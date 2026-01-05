Norman Powell prend feu pour éteindre les Pelicans

Après sa défaite face aux Wolves qui avait mis fin à sa série de quatre victoires consécutives, le Heat voulait se relancer face aux Pelicans avant de partir pour un “road-trip” de quatre matchs. Pour débuter la rencontre, Miami se repose sur son adresse à 3-points puisque leurs six premiers paniers réussis résultent de tirs pris derrière l’arc à l’image d’un Norman Powell (34 points, 11/15 au tir, 9/12 de loin) à 3/3 dans le secteur pour lancer son match.

L’ancien joker des Clippers réalise d’ailleurs un bon début de partie avec 15 points en seulement six minutes, ce qui permet au Heat de creuser un premier écart (29-23). Lorsqu’il part s’asseoir sur le banc, Nikola Jovic (19 points, 6 rebonds) prend le relais avec 13 unités et un 5/8 au tir sur ce premier acte.

Mais si Miami est adroit, c’est également le cas pour les Pelicans qui tirent à 68 % sur ce premier quart-temps, menés seulement 43-39 après douze minutes de jeu.

Un trou d’air fatal aux Pelicans

Si les attaques des deux équipes se sont illustrées dans le premier quart-temps, le début du deuxième acte est beaucoup plus brouillon. D’un côté, l’adresse extérieure du Heat disparaît pendant que les Pelicans enchaînent les pertes de balle. Cependant, New Orleans arrive à égaliser à 57 partout par l’intermédiaire de Trey Murphy III (27 points, 10/19 au tir). L’ailier brille sur cette première période et réussit son cinquième tir de loin dans la minute qui précède le passage aux vestiaires. Toutefois, Norman Powell lui répond avec un nouveau tir primé.

Dans la foulée, le numéro 24 du Heat prend le meilleur sur Trey Murphy pour permettre à Miami de rejoindre le vestiaire avec un avantage de huit points : 70-62.

Après la pause, les Pelicans connaissent un trou d’air de six minutes pendant lesquelles ils ne réussissent pas le moindre tir. Miami en profite alors pour reprendre dix points d’avance grâce à Norman Powell toujours intenable derrière l’arc. Le Heat déroule ensuite et Bam Adebayo, discret jusqu’ici, se charge d’offrir vingt points d’avance aux Floridiens (91-71).

Au début du dernier acte, les Pelicans comptent 16 points de retard et les hommes de James Borrego n’inquiètent jamais Miami dans les dernières minutes. New Orleans finit ainsi par s’incliner 106 à 125.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Norman Powell s’offre un record en carrière. Pour débuter l’année 2026, Norman Powell avait inscrit 36 points face aux Pistons et s’il avait été plus discret face aux Wolves, l’arrière a remis le couvert ce dimanche. Dès le premier acte, il s’offre 15 points en seulement six minutes et son compteur affiche vingt unités au moment de rejoindre les vestiaires. Contrairement aux Pelicans, le passage aux vestiaires ne le refroidit pas puisque c’est lui qui creuse l’écart en faveur du Heat toujours à coups de tirs derrière l’arc. L’ancien des Clippers finit la partie avec 34 points et neuf tirs à 3-points réussis, son nouveau record en carrière.

– Le banc du Heat toujours aussi efficace. Si Jaime Jaquez Jr. était absent à cause d’une blessure à la cheville, cela n’a pas empêché le banc de Miami de briller. Le premier à se montrer a été Nikola Jovic qui finit la partie avec 19 points même s’il a été plus maladroit en deuxième période. Derrière lui, Pelle Larsson a ajouté 19 unités malgré un manque d’adresse derrière l’arc (1/9). Du côté des Pelicans, le banc n’a pas assez apporté mis à part Yves Missi qui a offert quelques bonnes séquences défensives, mais en attaque le rendement global n’a pas été bon et New Orleans a perdu la bataille du banc 44 à 29.

– Les nombreux déchets des Pelicans. L’apport de la “second unit” n’a pas été le principal problème de New Orleans sur ce match. Si en première mi-temps, les coéquipiers de Zion Williamson ont brillé de par leur adresse, tout le reste de la partie a été rythmé par leurs trop nombreuses pertes de balle. Les Pelicans ont perdu un total de 24 ballons, ce qui a engendré 17 points en faveur du Heat.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.