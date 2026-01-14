Stats & Highlights | Les Rockets se relancent, les Nuggets enchaînent

Après un « road trip » raté avec trois défaites, les Rockets ont profité de leur retour au Toyota Center pour stopper leur mauvaise série. Mais ce fut loin d’être simple face à des Bulls pourtant décimés, portés par les 34 points de Tre Jones. Avec Kevin Durant (28 points) et Alperen Sengun (23 points, 11 rebonds), Houston a tout de même réussi à faire la différence dans les dernières minutes pour éviter la crise…

Toujours privés de Nikola Jokic, les Nuggets continuent eux de gagner et reviennent à égalité des Spurs, à la deuxième place de l’Ouest, grâce à Jamal Murray (35 points, 9 passes) et Peyton Watson (31 points). Ce dernier inscrit le tir décisif face aux Pelicans, et confirme sa montée en puissance récente dans les Rocheuses.

Houston – Chicago : 119-113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA 127 PHO 121 HOU 119 CHI 113 MIL 106 MIN 139 NOR 116 DEN 122 OKC 119 SAS 98 LAL 141 ATL 116 GSW 119 POR 97

New Orleans – Denver : 116-122

