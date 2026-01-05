Quatrième victoire en cinq matchs pour les Bucks depuis le retour de Giannis Antetokounmpo, trop fort pour les pauvres Kings, qui perdent eux pour la cinquième fois de suite.
Les progrès défensifs des Wizards n’étaient pas évidents face aux Wolves, qui se sont promenés derrière les 35 points d’Anthony Edwards et le double-double (18 points, 14 rebonds) de Rudy Gobert. De quoi faire souffrir Alex Sarr (7 points à 3/10 au tir, 4 passes, 3 rebonds) et Bilal Coulibaly (6 points à 3/6, 4 rebonds, 2 contres).
Giannis Antetokounmpo (37 points, 11 rebonds) était lui trop fort pour les Kings de Maxime Raynaud (6 points, 8 rebonds), dominés tout le match, malgré un retour à une possession en début de quatrième quart-temps.
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
