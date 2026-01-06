Kobe Sanders, la mauvaise surprise des Warriors

Commentateur surprise de la rencontre entre les Clippers et les Warriors, Snoop Dogg ne cachait pas qu’il ne savait « absolument rien » sur Kobe Sanders, le rookie qui a pris la place de James Harden dans le cinq majeur.

Le rookie de 23 ans s’est pourtant installé dans la rotation de Tyronn Lue, dans un rôle de deuxième créateur en soutien de James Harden. Cette fois, il devait carrément prendre sa place et il s’en est très bien tiré avec 20 points à 9/16 au tir, 7 rebonds et 3 passes dans la victoire de son équipe. Son meilleur match dans la Grande Ligue.

« Je lui dis toujours de rester agressif pendant les matchs » explique Kawhi Leonard à Snoop Dogg. « C’est ton heure pour progresser, donc ne sois pas timide. Continue de mettre en place les choses. »

Malgré ses 3 pertes de balle, Kobe Sanders a donc répondu à l’appel. D’autant qu’après cinq saisons en NCAA, il est certes débutant en NBA, mais un débutant avec beaucoup d’expérience universitaire.

« La NBA, c’est une question de constance et d’opportunités »

« Même si je suis rookie, j’ai beaucoup joué au basket dans ma vie » rappelle-t-il d’ailleurs. « Je joue simplement au basket depuis longtemps, et ça développe l’intelligence de jeu, en picorant des choses ici et là. »

De quoi toujours rester calme, même lorsqu’on doit se préparer au débotté à faire face à Stephen Curry…

« C’était compliqué pour lui en arrivant dans la ligue et en alternant entre le fait de jouer et de ne pas jouer. Le fait d’être titulaire l’a probablement surpris, mais il a fait exactement ce qu’on attendait de lui, et nous sommes très fiers de lui » développe John Collins, sur la performance « big time » de son coéquipier.

« On apprend quelque chose de nouveau à chaque match », conclut-il. « La NBA, c’est une question de constance et d’opportunités. J’ai eu la chance d’avoir cette opportunité et j’essaie simplement de rester constant. »

Kobe Sanders Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 LAC 27 19:47 46.0 38.8 89.3 0.4 1.9 2.3 1.5 2.3 0.6 1.5 0.1 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.