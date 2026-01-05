Matchs
Stats & Highlights | Giannis Antetokounmpo beaucoup trop fort pour les Kings

Quatrième victoire en cinq matchs pour les Bucks depuis le retour de Giannis Antetokounmpo, trop fort pour les pauvres Kings, qui perdent eux pour la cinquième fois de suite.

Giannis Antetokounmpo face aux KingsLes progrès défensifs des Wizards n’étaient pas évidents face aux Wolves, qui se sont promenés derrière les 35 points d’Anthony Edwards et le double-double (18 points, 14 rebonds) de Rudy Gobert. De quoi faire souffrir Alex Sarr (7 points à 3/10 au tir, 4 passes, 3 rebonds) et Bilal Coulibaly (6 points à 3/6, 4 rebonds, 2 contres).

Giannis Antetokounmpo (37 points, 11 rebonds) était lui trop fort pour les Kings de Maxime Raynaud (6 points, 8 rebonds), dominés tout le match, malgré un retour à une possession en début de quatrième quart-temps.

Cleveland – Detroit
Orlando – Indiana
Brooklyn – Denver
Miami – New Orleans
Phoenix – Oklahoma City
LA Lakers – Memphis

Washington – Minnesota : 115-141

Washington Wizards / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
CJ McCollum 22 8/12 3/4 1/1 1 2 3 2 2 1 3 0 20 19
Tre Johnson 27 3/11 1/5 6/6 0 3 3 3 3 1 2 0 13 10
Khris Middleton 18 4/6 2/4 0/0 0 2 2 1 3 1 0 0 10 12
Alexandre Sarr 26 3/10 1/2 0/0 1 2 3 4 3 1 2 0 7 6
Bilal Coulibaly 28 3/6 0/2 0/0 1 3 4 1 3 0 0 2 6 10
Corey Kispert 18 4/8 2/5 3/3 0 1 1 0 0 0 3 0 13 7
Tristan Vukcevic 13 3/5 0/2 2/2 1 1 2 2 0 0 1 1 8 10
Carlton Carrington 17 2/9 1/6 2/2 0 0 0 4 0 2 1 0 7 5
Marvin Bagley III 14 3/3 0/0 0/0 1 2 3 0 4 0 3 0 6 6
Justin Champagnie 18 3/6 0/2 0/1 2 4 6 0 1 0 0 2 6 10
Will Riley 14 2/3 0/0 2/2 1 2 3 0 0 1 3 0 6 6
AJ Johnson 13 2/5 1/2 0/0 0 2 2 4 1 1 1 0 5 8
Malaki Branham 7 1/2 1/2 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 3
Anthony Gill 5 2/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 4 7
Total 43/88 12/36 17/19 9 26 35 21 20 9 19 5 115
Minnesota Timberwolves / 141 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Anthony Edwards 30 14/21 6/10 1/4 0 6 6 3 2 4 4 0 35 34
Julius Randle 25 9/15 1/3 3/5 2 1 3 4 3 0 0 0 22 21
Rudy Gobert 29 8/10 0/0 2/2 6 8 14 0 0 0 1 4 18 33
Jaden McDaniels 22 3/4 0/0 6/6 1 4 5 5 4 3 1 0 12 23
Donte DiVincenzo 23 2/10 1/9 0/0 1 3 4 3 0 3 1 0 5 6
Jaylen Clark 28 4/6 0/1 4/5 2 0 2 2 0 3 0 1 12 17
Naz Reid 20 4/8 0/2 1/2 2 5 7 3 0 0 1 1 9 14
Mike Conley 13 2/4 2/4 1/1 2 0 2 3 0 0 1 0 7 9
Nah'Shon Hyland 15 2/5 1/3 2/2 0 2 2 5 3 0 1 0 7 10
Johnny Juzang 9 3/5 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 6 4
Leonard Miller 11 3/7 0/3 0/0 1 2 3 0 2 1 1 0 6 5
Joe Ingles 8 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 4
Rob Dillingham 7 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 -4
Total 55/98 11/37 20/27 17 34 51 28 17 14 14 6 141

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE110
DET114
ORL135
IND127
BRO127
DEN115
MIA125
NOR106
WAS115
MIN141
PHO108
OKC105
SAC98
MIL115
LAL120
MEM114

Sacramento – Milwaukee : 98-115

Sacramento Kings / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Russell Westbrook 38 5/16 1/8 10/12 1 5 6 3 5 4 3 3 21 21
Keegan Murray 27 6/13 0/3 0/0 0 3 3 0 2 0 2 2 12 8
DeMar DeRozan 29 4/11 0/1 3/7 0 4 4 3 3 1 2 0 11 6
Maxime Raynaud 24 3/5 0/1 0/0 2 6 8 1 2 0 1 0 6 12
Precious Achiuwa 15 2/3 0/0 0/0 0 3 3 0 2 2 0 0 4 8
Zach LaVine 36 6/12 2/4 6/6 0 3 3 4 1 0 0 0 20 21
Dennis Schroder 26 3/9 2/5 5/5 1 2 3 5 1 2 1 0 13 16
Nique Clifford 19 3/5 0/1 1/2 0 2 2 1 1 1 0 0 7 8
Drew Eubanks 21 2/5 0/1 0/0 1 3 4 0 4 0 1 2 4 6
Keon Ellis 5 0/1 0/1 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1
Total 34/80 5/25 25/32 6 32 38 17 22 10 10 7 98
Milwaukee Bucks / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Giannis Antetokounmpo 32 13/17 0/0 11/13 3 8 11 1 2 0 3 0 37 40
Kevin Porter Jr. 40 8/15 1/2 8/8 0 4 4 10 1 2 2 0 25 32
Myles Turner 32 5/13 3/9 2/2 2 3 5 0 4 0 3 2 15 11
Ryan Rollins 34 4/11 2/5 2/2 1 5 6 3 5 1 2 0 12 13
A.J. Green 31 0/6 0/6 1/1 2 3 5 1 3 1 1 0 1 1
Gary Trent Jr. 22 4/8 4/8 1/1 0 1 1 3 2 0 0 0 13 13
Bobby Portis 16 4/11 0/3 1/1 2 9 11 0 4 0 1 0 9 12
Kyle Kuzma 18 1/4 0/3 1/2 1 3 4 4 0 0 1 0 3 6
Gary Harris 15 0/2 0/1 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Total 39/87 10/37 27/30 12 36 48 23 21 4 13 2 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

