Ausar Thompson et les Pistons retournent les Celtics

Ce premier match de la saison à la Little Caesars Arena débute mal pour les Pistons. Jaylen Brown est intenable en première mi-temps et, accompagné de Payton Pritchard, il offre 17 points d'avance à son équipe dès le premier quart-temps (29-12). Detroit s'en remet à l'expérience de Tobias Harris… mais aussi à l'impact de ses remplaçants.

À la pause, les locaux sont ainsi repassés devant (60-58) et ils vont faire la course en tête pour le reste du match.

Jaylen Brown a plus de mal à faire des différences et ses pertes de balle permettent aux Pistons de courir alors que le duo Cade Cunningham – Jalen Duren met une grosse pression dans la raquette des Celtics. L'intérieur finit même par arracher un bout du filet, obligeant la rencontre à être arrêtée pour qu'il soit remplacé…

Plus puissants, les Pistons passent ainsi à +13 (94-81) à l'entame du dernier quart-temps et semblent donc se diriger vers un succès tranquille. Mais les Celtics n'abdiquent pas, à l'image d'un Josh Minott qui inscrit 10 points dans les 12 dernières minutes pour permettre à son équipe d'espérer jusqu'au bout !

À un peu plus de trois minutes de la fin, Payton Pritchard remet même Boston à une petite possession (109-106). Le problème, c'est qu'Ausar Thompson va aspirer des rebonds offensifs sur les trois possessions suivantes. L'écart a regonflé et les Celtics doivent finalement hisser le drapeau blanc (119-113), pour la troisième fois en trois matchs.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– L'impact physique de Detroit. Le manque de shoot va sans doute poser des problèmes aux Pistons cette saison, mais il ne sera pas simple d'affronter cette équipe, et la dureté qu'elle impose. Jaylen Brown (41 points) et ses coéquipiers l'ont bien senti, car après avoir profité du retard à l'allumage adverse en début de match, ils ont ensuite subi l'impact physique de Jalen Duren et compagnie. Pour perdre le contrôle de la partie.

– Les rebonds offensifs d'Ausar Thompson. Joe Mazzulla a passé la présaison à insister sur le rebond, point faible voyant de son groupe. Ça n'a pas suffi face à Ausar Thompson, qui a pris trois rebonds offensifs consécutifs au moment le plus important du match. Alors que les Celtics s'offraient une chance de hold-up, le frère d'Amen a ramassé toutes les miettes pour inscrire deux paniers et servir Tobias Harris. De quoi tuer la rencontre, et permettre à l'intéressé de finir avec le meilleur +/- du match (+15) avec ses 21 points et 12 rebonds.