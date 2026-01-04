Sans pitié, le Magic inflige à Indiana sa 12e défaite de suite

Après un road-trip compliqué (deux revers en trois matchs), Orlando a fêté son retour à la maison par une victoire face à Indiana, qui a opposé une fière résistance jusqu’au bout. Anthony Black (27 points, 10 passes décisives), Desmond Bane (31 points, 6 rebonds, 6 passes) et Paolo Banchero (28 points, 12 rebonds) ont en effet dû sortir le grand jeu pour venir à bout des coéquipiers de Pascal Siakam (34 points, 7 rebonds, 5 passes décisives).

Les Pacers ont débuté fort en prenant les devants avec l’appui d’Aaron Nesmith de loin (5-13). TJ McConnell et Jay Huff ont maintenu la tendance en sortie de banc. L’intérieur d’Indiana a alors enchaîné trois paniers pour placer les siens à +11 au début du deuxième quart-temps (28-39).

L’Amway Center attendait l’étincelle et celle-ci est venue de Desmond Bane, qui a lancé un 17-0 en scorant 9 points dont le 3-points qui a porté la marque à 46-41. Sur leur lancée, les Floridiens ont passé la vitesse supérieure en alignant un 15-3, avec un Anthony Black à la baguette, pour servir Jase Richardson, Paolo Banchero, Goga Bitadze et scorer à son tour (63-50).

Indiana repasse devant, et s’écroule

A +11 à la pause (69-58), les locaux ont tout tenté pour essayer d’enfoncer le clou au retour des vestiaires, mais ont trouvé face à eux une équipe d’Indiana qui n’a rien lâché, porté par un duo Nembhard-Siakam inarrêtable. Les deux ont compilé 11 et 18 points en moins de neuf minutes pour ramener Indiana à -3 et remettre la pression sur le Magic, englué face à une défense de zone efficace (98-95).

Encore une fois, c’est Desmond Bane qui a sorti Orlando de ce mauvais pas, avec un 3-points et un 2+1, bien aidé par Jase Richardson qui l’a imité à la perfection pour replacer son équipe à +9 en début de quatrième quart (109-100). Mais Indiana en avait encore sous le capot, suffisamment pour repasser devant grâce à Ben Sheppard et Micah Potter à 3-points, puis Andrew Nembhard au lancer (115-116).

Le dernier run d’Orlando a finalement été le bon. Relancés par Desmond Bane puis par les 3-points de Paolo Banchero et Anthony Black, les hommes de Jamahl Mosley ont pu compter sur un précieux panier derrière l’arc signé Tristan Da Silva, et deux derniers coups de marteau de Wendell Carter Jr pour sceller le sort du match (135-127).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Captain Bane à la rescousse. L’arrière du Magic continue de monter en régime avec ce nouveau match plein à la clé, durant lequel il s’est plusieurs fois mué en sauveur. En début de deuxième quart-temps alors que les Floridiens étaient à -12 et qu’il a enchaîné les paniers, et en fin de troisième quart-temps à un autre moment important du match. On retiendra aussi son efficacité au tir, à 12/17 dont 3/6 de loin.

– Wendell Carter Jr. fait le show. Joueur de l’ombre, l’intérieur floridien fait pourtant le boulot tous les soirs. Auteur de son deuxième double-double de suite pour la première fois cette saison, il s’est retrouvé dans la lumière pour assurer la victoire. Avec le 3-points de Tristan Da Silva, sa claquette spectaculaire et son dunk en toute fin de rencontre auront aussi contribué à faire pencher le match du bon côté.

– Rick Carlisle toujours bloqué à 999. Indiana en désormais à 12 revers de suite après ce match au résultat une nouvelle fois frustrant au regard de la prestation globale des Pacers. Cette série qui se prolonge contraint également Rick Carlisle à patienter avant de pouvoir enfin fêter sa millième victoire en NBA…

