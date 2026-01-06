Une grosse colère de Steve Kerr commentée en direct par Snoop Dogg

Si les Warriors (19 victoires – 18 défaites) ne sont, de leur propre aveu, qu’une équipe moyenne en NBA à l’heure actuelle, ils sont au moins divertissants. Dernier exemple la nuit dernière, avec Steve Kerr qui pète les plombs contre les arbitres… alors que c’est Snoop Dogg qui commente la séquence en direct à la télévision !

Le rappeur s’amuse de voir l’entraîneur de Golden State aussi furieux, tandis que les Warriors ont beaucoup moins rigolé lors de ce match, se plaignant de plusieurs décisions des arbitres.

Car si Steve Kerr a laissé exploser sa colère, c’est parce qu’il y a eu un enchaînement de choix douteux du corps arbitral. Quelques instants plus tôt, les officiels refusent ainsi un superbe panier à Stephen Curry, car la faute de John Collins était trop en amont du shoot. Le coup de sifflet est pourtant arrivé très tard.

« D’habitude, quand un coup de sifflet peut être sifflé ou pas, les arbitres laissent l’action se dérouler et ils voient en fonction de la réussite du panier » explique le « Chef ». « Je n’avais jamais vu un coup de sifflet tardif où les arbitres expliquent finalement qu’il y avait faute et que, finalement, il n’y avait pas panier. »

Les coups de sifflet tardifs peuvent en effet être un moyen pour les arbitres de « compenser » un panier raté par une faute. Dans ce cas, il n’y avait rien à compenser puisque le panier était rentré… surtout que la faute l’a annulé.

Stephen Curry sorti pour six fautes

Après la rencontre, Brian Forte a pourtant assuré que le coup de sifflet était le bon. Néanmoins, il a par contre admis une erreur sur ce qui a vraiment poussé Steve Kerr à s’énerver. Car quelques secondes après le shoot finalement refusé de Stephen Curry, Gary Payton II se fait contrer par John Collins. Le problème, c’est que le layup a touché la planche avant le « block », ce que les arbitres ont raté. Ça faisait trop pour l’entraîneur des Warriors.

Brian Forte explique que les arbitres ne pouvaient pas revoir l’action car elle n’avait pas eu lieu dans les deux dernières minutes du match. Le seul moyen pour les arbitres de vérifier le ralenti aurait été de siffler… et que les Clippers prennent un « challenge » pour demander si la balle avait déjà touché la planche avant le contre.

Mais pour Steve Kerr et les Warriors, ces deux choix ont plombé le « momentum » qu’ils étaient en train de créer.

« C’étaient deux actions coup sur coup. Cinq points (les deux paniers refusés plus un lancer-franc suite à la faute technique réussie par les Clippers, ndlr). C’est dur de rattraper cinq points à ce moment du match » explique Draymond Green. « Mais notre groupe a continué de se battre et c’est ce qu’on doit faire dans ce genre de situations. C’est ce qu’on a fait. C’est simplement malheureux qu’on n’ait pas réussi à l’emporter. »

Malgré tout, les Warriors ont en effet eu le tir de la gagne, largement raté par Jimmy Butler. Car ce n’était pas la soirée de Golden State, et Stephen Curry n’était plus sur le terrain, étant sorti pour six fautes, pour le prendre.