Coachs du mois | La grande première de Mitch Johnson

Après les rookies, les défenseurs puis les joueurs, la NBA a fini sa salve de trophées mensuels par les coachs. Et, sans trop de surprise, ce sont les deux meilleurs bilans du mois de décembre qui ont été récompensés.

À l’Ouest, Mitch Johnson décroche ainsi son premier trophée de « Coach du mois » avec 11 victoires pour 3 défaites à la tête des Spurs, une finale en NBA Cup et trois succès face au Thunder qui ont marqué les esprits.

À l’Est, Joe Mazzulla a de son côté mené les Celtics à un bilan de 9 victoires pour 3 défaites alors que Boston, toujours sans Jayson Tatum et avec un effectif remodelé, est installé dans le Top 3 de la conférence Est !