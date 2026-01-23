Les Lakers se réveillent trop tard face aux Clippers

Après un bref “road-trip” de trois matchs à l’Ouest, les Clippers retrouvaient l’Intuit Dome et Kawhi Leonard (24 points, 5 rebonds, 4 passes) pour affronter les Lakers. Pour son retour, l’ancien ailier des Raptors débute la rencontre sur les chapeaux de roue en inscrivant 8 des 12 premiers points des Clippers (12-10).

Si pendant quelques minutes, les deux équipes s’échangent les coups, les hommes de Tyronn Lue peuvent compter sur leur adresse longue distance pour créer un premier écart. Dès son entrée en jeu, Kobe Sanders réussit deux paniers primés et il est suivi par James Harden (18 points, 10 passes). À la fin du premier quart-temps, le rookie des Clippers décoche une troisième flèche , mais Rui Hachimura lui répond au buzzer (36-29).

Pour creuser l’écart, tout le collectif des Clippers met la main à la pâte, de John Collins à Ivica Zubac (18 points, 19 rebonds) en passant par un 2+1 de James Harden… Les Lakers ne trouvent pas de solution pour contenir l’hémorragie. Avant de rentrer aux vestiaires, Kris Dunn intercepte un ballon et finit seul en contre-attaque. Deandre Ayton répond en prenant le meilleur sur Ivica Zubac, mais les Lakers sont menés 64-47 à la pause.

Lorsque la deuxième mi-temps débute, les Clippers prennent vingt points d’avance grâce à un nouveau “and-1” de James Harden. Derrière son meneur, Kawhi Leonard continue de disséquer la défense des Lakers. Jake LaRavia mord dans une feinte de l’ailier, ce qui lui permet de se retrouver seul à mi-distance. Dans la foulée, le numéro 2 des Clippers réussit un tir de loin face à ce même Jake LaRavia (72-49).

Le réveil des Lakers

Alors qu’ils sont sous l’eau, les Lakers ne rendent pas les armes. Luka Doncic (32 points, 11 rebonds, 8 passes) envoie Rui Hachimura au “alley-oop”, ce qui lance un 11-2 en faveur des hommes de JJ Redick. Un “run” que le Slovène conclut avec une autre passe lobée à destination de Jaxson Hayes (82-67). Ce troisième quart-temps se termine sur une nouvelle perte de balle des Clippers. LeBron James (23 points, 5 rebonds, 6 passes) finit en contre-attaque et ramène les Lakers à quatorze points avant le début du dernier acte (86-72).

Un quatrième quart-temps que les Lakers démarrent avec un 5/5 au tir pour revenir à dix points (93-83). Mieux encore, ils reviennent à deux possessions grâce à un “and-1” de Marcus Smart puis à deux points lorsque Luka Doncic réussit un tir à 3-points compliqué face à Kris Dunn.

Pour répondre, James Harden met lui aussi un tir de loin et lance un 10-0 en faveur des Voiliers (103-91). Cependant, les Lakers n’abdiquent pas encore et profitent de deux pertes de balle des voisins pour revenir à quatre longueurs (103-99). Au moment d’entrer dans la dernière minute, les Clippers mènent encore de cinq points et Kawhi Leonard trouve John Collins derrière l’arc pour sceller le sort de ce match.

Non sans trembler, les Clippers s’imposent 112 à 104 et retrouvent le goût de la victoire après leur faux-pas survenu à Chicago deux jours plus tôt.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une rencontre aux deux visages. Les Clippers ont rapidement mis la main sur ce match en se montrant adroits de loin, mais aussi grâce à un bel apport du banc pour commencer la rencontre à l’image du duo Kobe Sanders – Jordan Miller auteur de 25 points. À l’inverse, les problèmes défensifs des Lakers ont été, une nouvelle fois, visibles puisque les hommes de JJ Redick ont concédé 64 points en première mi-temps. En deuxième période, l’attaque des Clippers s’enraye. Les hommes de Tyronn Lue ne cessent de multiplier les pertes de balle et perdent un total de 18 ballons sur cette partie, ce qui permet aux Lakers d’effacer peu à peu leur retard.

– Les Lakers partaient de trop loin. Alors qu’ils comptaient 26 points de retard, les Lakers sont revenus à deux longueurs et deux joueurs ont été déterminants lors de cette remontée au score : Marcus Smart et Jarred Vanderbilt. Le premier a enchaîné les bonnes défenses et les tirs importants dans le quatrième quart-temps tandis que le second a apporté un nouveau souffle aux Lakers en sortie de banc. Sa présence défensive a perturbé l’attaque des Clippers et il est trouvé en fin de rencontre par LeBron James pour ramener l’équipe de JJ Redick à quatre points. L’ailier finit la partie avec un +/- de +16, le meilleur de son équipe, mais c’est insuffisant pour ramener la victoire.

– La moisson d’Ivica Zubac. Les Lakers et les Clippers se classent parmi les pires équipes au rebond cette saison. Si les hommes de JJ Redick ont fait malheureusement honneur à leur réputation, ceux de Tyronn Lue ont brillé dans ce compartiment de jeu. Les Clippers ont fini avec 49 prises contre 34 pour leurs voisins, emmenés par un Ivica Zubac qui a capté 19 rebonds. Le Croate a également ajouté 18 points pour réaliser son quatrième double-double de suite.

