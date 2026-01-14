Stats & Highlights | Les Rockets se relancent, les Nuggets enchaînent

NBA – À domicile, les Rockets ont arrêté leur série de trois défaites en venant à bout des Bulls. De leur côté, les Nuggets sont allés s’imposer chez les Pelicans.
Après un « road trip » raté avec trois défaites, les Rockets ont profité de leur retour au Toyota Center pour stopper leur mauvaise série. Mais ce fut loin d’être simple face à des Bulls pourtant décimés, portés par les 34 points de Tre Jones. Avec Kevin Durant (28 points) et Alperen Sengun (23 points, 11 rebonds), Houston a tout de même réussi à faire la différence dans les dernières minutes pour éviter la crise…
Toujours privés de Nikola Jokic, les Nuggets continuent eux de gagner et reviennent à égalité des Spurs, à la deuxième place de l’Ouest, grâce à Jamal Murray (35 points, 9 passes) et Peyton Watson (31 points). Ce dernier inscrit le tir décisif face aux Pelicans, et confirme sa montée en puissance récente dans les Rocheuses.
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
