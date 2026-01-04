Les Pistons résistent au coup de chaud tardif de Donovan Mitchell

Les Cavaliers accueillaient les Pistons pour tenter d’enchaîner une quatrième victoire consécutive. Justement, Cleveland peut compter sur Sam Merrill pour prendre un premier avantage puisque l’arrière démarre la partie avec un 3/3 derrière l’arc (21-17). À l’inverse, pour Detroit, l’adresse n’est pas au rendez-vous. Les Pistons ne tirent qu’à 20% de loin sur ce premier acte, enchaînent les “airballs” et n’inscrivent que deux points sur les cinq dernières minutes de ce premier quart-temps.

Assez logiquement, Cleveland mène après douze minutes (28-19), mais la tendance s’inverse dans la période suivante à cause de Daniss Jenkins (25 points, 7/10 au tir, 6/7 de loin). Le meneur commence par inscrire deux tirs de loin coup sur coup puis c’est au tour de Cleveland de connaître une panne offensive puisque les hommes de Kenny Atkinson passent cinq minutes sans réussir le moindre tir.

Detroit en profite alors pour égaliser par l’intermédiaire de Cade Cunningham (27 points, 6 rebonds, 7 passes) puis la star des Pistons trouve Duncan Robinson pour donner l’avantage à la franchise du Michigan (46-44). Dans la foulée, ils enchaînent avec un 10-0 au cours duquel Daniss Jenkins réussit son cinquième tir primé du quart-temps. Le sophomore ne se calme pas et convertit un “and one” et, sur le buzzer de cette première mi-temps, il décoche une sixième flèche à longue distance qui fait mouche (66-56).

Cleveland frôle le braquage

Après Daniss Jenkins, c’est au tour de Donovan Mitchell (30 points, 6 rebonds, 3 interceptions) de se chauffer. Le sextuple All-Star commence avec cinq points sur deux possessions consécutives et JB Bickerstaff prend immédiatement un temps-mort. Cet arrêt de jeu ne calme pas le numéro 45 qui plante un nouveau tir à 3-points pour ramener son équipe à une possession (66-64). L’arrière prend ensuite deux tirs de loin supplémentaires, mais le premier est contré par Isaiah Stewart tandis que le second se conclut par un “airball”.

Si les Cavaliers arrivent à égaliser à 80 partout, ils ne parviennent pas à passer devant et Detroit mène toujours avant d’entamer le dernier acte (87-82). Un quatrième quart-temps où les Pistons prennent dix points d’avance grâce à Jaden Ivey (92-82). Cependant, les Cavs et surtout Donovan Mitchell ne rendent pas les armes.

Ce dernier passe, seul, un 7-0 pour ramener Cleveland à quatre longueurs et il est suivi par Darius Garland qui permet aux locaux de recoller à deux points (108-106) alors qu’il reste un peu plus d’une minute à jouer.

Assez logiquement, le ballon arrive dans les mains de Donovan Mitchell, mais il se casse les dents sur la bonne défense d’Isaiah Stewart. De l’autre côté du terrain, c’est Daniss Jenkins qui se manque, sauf qu’Ausar Thompson remet la balle dans le cercle avec une claquette. Cette dernière action scelle le sort de ce match puisque Cleveland est contraint d’envoyer Daniss Jenkins tirer quatre lancers francs et il ne se manque pas.

Detroit s’impose ainsi 114-110 et s’apprête désormais à accueillir une série de six matchs consécutifs à domicile. Les Cavaliers auront l’occasion de corriger ce faux pas mardi prochain avec une réception des Pacers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le deuxième quart-temps parfait de Daniss Jenkins. Après un début de match compliqué, les Pistons ont pu revenir dans la partie par l’intermédiaire de Daniss Jenkins. Le meneur a livré un deuxième quart-temps parfait avec 17 points dont six tirs primés en autant de tentatives dont un juste avant la mi-temps et un +/- de +19. S’il est plus discret après la pause, Daniss Jenkins réussit quatre lancers francs en fin de rencontre qui ont permis de sceller la victoire des Pistons.

– Donovan Mitchell a tout essayé, sans succès. Lors du premier affrontement entre les deux équipes qui s’était soldé par une victoire de Cleveland, Donovan Mitchell avait été un cauchemar pour la défense des Pistons et avait fini avec 35 points. Ce dimanche, c’est en seconde période qu’il s’est réveillé. Alors que son équipe comptait dix points de retard à la mi-temps, “Spida” a enchaîné les tirs juste après la pause pour ramener son équipe à quatre points. Même son de cloche en fin de rencontre. Donovan Mitchell passe seul un 7-0 pour permettre à Cleveland de revenir à deux possessions, mais encore une fois c’est insuffisant pour reprendre l’avantage. L’arrière finit par se casser les dents sur la défense des Pistons et ne peut permettre à son équipe de s’imposer.

– Un rebond offensif décisif. Malgré l’absence de leur meilleur rebondeur à savoir Jalen Duren, les Pistons ont remporté la bataille du rebond (45-44) et ont prouvé pourquoi ils étaient l’une des meilleures équipes de la Ligue dans ce domaine. Alors que Cleveland est en passe de réaliser le braquage, Daniss Jenkins a une potentielle balle de match entre ses mains, mais il se loupe. Sauf qu’au rebond, Ausar Thompson prend le meilleur sur De’Andre Hunter et remet la balle dans le cercle. Cette claquette scelle le sort de ce match et permet à Detroit de repartir de Cleveland avec une victoire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.