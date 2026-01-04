Des Wolves disciplinés et appliqués

Il faut parfois toucher le fond pour mieux rebondir. Corrigés à Atlanta (126-102) mercredi soir, concédant en Géorgie une troisième défaite sur leurs quatre derniers matchs, les Wolves ont su faire preuve de caractère cette nuit à Miami pour s’imposer 125-115.

Le match à Atlanta aurait pu laisser des traces, entre « l’incident » Anthony Edwards, parti au vestiaire à 8 minutes de la fin du match, et la colère froide de Rudy Gobert après la rencontre. Et après une première mi-temps maîtrisée cette nuit, Minnesota aurait en effet pu flancher, lorsque Miami est revenu fort après la pause, poussé par un tandem Powell-Wiggins agressif et un Kaseya Center à nouveau bouillant.

Concentration et discipline

Les hommes de Chris Finch ont alors répondu en équipe, avec détermination et confiance, pour reprendre le dessus et assurer jusqu’au bout, pour le plus grand plaisir du coach des Wolves.

« Je pense qu’on a vraiment affiché une énergie constante pendant la quasi-totalité du match, mais la clé pour moi a été notre réaction quand ils sont revenus et qu’ils ont repris l’avantage au score. On a répondu et on a joué ce qui n’était pas loin de notre meilleur basket à ce moment là ». a-t-il souligné.

Chris Finch attendait une réaction de ses joueurs, qu’ils soient irréprochables dans le contenu avant de penser au résultat. Et comme souvent, l’un a suivi l’autre, avec une prestation collective globale plus que correcte, des leaders au niveau, de la régularité sur 48 minutes, et donc la victoire au bout.

« C’est exactement ce dont on avait besoin face à une très bonne équipe, qui joue très bien et dans un style de jeu qui est difficile à défendre. La discipline dont on a fait preuve dans le respect du plan de jeu dès le début du match a donné le ton pour le reste de la rencontre. Quand c’est arrivé, on était prêt à répondre et à rester concentré ».

Julius Randle calme le jeu

Avec 23 points, 10 rebonds et 4 passes décisives, Julius Randle a répondu présent. Parfois considéré, assez injustement, comme le baromètre de cette équipe de Minnesota aux côtés d’un Anthony Edwards flamboyant, qui a atteint cette nuit la barre des 1 200 paniers à 3-points en carrière, l’intérieur en a profité pour calmer le jeu. Il espère que cette victoire saura impulser un élan plus positif, loin des « dramas » d’Atlanta

« Je dirais que c’est vraiment une question de concentration. Quand on est concentré et appliqué, on est une très bonne équipe », a-t-il rappelé, . « C’est important de ne pas surréagir à la moindre petite chose. On n’a pas joué notre meilleur basket lors du dernier match. Mais, il y a 82 matchs dans une saison, ce sont des choses qui vont arriver. On ne veut pas utiliser ça comme une excuse, mais il faut parfois juste passer au match d’après et jouer le match que tu as devant toi ».

Après la réaction, les Wolves vont maintenant devoir confirmer qu’ils sont bel et bien de retour sur la bonne voie, à Washington dès ce soir.