3 1 1 2 0 -19 4 5
Quenton Jackson 6 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -5 3 2
Tony Bradley 6 1/5 0/0 0/0 2 1 3 0 0 0 0 0 -2 2 1
Isaiah Jackson 9 0/1 0/1 0/0 1 1 2 1 2 0 2 0 -4 0 0
Kam Jones 4 0/1 0/0 0/0 1 0 1 2 0 0 1 0 6 0 1
Total 37/94 12/45 18/23 13 29 42 30 20 6 13 2 104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Florian Benfaid
