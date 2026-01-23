À quand le retour de Kyrie Irving ?

Cela va faire onze mois, début février, que Kyrie Irving s’est rompu un ligament croisé. Depuis, il n’a pas rejoué, alors qu’il visait initialement un retour en janvier, et il s’efforce donc de revenir au plus vite, pour aider les Mavericks à éventuellement retrouver le Top 10 de la conférence Ouest et surtout libérer Cooper Flagg.

Actuellement sur la touche, tout comme Anthony Davis, le joueur avec lequel il était censé ramener Dallas au sommet mais qu’il côtoie davantage à l’infirmerie que sur les parquets, le meneur All-Star n’a jamais vraiment fait de promesse sur son retour, sauf que les fans texans l’attendent avec impatience.

Du côté de Jason Kidd, son entraîneur, le flou demeure mais une chose est sûre : il ne rejouera pas avant le All-Star Weekend de mi-février.

« Il n’y a rien de nouveau » a-t-il ainsi révélé. « Je sais qu’il y a beaucoup de spéculation à ce sujet, mais il travaille extrêmement dur. J’ai passé du temps avec lui [mercredi], il est dans un bon état d’esprit, il se sent très bien. À un moment donné, il y aura un calendrier de reprise, mais pour l’instant, il n’y en a pas. En tout cas, pour l’avoir vu cette semaine, il travaille extrêmement dur. »

Vers une saison blanche pour favoriser le « tanking » ?

Ce n’est pas la première fois que Jason Kidd calme le jeu pour Kyrie Irving, même s’il aimerait également le récupérer au plus vite. Le problème, c’est qu’il est inutile de forcer sur le physique d’un joueur de bientôt 34 ans, accessoirement prolongé pour trois ans en juin dernier.

« Il veut jouer, mais quand on revient d’une rupture des ligaments croisés, c’est une question de temps » a-t-il ensuite ajouté. « Mentalement et physiquement, on veut être à 100% donc, de son côté, il gère ces deux points-là de la meilleure manière possible. Mais il y aura un calendrier de reprise à un moment donné. »

Quant à ceux qui laissent entendre que Kyrie Irving ne reviendra pas de la saison, car les Mavericks pourraient activer le mode « tanking » et parce qu’Anthony Davis n’est même pas sûr de revenir (ni de rester…), Jason Kidd leur répond que « cela n’a rien à voir ».

« Ce qui compte, c’est qu’il se sente capable, mentalement et physiquement, de jouer au plus haut niveau possible et selon ses propres termes. Pas ceux de quelqu’un d’autre » a complété le coach de Dallas.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.7 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 ☆ CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 ☆ CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.6 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 ☆ CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 1.9 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 ☆ CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 ☆ BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 ☆ BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.0 5.2 6.4 2.6 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 ☆ BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.4 2022-23 * ☆ All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * ☆ BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 0.9 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * ☆ DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.2 1.9 0.6 26.9 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 2024-25 ☆ DAL 50 36 47.3 40.1 91.6 1.2 3.6 4.8 4.6 2.0 1.3 2.2 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.