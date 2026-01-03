Jake LaRavia a les Lakers dans la peau

« Qui est ce numéro 12 ? » Si Anthony Edwards s’était posé la question en début de saison, tout le monde connaît désormais Jake LaRavia. À Memphis, on le connaît même mieux que quiconque puisqu’il y a débuté sa carrière, et cette nuit, l’ailier s’est vengé de son ancienne équipe en compilant 21 points et 9 rebonds. Dans le « money time », son 3-points en fin de possession a fait très, très mal.

« Il est de plus en plus impliqué dans ce qu’on appelle l’effort offensif : couper, attaquer le rebond offensif, courir. Il en a été récompensé ce soir » analyse JJ Redick. « Il a mis un 3-points important dans le quatrième quart-temps. Smart en a mis un aussi, Jared et Vando également. Quand ces gars-là punissent les défenses qui font des prises à deux sur le porteur de balle, c’est énorme pour nous. »

Titulaire, Jake LaRavia a attaqué la rencontre pied au plancher dans son style si particulier, à la fois concentré sur le sale boulot, mais aussi le partage de la balle. C’est un facilitateur, qui voit très bien le jeu, et qui fait preuve d’opportunisme en attaque.

Fier d’avoir le mot « Lakers » sur le torse

« Il fait un peu de tout » résume LeBron James. « Ses rebonds, surtout offensifs, nous donnent des possessions supplémentaires. Il est plus athlétique qu’il n’y paraît, et ça nous aide beaucoup. On est une équipe où le rebond doit être collectif, on n’a pas un seul joueur qui prend tous les rebonds chaque soir. Lui nous apporte ça, même depuis l’arrière. »

Ce qui caractérise aussi Jake LaRavia, c’est son sourire et sa fraîcheur. Né à Pasadena, il vit un rêve éveillé aux Lakers, et c’est avec une veste de la franchise qu’il débarque en conférence de presse.

« Il y a une vraie fierté à faire partie de cette équipe. J’ai fait beaucoup de conférences de presse au fil des années, et d’habitude, après un match, les joueurs ne portent plus les couleurs de l’équipe » fait-il remarquer. « Moi, je l’ai dit dès mon arrivée : ça veut dire quelque chose d’avoir ‘Lakers’ sur le torse. J’ai grandi en tant que fan, mon père aussi. J’ai conscience de l’impact que représente le fait de jouer pour cette équipe, et de ce que ça signifie pour les fans qui viennent nous voir et nous soutenir chaque soir. Donc je porte les Lakers avec fierté sur la poitrine, chaque soir. »

Jake LaRavia Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MEM 35 11:50 38.9 33.8 77.8 0.5 1.3 1.8 0.6 1.4 0.3 0.5 0.1 3.0 2023-24 MEM 35 23:02 38.9 34.0 82.6 1.5 2.2 3.7 1.7 2.0 0.8 1.3 0.3 10.8 2024-25 SAC 19 19:19 43.8 38.5 57.9 1.2 1.6 2.8 1.3 2.1 0.9 0.9 0.2 6.1 2024-25 MEM 47 20:54 49.0 44.4 69.8 1.4 2.9 4.4 2.8 2.0 0.9 1.5 0.4 7.3 2025-26 LAL 32 25:53 45.9 32.0 71.6 1.6 2.7 4.3 1.9 2.4 1.3 1.1 0.5 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.