Rookies du mois | Cooper Flagg et Kon Knueppel continuent de se tirer la bourre

Anciens coéquipiers à Duke, Cooper Flagg et Kon Knueppel restent inséparables en NBA, puisqu’ils se livrent un beau duel à distance pour le titre de « Rookie Of the Year » 2026.

En novembre, ils étaient ainsi déjà élus « Rookies of the Month » dans leurs conférences respectives et, en décembre, les voilà qui remettent ça, la NBA commençant la distribution de ses récompenses mensuelles.

En pleine forme depuis un mois, malgré un coup de moins bien ces derniers jours, Cooper Flagg a aligné 23.5 points, 6.2 rebonds, 4.8 passes, 1.2 contre et 1.0 interception de moyenne en décembre (à 52% au shoot, dont 33% à 3-points, et 81% aux lancers-francs). Aidant les Mavericks à remporter six de leurs treize matches.

Quant à Kon Knueppel, toujours aussi impressionnant par sa maturité et sa propreté, malgré une frayeur à la cheville, il a terminé son mois avec des moyennes de 20.8 points, 4.7 passes et 4.2 rebonds (à 50% au shoot, dont 46% à 3-points, et 90% aux lancers-francs). Pour des Hornets victorieux de cinq de leurs douze matches.

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 34 34:37 48.2 27.6 80.8 1.2 5.2 6.4 4.1 2.3 1.2 2.2 0.8 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 32 33:06 48.2 43.2 90.0 0.9 4.2 5.1 3.6 2.3 0.7 2.4 0.2 19.3

