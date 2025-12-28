Plus de peur que de mal pour Kon Knueppel ?

Il y avait de quoi être inquiet du côté de Charlotte au sujet de Kon Knueppel, retombé sur le pied de Moussa Diabaté en fin de première mi-temps vendredi soir à Orlando et sorti dans la foulée après une belle torsion de sa cheville droite. L’ancien pensionnaire de Duke avait mis du temps à se relever et avait dû être escorté par deux coéquipiers afin de rejoindre le vestiaire.

L’euphorie de la victoire des Hornets, la quatrième seulement de la saison à l’extérieur, a en quelque sorte été atténuée par la sortie sur blessure du rookie, dans l’attente de connaître la durée de son indisponibilité. Charles Lee s’était toutefois voulu rassurant à l’issue de la rencontre.

“J’ai trouvé que c’était une bonne victoire d’équipe de la part de tout le groupe, et notamment de Kon qui nous a incroyablement aidés par son début de match. Je viens juste de quitter le groupe dans le vestiaire, et il semblerait que les radios soient clean. On aura plus d’information lorsqu’on reviendra à Charlotte”, avait déclaré le coach de Charlotte.

Un joueur de plus en plus précieux pour les Hornets

La franchise de Caroline du Nord n’a pas livré davantage de précision samedi, suggérant que l’arrière devrait s’en tirer avec une petite entorse. Ce serait une très bonne nouvelle au regard de l’avalanche de blessures qui mine le groupe depuis plusieurs années. Malgré l’accalmie survenue depuis quelques semaines, il faut par exemple rappeler que Grant Williams n’a toujours pas joué le moindre match cette saison !

Surtout, la première mi-temps de Kon Knueppel (à 16 points à 5/7 au tir dont 4/4 à 3-points, 3 rebonds et 1 passe décisive) a rappelé à quel point il était précieux pour Charles Lee. Arrivé en NBA avec la réputation d’être un shooteur unidimensionnel, l’ex-coéquipier de Cooper Flagg, devenu le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 100 paniers à 3-points en NBA, a montré sur ce début de saison qu’il était bien plus que ça.

“Ce qui est impressionnant chez Kon, c’est à quel point il est un bon joueur dans tous les aspects du jeu. Je pense que son adresse à 3-points est énormément mise en valeur, et à juste titre. Mais à côté de ça, ce qui a été très impressionnant pour nous, c’est ce qu’il apporte dans l’aspect défensif, la dimension physique avec laquelle il joue”, a ajouté Charles Lee. « Je disais justement à l’un de nos assistants : « Pourquoi tant de nos clips défensifs concernent-ils Kon ? » Il stoppe ses adversaires et provoque des pertes de balle, il est vraiment impressionnant dans ce domaine. Et en attaque, au delà de ses tirs, il fait les bons choix. Quand les adversaires le poussent hors de la ligne à 3-points, il montre qu’il a de la ressource ».

Les Hornets retrouveront les parquets ce lundi à domicile face aux Bucks avant de recevoir Golden State pour leur dernier match de 2025.

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 31 33:08 47.8 42.8 89.7 0.9 4.3 5.1 3.5 2.3 0.7 2.4 0.2 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.