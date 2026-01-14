Les Lakers retrouvent le sourire en maîtrisant les Hawks

Privés de Zaccharie Risacher et Kristaps Porzingis, les Hawks ouvrent la partie avec beaucoup de tentatives à 3-pts. Les Lakers suivent le rythme et les deux formations échangent les paniers. Puis, Los Angeles prend la main avec 13-0, porté par LeBron James, omniprésent, et Gabe Vincent, adroit derrière l’arc (37-30). Luka Doncic se joint à la fête en deuxième quart-temps, en étant bouillant à 3-pts. Les Californiens passent alors un 21-2 !

LeBron James s’amuse sur jeu rapide, ça déroule offensivement et c’est sérieux en défense. Bref, les Hawks sont débordés, noyés et rejoignent les vestiaires avec un genou à terre (81-60). Surtout qu’après la pause, le « King » ne ralentit pas, Deandre Ayton confirme son très bon match et on se dirige vers un succès tranquille pour Los Angeles.

Sauf que, comme l’écart est fait, la vigilance diminue. Il y a un petit moment de flottement, dont Atlanta profite, avec un CJ McCollum énergique, qui essaie et parvient à marquer des points (102-86).

Les Hawks vont réussir à revenir à onze points en début de dernier quart-temps. Les troupes de JJ Redick vont réagir avec LeBron James, qui enchaîne un panier primé puis un dunk.

Marcus Smart et Luka Doncic apportent leur pierre et les joueurs de Quin Snyder sont de nouveau écartés. La victoire est finalement aussi large qu’envisagé, malgré ces minutes moins abouties, avec un succès 141-116.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’effort collectif des Lakers. JJ Redick parlera sûrement à son vestiaire de ces minutes douteuses en seconde période mais pour l’essentiel, ses joueurs ont fait un très bon match, voire excellent en première période. Le ballon circulait très bien (36 passes décisives), l’adresse était au rendez-vous (19/34 à 3pts), la défense était sérieuse. Il n’y a rien à jeter des 24 premières minutes et la période de flottement passée, les Californiens ont repris leur route en avant pour s’imposer largement. Il y a plus de positif que de négatif à retenir de cette rencontre, surtout après trois défaites de suite.

– LeBron James frôle le triple-double. C’est l’homme du match. Le « King » était partout avec 31 points, 10 passes et 9 rebonds. Sur jeu rapide, sans le ballon, à la passe, il a été le grand patron de la rencontre, malgré une petite frayeur à la jambe en seconde période.

– Jalen Johnson, symbole du match raté des Hawks. Si les Lakers ont été si bons, c’est aussi parce que leur adversaire était moins tranchant. Le leader d’Atlanta est passé à côté de sa partie, ne pesant jamais sur les débats, avec seulement 13 points à 5/17 au shoot. Il a même raté des choses simples pour lui. Ce sont surtout CJ McCollum et Nickeil Alexander-Walker, respectivement 25 et 26 points, qui ont tenté de faire exister une équipe diminuée par les absences de Zaccharie Risacher et Kristaps Porzingis.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.