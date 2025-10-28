Les Cavaliers en démonstration à Detroit

Poussifs contre les Bucks la veille, les Cavaliers se sont montrés plus convaincants à Detroit le lendemain. Jamais inquiétés de la partie, au point de compter jusqu'à 30 unités d'avance en seconde période, les coéquipiers de Donovan Mitchell (35 points) et Jarrett Allen (20 points, 7 rebonds) repartent donc du Michigan avec un succès fleuve en poche (116-95).

Tout s'est finalement joué en fin de premier quart-temps, quand Donovan Mitchell a lancé son premier coup d'accélérateur de la soirée. Auteur de 9 points sur le 11-0 qui a repoussé les Pistons à une dizaine d'unités, « Spida » a placé Cleveland en tête pour de bon, alors que les deux équipes faisaient encore jeu égal à cet instant. Puis un 14-0 en début de deuxième quart-temps a fini par enfoncer davantage le clou, sous l'impulsion d'Evan Mobley (15 points, 11 rebonds, 5 passes, 3 contres) et Dean Wade.

Par la suite, l'écart n'a pas cessé de grimper, à mesure que Cade Cunningham accumulait les ratés (3/14 au tir), et le duo Evan Mobley – Jarrett Allen n'a pas non plus manqué d'enfoncer ses adversaires dans la peinture, offensivement et défensivement. À l'arrivée, cela donne ce match nettement dominé et cette victoire dans les grandes largeurs. La troisième d'affilée pour les Cavs (et accessoirement la 13e en 14 matchs face aux Pistons).

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Cleveland n'a pas voulu traîner. Le suspense n'a duré qu'une dizaine de minutes dans cette partie. C'est le temps qu'il aura fallu à Donovan Mitchell pour se mettre en route et initier un 11-0 qui a permis aux Cavaliers de se détacher dès la fin du premier quart-temps. Bien soutenu par un Jarrett Allen dominateur sous les panneaux, un Evan Mobley intimidateur en défense, un Sam Merrill adroit de loin, un De'Andre Hunter polyvalent et un banc efficace, « Spida » a guidé son équipe vers une victoire facile, en faisant étalage de toutes ses qualités de pur scoreur : 13/18 au shoot, en seulement 29 minutes !

– Detroit passe à côté de son « back-to-back ». Contrairement aux Cavaliers (12-4), les Pistons n'avaient pas l'habitude de bien gérer la deuxième manche de leurs « back-to-back » la saison dernière : 6 victoires et 9 défaites. Cela s'est confirmé pour leur premier enchaînement de 2025/26. À l'image de Cade Cunningham, peu inspiré et limite méconnaissable, les locaux ont livré une performance décevante après leurs deux victoires de rang. Maladroits, naïfs en défense, indisciplinés ballon en main et en retard sur tous leurs défenseurs, ils ont tout manqué cette nuit. Une rencontre à oublier, donc.