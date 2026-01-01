Anthony Edwards boucle l’année sur un coup de sang

Minnesota vit décidément une drôle de saison. Nul doute que les Wolves se seraient volontiers passés de ce nouvel épisode, qui vient mettre un coup à l’esprit de cohésion du groupe et à l’exemplarité attendue d’un leader de la trempe d’Anthony Edwards. Dans un match « sans », comme toutes les équipes peuvent en connaître sur une saison, Minnesota s’est retrouvé mené de 29 points à un peu plus de sept minutes du terme, cette nuit à Atlanta.

Chris Finch a logiquement pris un temps mort pour mettre fin au calvaire de ses titulaires et confier à la « second unit » le soin de terminer la rencontre. Sauf qu’Anthony Edwards l’a visiblement mal vécu et n’a pas supporté la décision de son coach. Après avoir fait part de son mécontentement, l’arrière des Wolves a tout simplement décidé de regagner le vestiaire alors qu’il restait encore plus de sept minutes à jouer…

Un retour à la maison gâché

Pour ne rien arranger, le joueur a esquivé les médias après la rencontre, laissant Chris Finch seul face aux explications. L’entraîneur de Minnesota a éludé le sujet d’une phrase : « Bien sûr qu’il a été frustré par la performance de l’équipe, et à juste titre, mais il doit rester sur le terrain et soutenir ses coéquipiers », a-t-il lâché.

Le cas Anthony Edwards est évidemment délicat : aucun joueur ne se permettrait de critiquer frontalement l’attitude de son leader. Et pour cause, si Minnesota affiche un bilan de 21 victoires pour 13 défaites, c’est en grande partie grâce à lui. Cette nuit encore, il a inscrit 30 points à 10/18 au tir en 33 minutes.

Sa frustration a sans doute été décuplée par le contexte : de retour à Atlanta, où il est né, il avait convié amis et famille — dont son grand-père — pour cette occasion toute particulière.

La colère froide de Rudy Gobert

Seul Rudy Gobert a osé mettre les pieds dans le plat, questionnant l’engagement des joueurs et l’ambition de l’équipe. Interrogé sur sa frustration d’avoir rejoint le banc bien avant la fin du match, le pivot tricolore a concédé que les titulaires avaient mal joué et que les remplaçants avaient mérité davantage de temps de jeu.

Pour le reste, difficile d’affirmer que les Wolves ont affiché l’attitude d’une équipe soudée, prête à jouer sa saison chaque soir. La défaite à Atlanta, cette nuit, en a offert une nouvelle illustration.

« C’est à nous de nous regarder dans le miroir, de travailler sur ça, et de revenir en se demandant : ‘Qu’est-ce que je peux faire pour mes coéquipiers ? Pour les aider à avoir plus de succès, des deux côtés du terrain et même en dehors ? Que puis-je faire pour contribuer à la victoire ? Des choses qu’on ne voit peut-être pas sur la feuille de statistiques, que mes amis ou ma famille ne verront peut-être pas, qui ne sont peut-être pas belles, mais qui vont aider l’équipe à gagner ?’ Les équipes qui gagnent ont ça. Est-ce qu’on le veut ? Je ne sais pas », a-t-il concédé.

« Je trouve qu’on a une opportunité incroyable… Mais il faut que quelque chose se passe (…). Je ne dirais pas que ça ajoute de la frustration, mais ça nous force à nous demander : ‘Est-ce qu’on s’en soucie ?’ quand on joue un premier quart-temps comme ce soir. Est-ce qu’on est juste… cool. On gagne beaucoup d’argent, on joue au basket, on fait notre truc et on rentre à la maison heureux. C’est ce qui fait la différence entre une équipe qui joue pour un titre et une équipe pétrie de talent mais qui n’arrive à rien… Je ne sais pas » conclut ainsi le Français.