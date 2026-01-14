Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Les Rockets se relancent, les Nuggets enchaînent

Publié le 14/01/2026 à 7:53 Twitter Facebook

NBA – À domicile, les Rockets ont arrêté leur série de trois défaites en venant à bout des Bulls. De leur côté, les Nuggets sont allés s’imposer chez les Pelicans.

Kevin Durant et les RocketsAprès un « road trip » raté avec trois défaites, les Rockets ont profité de leur retour au Toyota Center pour stopper leur mauvaise série. Mais ce fut loin d’être simple face à des Bulls pourtant décimés, portés par les 34 points de Tre Jones. Avec Kevin Durant (28 points) et Alperen Sengun (23 points, 11 rebonds), Houston a tout de même réussi à faire la différence dans les dernières minutes pour éviter la crise…

Toujours privés de Nikola Jokic, les Nuggets continuent eux de gagner et reviennent à égalité des Spurs, à la deuxième place de l’Ouest, grâce à Jamal Murray (35 points, 9 passes) et Peyton Watson (31 points). Ce dernier inscrit le tir décisif face aux Pelicans, et confirme sa montée en puissance récente dans les Rocheuses.

Miami – Phoenix
Milwaukee – Minnesota
Oklahoma City – San Antonio
LA Lakers – Atlanta
Golden State – Portland

Houston – Chicago : 119-113

Houston Rockets / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Durant 40 12/23 1/5 3/4 2 8 10 4 2 0 3 0 4 28 27
Alperen Sengun 36 10/18 0/1 3/4 1 6 7 11 4 0 3 1 19 23 30
Amen Thompson 42 6/10 1/2 10/10 1 4 5 2 3 2 3 0 -2 23 25
Jabari Smith Jr. 34 6/13 2/7 4/6 1 6 7 0 1 0 0 0 2 18 16
Josh Okogie 13 2/2 0/0 0/0 1 2 3 0 1 1 0 0 2 4 8
JD Davison 25 3/6 1/2 2/3 1 6 7 4 2 0 0 1 14 9 17
Reed Sheppard 22 3/8 2/5 0/0 0 1 1 1 3 0 0 0 -1 8 5
Steven Adams 18 2/5 0/0 0/2 3 4 7 1 2 2 0 0 9 4 9
Clint Capela 5 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -7 2 4
Jae'Sean Tate 5 0/2 0/2 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 -10 0 0
Total 45/88 7/24 22/29 12 38 50 24 18 5 9 2 119
Chicago Bulls / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tre Jones 27 11/12 5/6 7/8 1 1 2 7 0 1 2 0 2 34 40
Matas Buzelis 37 7/14 2/7 3/4 3 3 6 2 3 0 2 0 -13 19 17
Jalen Smith 36 5/13 0/5 4/5 3 6 9 1 5 0 1 0 0 14 14
Nikola Vucevic 37 7/19 0/3 0/0 1 6 7 5 3 1 0 2 -10 14 17
Isaac Okoro 25 3/9 2/4 1/2 2 2 4 1 4 0 0 0 -4 9 7
Kevin Huerter 29 4/10 1/3 2/2 1 3 4 2 2 2 0 1 1 11 14
Ayo Dosunmu 23 3/8 1/2 0/0 3 1 4 3 0 0 0 0 -6 7 9
Dalen Terry 8 1/3 1/2 2/2 0 3 3 1 2 1 1 0 3 5 7
Patrick Williams 18 0/6 0/5 0/0 0 1 1 2 0 0 1 0 -3 0 -4
Total 41/94 12/37 19/23 14 26 40 24 19 5 7 3 113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA127
PHO121
HOU119
CHI113
MIL106
MIN139
NOR116
DEN122
OKC119
SAS98
LAL141
ATL116
GSW119
POR97

New Orleans – Denver : 116-122

New Orleans Pelicans / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Trey Murphy III 34 11/19 4/8 5/5 0 5 5 2 5 1 3 0 -8 31 28
Saddiq Bey 32 4/8 1/4 8/10 1 3 4 2 3 0 0 0 -1 17 17
Zion Williamson 31 5/12 0/0 2/3 3 4 7 4 5 1 2 0 -4 12 14
Derik Queen 29 5/10 0/0 0/0 4 9 13 5 2 0 1 0 0 10 22
Jeremiah Fears 26 3/9 0/4 4/4 1 2 3 3 0 0 4 1 -3 10 7
Jordan Poole 20 4/9 4/7 4/4 0 1 1 2 2 1 3 0 -1 16 12
Yves Missi 19 2/6 0/0 4/5 2 4 6 0 1 1 0 1 -6 8 11
Jordan Hawkins 22 2/5 2/4 0/0 2 3 5 2 1 0 1 1 4 6 10
Karlo Matkovic 15 2/3 0/0 0/0 2 3 5 1 0 1 0 1 -2 4 11
Micah Peavy 12 1/5 0/2 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 -9 2 0
Total 39/86 11/29 27/31 15 35 50 21 20 6 14 4 116
Denver Nuggets / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jamal Murray 37 11/19 5/8 8/9 0 2 2 9 2 3 3 1 8 35 38
Peyton Watson 39 11/16 1/4 8/9 0 7 7 5 3 2 2 1 15 31 38
Aaron Gordon 30 6/15 1/5 3/5 3 5 8 1 3 1 0 1 8 16 16
Jalen Pickett 29 6/9 4/7 0/0 0 0 0 3 1 0 0 0 -2 16 16
Spencer Jones 23 1/5 0/2 0/2 1 4 5 0 6 0 0 1 -6 2 2
Tim Hardaway Jr. 33 4/9 3/7 7/7 0 4 4 2 1 0 1 0 12 18 18
Bruce Brown 24 2/5 0/0 0/0 1 3 4 2 4 0 1 0 2 4 6
Zeke Nnaji 22 0/4 0/1 0/0 0 3 3 2 2 1 0 0 0 0 2
Hunter Tyson 3 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 -2
Total 41/84 14/36 26/32 5 28 33 24 22 7 7 4 122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA127
PHO121
HOU119
CHI113
MIL106
MIN139
NOR116
DEN122
OKC119
SAS98
LAL141
ATL116
GSW119
POR97

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Denver Nuggets en 1 clic

Houston Rockets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes