« C’est qui le numéro 12 ? » Jake LaRavia répond par le feu

À la mi-temps de ce duel entre les Lakers et les Wolves, Jake LaRavia signait un début de match correct avec 7 points à 3/3 au tir. Après la pause, il manque un tir à 3-points — sa seule tentative ratée de la soirée — avant de prendre feu dans le troisième quart-temps, en inscrivant 17 points en l’espace de quelques minutes.

Dans son sillage, les Lakers creusent l’écart et comptent jusqu’à 18 points d’avance, avant de voir les Wolves revenir dans le dernier acte. Il faudra alors un floater décisif d’Austin Reaves pour sceller la victoire.

Jake LaRavia termine la rencontre avec 27 points et 8 rebonds à 10/11 au tir, devenant ainsi le premier Laker depuis Pau Gasol à inscrire plus de 25 points avec au moins 90% de réussite au tir. l'Espagnol avait réalisé cet exploit à deux reprises : face à Dallas en 2009 et contre Golden State en 2010.

« Austin Reaves a réalisé 16 passes donc je pense que tous mes tirs viennent de lui » théorise Jake LaRavia. « J’ai mis mes tirs et je suis resté en rythme donc j’ai continué de tirer. Quand ça tombe dedans, ça tombe dedans. »

Une performance éclatante chez les Wolves qui contraste avec sa soirée difficile face à Portland lundi, où il n’avait inscrit que 3 points à 1/6 au tir, étouffé par la défense agressive des Blazers.

En quête d’agressivité

Pour rebondir, l’ailier s’est entretenu avec le GM, Rob Pelinka, et le coach, JJ Redick, qui lui ont tous deux demandé d’être plus agressif lorsqu’il entre en jeu.

« Ils m’ont demandé d’être plus agressif surtout quand on voit tous les joueurs absents. Lors du dernier match, je n’étais pas vraiment agressif et Portland joue dur » a constaté Jake LaRavia. « J’ai parlé avec J.J. Redick et Rob Pelinka et ils m’ont dit que je devais avoir la mentalité d’un scoreur. Quand j’entre en jeu, je cherche d’abord Austin Reaves ou n’importe qui d’autre. Ce soir, quand je suis entré, je me suis dit que j’allais être plus agressif. »

Des conseils visiblement payants : l’ancien joueur des Grizzlies et des Kings a livré l’un des meilleurs matchs de sa carrière. Mais au-delà de l’aspect offensif, JJ Redick a tenu à saluer son impact défensif.

« Je suis très heureux pour lui et c’est un match référence et pas seulement en attaque. Depuis deux ou trois matchs, il dévie six ou sept passes adverses par soir. Il ne termine qu’avec un contre et une interception, mais cela ne traduit pas toute son activité défensive. Il doit maintenant continuer d’avoir confiance en son tir. »

Pour continuer de punir des adversaires qui le connaissent visiblement mal. Face à son coup de chaud, un fan des Wolves a ainsi hurlé en demandant qui était le numéro 12 des Lakers. « Je n'en ai aucune idée » a répondu Anthony Edwards, qui connait sans doute Jake LaRavia, mais qui ne l'imaginait pas prendre feu ainsi.

Jake LaRavia Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MEM 35 12 38.9 33.8 77.8 0.5 1.3 1.8 0.6 1.4 0.3 0.5 0.1 3.0 2023-24 MEM 35 23 38.9 34.0 82.6 1.5 2.2 3.7 1.7 2.0 0.8 1.3 0.3 10.8 2024-25 * All Teams 66 20 47.5 42.3 67.8 1.4 2.6 3.9 2.4 2.0 0.9 1.3 0.3 6.9 2024-25 * MEM 47 21 49.0 44.4 69.8 1.4 2.9 4.4 2.8 2.0 0.9 1.5 0.4 7.3 2024-25 * SAC 19 19 43.8 38.5 57.9 1.2 1.6 2.8 1.3 2.1 0.9 0.9 0.2 6.1 2025-26 LAL 5 29 52.9 50.0 50.0 1.4 3.2 4.6 2.6 2.6 0.6 1.4 0.2 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.