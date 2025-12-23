Kon Knueppel dans l’histoire de la NBA

On savait que ce n’était qu’une question de jours, et l’histoire retiendra que c’est face aux Cavaliers que Kon Knueppel est devenu le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 100 paniers à 3-points en carrière.

Le rookie de Charlotte n’aura eu besoin que de 29 matches pour y parvenir, et il écrase la concurrence puisque son prédécesseur, Lauri Markkanen, avait attendu son 41e match pour atteindre les 100 tirs primés. C’était en 2017/18. Pour leur part, Keegan Murray et Luka Doncic avaient attendu la 42e rencontre. Pour la petite histoire, Stephen Curry avait atteint ce total en 58 matches…

« Je pense qu’avant tout, c’est tout simplement son talent naturel pour le tir », a répondu son coach Charles Lee à propos des qualités du 4e choix de la Draft 2025. « Il a des bases phénoménales. Sa préparation de tir est précoce, ses mécaniques sont propres jusqu’à la finition, avec une grande constance. Ses mécaniques sont vraiment très bonnes, donc bravo à son père et à sa mère, au coach de Duke Jon Scheyer, et à toutes les personnes qui ont contribué à construire sa technique globale de tir. »

Un autre record dans son viseur

Auteur de 20 points face aux Cavaliers, Kon Knueppel est le numéro 2 de la NBA dans les tirs primés, derrière Donovan Mitchell, mais devant Stephen Curry !

S’il n’est pas touché par des pépins physiques et qu’il garde le même rythme, il devrait exploser le record de 3-points pour un rookie, détenu par Keegan Murray avec 206 réussites. S’il maintient la même moyenne, le shooteur de Charlotte devrait approcher la barre des 290 paniers !

« Tout au long du match, il fait de l’excellent travail sans ballon. Il comprend comment trouver des espaces quand ses coéquipiers pénètrent dans la raquette” poursuit son entraîneur. « En transition, il est toujours volontaire pour sprinter vers les corners ou couper dans l’axe, selon ce qui lui est demandé pendant le match. […] Quand il pose des écrans, il est très dynamique : il a montré qu’il pouvait être polyvalent, à la fois ressortir derrière l’arc après l’écran et jouer entre les lignes. Et je pense que cela perturbe aussi les défenses et lui permet de se créer des tirs ouverts. »

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 28 34:00 47.3 40.9 91.5 0.9 4.5 5.4 3.6 2.3 0.8 2.5 0.3 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.