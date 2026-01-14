Au tour du Thunder d’envoyer un message aux Spurs !

Malmené par San Antonio depuis le début de saison, Oklahoma City s’est rassuré cette nuit en survolant les débats face à son dauphin à l’Ouest. Les troupes de Mark Daigneault ont été irrésistibles après la pause pour faire plier Victor Wembanyama (17 points, 7 rebonds) et ses coéquipiers. Comme souvent, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui a donné le ton (34 points, 5 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres), et le reste a suivi.

Victor Wembanyama a pourtant donné le ton d’entrée en dominant deux fois Chet Holmgren pour finir au cercle.

Malgré l’aide de Dylan Harper, OKC a mieux fini le premier acte, emmené par un SGA grand artisan du 12-2 passé par les locaux en fin de période (32-26). Le trio Castle-Champagnie-Wembanyama a maintenu les Spurs dans le coup jusqu’à la pause (55-52) puis au retour des vestiaires afin de faire durer le suspense, jusqu’à ce que le tandem Gilgeous-Alexander-Williams ne passe la vitesse supérieure avec un 11-0 pour prendre les devants (73-62).

Touché au genou droit, Wemby a ensuite vu le Thunder prendre les devants depuis le banc. Malgré la réponse de De’Aaron Fox et Stephon Castle, le champion en titre a enfoncé le clou dans la foulée en alignant un 12-0, série une nouvelle fois marquée par les coups d’éclat de Jalen Williams et SGA (85-69). Les 3-points de SGA et Kenrich Williams ont définitivement mis San Antonio hors course, avant même la fin du troisième quart-temps (95-76).

Car malgré son 14-2 pour entamer le dernier acte, San Antonio n’a pas réussi à faire trembler le Thunder (102-90). Après les lancers d’Ajay Mitchell et Shai Gilgeous-Alexander, c’est Alex Caruso qui a plié l’affaire en scorant à trois reprises dont un 3-points afin de reléguer les Spurs à bonne longueur, pour de bon cette fois. Le 3-points d’Isaiah Joe a ponctué une soirée parfaite pour le Thunder, vainqueur 119-98.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La démonstration de force de SGA. Une de plus pour le MVP des Finals qui a encore été à la hauteur de son statut de patron de la meilleure équipe de la ligue. Des débuts difficiles, puis la machine s’est mise en route en terminant le premier quart-temps à 4/4 au tir. On retiendra surtout ses 15 points dans le troisième quart-temps conclus par ce 3-points en guise de KO pour les Spurs qui en ont pris plein les yeux toute la soirée.

– Les pépins de Wemby. La NBA retient toujours son souffle dès que le Français se fait mal, et les alertes ont été nombreuses sur ce match. Il y a d’abord eu un contact genou contre genou sur un drive de SGA qui l’a renvoyé au vestiaire, un fait de jeu qui a contribué à faire pencher le match en faveur d’OKC. À son retour, il y a ensuite eu un contact avec Chet Holmgren, puis une légère torsion de la cheville dans une fin de match.

– La faillite des lieutenants. Les lieutenants des Spurs ont failli à leur mission en abandonnant leur capitaine dans la bataille lorsque celui-ci a eu besoin de relais. Les apports d’Harrison Barnes (2 points), De’Aaron Fox (14 points) et Keldon Johnson (9 points à 4/11 au tir), habituellement si précieux, ont été bien trop insuffisants dans un match d’une telle intensité.

– Rendez-vous en février. Les deux équipes s’étant affrontées en demi-finale de la NBA Cup, une cinquième et dernière opposition entre San Antonio et OKC reste à jouer. Rendez-vous le mercredi 4 février !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.