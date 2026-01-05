Matchs
Les Lakers toujours aussi « clutch » face aux Grizzlies

NBA – Toujours grâce au trio LeBron-Doncic-LaRavia, les Lakers se défont des Grizzlies dans le dernier quart-temps.

lakers lebron doncicLes rencontres se suivent et se ressemblent pour les Lakers, qui dominent les Grizzlies pour la deuxième fois en 48 heures. Menés de 16 points en première mi-temps, les joueurs de JJ Redick s’en remettent au talent du même trio avec 36 points pour Luka Doncic, et 26 points chacun pour l’inusable LeBron James et l’épatant Jake LaRavia.

Ce sont pourtant les Grizzlies qui avaient pris d’entrée la main avec Jock Landale et Cedric Coward à la finition. Des deux côtés, il y a de la variété dans le jeu et de l’adresse, et côté Lakers, Luka Doncic tient la baraque pour égaliser (17-17) puis donner l’avantage aux Lakers (23-22). Le Slovène en est à 12 points dans le premier quart-temps, bien épaulé par Jarred Vanderbilt. Sauf qu’ils ne sont pas aidés, et les Grizzlies de GG Jackson en profitent pour passer un 12-3 en deux minutes pour reprendre les commandes (34-26).

GG Jackson insiste, et les Grizzlies passent la barre des 10 points d’avance. LeBron James manque de soutien, et l’écart enfle. Cedric Coward joue sans complexe, et il donne 15 points d’avance sur un beau fadeaway (58-43). En recherche de solutions, les Lakers s’en remettent à Jake LaRavia. Après une interception de LeBron, l’ailier des Lakers file au dunk, et à la pause, les Lakers ne sont plus menés que de 11 points (65-54).

Luka Doncic ferme la boutique

La seconde mi-temps débute par un dunk de GG Jackson, mais Jake LaRavia plante deux 3-points pour maintenir les Lakers au contact. A ses côtés, Deandre Ayton ramène les Lakers sous la barre des 10 points d’écart.

Mais les Grizzlies, privés de Ja Morant, peuvent compter sur Santi Aldama pour perturber la défense des Lakers et lancer un nouveau “run” pour redonner 11 points d’avance (83-72). Les Lakers ne marquent plus, et leur maladresse à 3-points est pénalisante. Sauf que LeBron et Doncic trouvent enfin la cible, et ça change tout ! Après une claquette manquée au buzzer de GG Jackson, les Grizzlies ne mènent plus que de 4 points (87-83).

La rencontre devient plus hachée, avec beaucoup de lancers-francs, et c’est LeBron qui inscrit le premier panier dans le jeu sur un lay-up, puis un tir à 3-points pour ramener son équipe à un point. C’est ensuite LaRavia qui inscrit quatre points de suite sur des caviars de LeBron pour redonner enfin l’avantage aux Lakers à sept minutes de la fin (94-92).

Les Grizzlies s’accrochent avec Kentavious Caldwell-Pope puis Jaylen Wells. Moment choisi par Luka Doncic pour siffler la fin de la partie avec deux paniers primés de suite. L’écart passe à +9 à deux minutes de la fin, et les Lakers résistent aux efforts de Jaylen Wells à coups de lancers-francs pour finalement s’imposer 120-114.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Clutch Attitude. Les Lakers n’ont toujours pas perdu un match serré, et cette fois, c’est Luka Doncic qui débloque la situation avec ses paniers à 3-points. Avec Luka et LeBron sur le terrain, les Lakers jouent juste dans le “money time”. Résultat : 12 victoires – 0 défaite dans les rencontres serrées.

Jake LaRevanche. Transféré par les Grizzlies la saison passée, Jake LaRavia prend un malin plaisir à se venger. Déjà auteur de 21 points et 9 rebonds dans le match précédent, il en remet une couche avec 26 points, 5 rebonds et 4 passes.

La sortie de Coward. Auteur de 13 points en première mi-temps, Cedric Coward n’est pas réapparu après la pause. La faute à une entorse de la cheville. Le culot du rookie a beaucoup manqué en deuxième période même si Jaylen Wells et GG Jackson ont été très bons.

Los Angeles Lakers / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Luka Doncic 39 10/20 4/10 12/13 2 7 9 8 2 0 3 1 36 40
LeBron James 37 8/14 2/7 8/10 0 7 7 10 2 1 1 0 26 35
Jake LaRavia 35 9/16 4/10 4/4 2 3 5 4 2 1 0 0 26 29
Deandre Ayton 34 6/8 0/0 3/6 1 7 8 1 2 1 1 3 15 22
Marcus Smart 31 1/5 0/3 4/4 0 1 1 4 2 0 1 1 6 7
Jarred Vanderbilt 22 3/7 0/4 1/2 1 6 7 3 1 0 2 1 7 11
Dalton Knecht 13 1/5 1/4 0/0 0 2 2 0 2 1 2 0 3 0
Jaxson Hayes 14 0/1 0/0 1/2 2 4 6 0 3 0 0 0 1 5
Nick Smith Jr. 15 0/4 0/3 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -4
Total 38/80 11/41 33/41 8 37 45 30 18 4 10 6 120
Memphis Grizzlies / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jaylen Wells 24 8/16 3/11 4/4 1 0 1 2 5 0 0 0 23 18
Cedric Coward 12 6/9 2/3 2/2 2 7 9 1 1 1 1 0 16 23
Jaren Jackson Jr. 34 6/14 2/4 0/0 0 2 2 1 5 0 2 0 14 7
Jock Landale 29 5/9 1/2 2/2 6 4 10 3 1 0 0 0 13 22
Cam Spencer 34 1/10 0/5 3/3 0 3 3 9 5 0 2 0 5 6
Santi Aldama 31 4/13 0/4 4/6 4 5 9 7 4 1 1 0 12 17
GG Jackson 22 4/10 1/5 2/2 1 5 6 1 4 0 0 1 11 13
Kentavious Caldwell-Pope 25 3/8 1/5 0/0 0 2 2 0 1 1 0 0 7 5
Javon Small 16 2/5 0/1 3/3 1 2 3 5 0 1 1 0 7 12
Christian Koloko 13 3/6 0/1 0/0 1 1 2 0 5 2 1 0 6 6
Total 42/100 10/41 20/22 16 31 47 29 31 6 8 1 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Fabrice Auclert
