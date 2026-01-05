Les progrès défensifs des Wizards n’étaient pas évidents face aux Wolves, qui se sont promenés derrière les 35 points d’Anthony Edwards et le double-double (18 points, 14 rebonds) de Rudy Gobert. De quoi faire souffrir Alex Sarr (7 points à 3/10 au tir, 4 passes, 3 rebonds) et Bilal Coulibaly (6 points à 3/6, 4 rebonds, 2 contres).

Giannis Antetokounmpo (37 points, 11 rebonds) était lui trop fort pour les Kings de Maxime Raynaud (6 points, 8 rebonds), dominés tout le match, malgré un retour à une possession en début de quatrième quart-temps.

Washington – Minnesota : 115-141

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 110 DET 114 ORL 135 IND 127 BRO 127 DEN 115 MIA 125 NOR 106 WAS 115 MIN 141 PHO 108 OKC 105 SAC 98 MIL 115 LAL 120 MEM 114

Sacramento – Milwaukee : 98-115

