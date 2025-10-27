Cade Cunningham veut encore mieux faire face aux défenses physiques

En sautant, il a pensé pouvoir plus facilement trouver Ausar Thompson qui coupait au cercle en transition. Sauf que Derrick White a parfaitement lu son intention, et s'est mis en opposition tel un volleyeur au filet. Cade Cunningham perdait ainsi le cuir pour la cinquième fois de cette partie face aux Celtics.

Dans la victoire de sa formation, le leader des Pistons a encore signé une production solide avec 25 points (8/18 aux tirs dont 2/5 à 3-points) et 8 passes. Mais a aussi perdu 6 ballons du fait de la pression défensive adverse, et de la densité physique affichée par les Celtics.

Sur son sixième « turnover », il a d'abord dû faire face à Derrick White, mais n'a pas résisté aux antennes de Josh Minott. De quoi le pousser à dire deux mots à l'arbitre. Les Celtics l'ont défendu la majeure partie du temps sur tout terrain et le meneur a dû affronter quantité de prises à deux.

Cette pression défensive ? « C'est quelque chose à laquelle je m'attendais. Je ne pense pas avoir géré ça comme je le voulais. Je vais continuer à regarder la vidéo et essayer d’être meilleur pour l’équipe. J’ai l’impression qu’on a eu pas mal de possessions offensives qui n'ont rien donné parce que je n’ai pas bien géré ces situations. Je ne lâche pas le ballon proprement. Je vais apprendre de ça et continuer à être meilleur », affiche-t-il.

Le troisième plus gros gaspilleur de la ligue

Après trois matchs, il est le troisième joueur le plus gaspilleur de la ligue – avec près de 6 ballons perdus par match – derrière Stephon Castle et Devin Booker. « C’est frustrant d’être à sa place. Le niveau de contact physique que les défenseurs peuvent se permettre contre lui, simplement parce que c’est un meneur de grande taille, est différent. Et forcément, ça peut être frustrant », remarque J.B. Bickerstaff pour prendre sa défense.

Le coach décrit un joueur, à la sortie de ce match, au « visage gonflé, avec des bleus sur les hanches et les genoux, parce qu’il doit jouer en encaissant énormément de contact. Mais c’est important qu’il comprenne à quel point il est essentiel pour nous, et qu’il garde son calme, qu’il reste solide mentalement, parce qu’on a besoin de lui. Il l’a déjà prouvé à plusieurs reprises : même quand la frustration monte, il se reprend toujours très vite. »

En parallèle, JB Bickerstaff préconise à sa troupe de procéder à des remises en jeu plus rapides, afin que la défense adverse n'ait pas le temps de se mettre en place, y compris en termes de pressing tout terrain. Dans l'ensemble, même si cela complique la vie de ses Pistons et son leader, le coach voit aussi cette pression d'un bon œil.

« Le niveau de respect que la ligue a pour cette équipe aujourd’hui, comparé à celui qu’elle avait quand on a repris l’an dernier, est complètement différent », constate le coach qui a bien contribué à ce changement de statut en ramenant Detroit en playoffs.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.2 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 ☆ DET 70 35 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 3 37 39.7 31.6 77.3 1.0 4.7 5.7 9.0 4.3 0.3 5.7 0.7 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.