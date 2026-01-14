Matchs
Au tour du Thunder d’envoyer un message aux Spurs !

Il a suffi de deux éclairs du duo Shai Gilgeous-Alexander – Jalen Williams dans le troisième quart-temps pour permettre à Oklahoma City de faire le trou et s’imposer de 21 points face à San Antonio, après avoir essuyé trois revers face aux Texans cette saison (119-98).

Le Thunder face aux SpursMalmené par San Antonio depuis le début de saison, Oklahoma City s’est rassuré cette nuit en survolant les débats face à son dauphin à l’Ouest. Les troupes de Mark Daigneault ont été irrésistibles après la pause pour faire plier Victor Wembanyama (17 points, 7 rebonds) et ses coéquipiers. Comme souvent, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui a donné le ton (34 points, 5 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres), et le reste a suivi.

Victor Wembanyama a pourtant donné le ton d’entrée en dominant deux fois Chet Holmgren pour finir au cercle.

Malgré l’aide de Dylan Harper, OKC a mieux fini le premier acte, emmené par un SGA grand artisan du 12-2 passé par les locaux en fin de période (32-26). Le trio Castle-Champagnie-Wembanyama a maintenu les Spurs dans le coup jusqu’à la pause (55-52) puis au retour des vestiaires afin de faire durer le suspense, jusqu’à ce que le tandem Gilgeous-Alexander-Williams ne passe la vitesse supérieure avec un 11-0 pour prendre les devants (73-62).

Touché au genou droit, Wemby a ensuite vu le Thunder prendre les devants depuis le banc. Malgré la réponse de De’Aaron Fox et Stephon Castle, le champion en titre a enfoncé le clou dans la foulée en alignant un 12-0, série une nouvelle fois marquée par les coups d’éclat de Jalen Williams et SGA (85-69). Les 3-points de SGA et Kenrich Williams ont définitivement mis San Antonio hors course, avant même la fin du troisième quart-temps (95-76).

Car malgré son 14-2 pour entamer le dernier acte, San Antonio n’a pas réussi à faire trembler le Thunder (102-90). Après les lancers d’Ajay Mitchell et Shai Gilgeous-Alexander, c’est Alex Caruso qui a plié l’affaire en scorant à trois reprises dont un 3-points afin de reléguer les Spurs à bonne longueur, pour de bon cette fois. Le 3-points d’Isaiah Joe a ponctué une soirée parfaite pour le Thunder, vainqueur 119-98.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La démonstration de force de SGA. Une de plus pour le MVP des Finals qui a encore été à la hauteur de son statut de patron de la meilleure équipe de la ligue. Des débuts difficiles, puis la machine s’est mise en route en terminant le premier quart-temps à 4/4 au tir. On retiendra surtout ses 15 points dans le troisième quart-temps conclus par ce 3-points en guise de KO pour les Spurs qui en ont pris plein les yeux toute la soirée.

Les pépins de Wemby. La NBA retient toujours son souffle dès que le Français se fait mal, et les alertes ont été nombreuses sur ce match. Il y a d’abord eu un contact genou contre genou sur un drive de SGA qui l’a renvoyé au vestiaire, un fait de jeu qui a contribué à faire pencher le match en faveur d’OKC. À son retour, il y a ensuite eu un contact avec Chet Holmgren, puis une légère torsion de la cheville dans une fin de match.

La faillite des lieutenants. Les lieutenants des Spurs ont failli à leur mission en abandonnant leur capitaine dans la bataille lorsque celui-ci a eu besoin de relais. Les apports d’Harrison Barnes (2 points), De’Aaron Fox (14 points) et Keldon Johnson (9 points à 4/11 au tir), habituellement si précieux, ont été bien trop insuffisants dans un match d’une telle intensité.

Rendez-vous en février. Les deux équipes s’étant affrontées en demi-finale de la NBA Cup, une cinquième et dernière opposition entre San Antonio et OKC reste à jouer. Rendez-vous le mercredi 4 février !

Oklahoma City Thunder / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Shai Gilgeous-Alexander 34 11/23 1/4 11/13 0 5 5 5 2 0 2 4 29 34 32
Jalen Williams 31 9/15 0/0 2/2 0 0 0 3 2 2 3 0 4 20 16
Chet Holmgren 25 1/4 0/2 6/6 1 9 10 0 3 0 1 3 -9 8 17
Cason Wallace 23 2/3 2/3 0/0 0 1 1 1 3 3 0 0 4 6 10
Aaron Wiggins 26 2/6 1/5 0/0 0 5 5 4 0 0 1 2 15 5 11
Alex Caruso 20 5/8 2/4 1/1 0 2 2 4 2 1 0 0 27 13 17
Ajay Mitchell 30 4/8 0/2 3/3 2 4 6 4 4 1 3 0 4 11 15
Jaylin Williams 23 4/10 2/7 1/2 2 8 10 5 3 0 0 2 30 11 21
Isaiah Joe 14 3/3 2/2 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 -5 8 10
Kenrich Williams 14 1/1 1/1 0/0 0 2 2 0 3 0 1 0 6 3 4
Total 42/81 11/30 24/27 5 38 43 26 23 7 11 11 119
San Antonio Spurs / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Stephon Castle 36 6/13 3/5 5/7 0 7 7 8 3 1 5 0 -14 20 22
Victor Wembanyama 28 7/15 0/1 3/6 4 3 7 1 2 0 1 1 -14 17 14
De'Aaron Fox 34 5/9 2/5 2/2 0 5 5 5 5 1 2 0 -12 14 19
Julian Champagnie 34 4/10 4/9 1/3 1 5 6 1 2 0 0 1 -10 13 13
Harrison Barnes 24 1/7 0/5 0/0 0 0 0 1 2 0 0 1 -1 2 -2
Dylan Harper 25 3/7 2/3 4/4 0 3 3 3 2 0 1 0 -17 12 13
Keldon Johnson 20 4/11 1/5 0/0 1 2 3 0 4 0 1 0 -16 9 4
Luke Kornet 20 3/7 0/0 2/2 6 2 8 1 3 2 1 0 -9 8 14
Lindy Waters III 13 1/5 1/4 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 -3 3 1
Carter Bryant 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 0 1
Jordan McLaughlin 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -1
Jeremy Sochan 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 0 1
Total 34/85 13/37 17/24 12 30 42 21 25 4 11 3 98

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA127
PHO121
HOU119
CHI113
MIL106
MIN139
NOR116
DEN122
OKC119
SAS98
LAL141
ATL116
GSW103
POR77

Par Romain Davesne
