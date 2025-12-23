Stats & Highlights | Les Pelicans reçus 5 sur 5

Les Nuggets ont écrasé le Jazz 135-112 après un départ canon : un 19-0 annonciateur d’un quart-temps à sens unique (40-15) et d’une adresse exceptionnelle à 3-points (24 tirs primés, record de franchise). Porté par Jamal Murray (27 points) et un Nikola Jokic en triple-double (14 points, 13 rebonds, 13 passes), Denver a rapidement pris le large. Pour le Jazz, c’est la deuxième fois du mois qu’ils sont mis KO d’entrée, après avoir encaissé un 23-0 face aux Knicks.

Après trois revers de suite, les Cavaliers renouent avec la victoire (139-132) et c’est face aux Hornets. C’est après la pause que Donovan Mitchell (30 points) produit son effort, bien épaulé par Darius Garland (27 points, 10 passes) et De’Andre Hunter, décisif en seconde mi-temps. Après une faute flagrante de Moussa Diabate sur Hunter, les Cavs prennent le large (98-85), et ils vont compter jusqu’à 19 points d’avance (131-112). Tre Mann et Liam McNeeley vont profiter du “garbage time” pour recoller au score sans qu’il n’y ait de vrai suspense.

Avec Zion Williamson comme 6e homme, les Pelicans ne perdent plus, et ils enchaînent face aux Mavericks une cinquième victoire d’affilée (119-113) ! Zion Williamson est le MVP de la rencontre avec 24 points, dont 10 de suite en deux minutes dans le quatrième quart-temps. Menés 87-79 après trois quarts-temps, les Pelicans ont renversé la rencontre grâce à un run 38-19 pour débuter la dernière période. Zion Williamson a alors marqué sur cinq des six possessions pour creuser l’écart et mettre son équipe à l’abri.

Côté Dallas, les vétérans assurent avec Anthony Davis, auteur de 35 points, dont 22 en première mi-temps, et Klay Thompson qui inscrit 20 points en sortie de banc.

Denver – Utah : 135-112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 139 CHA 132 BOS 103 IND 95 NOR 119 DAL 113 DEN 135 UTH 112 OKC 119 MEM 103 GSW 120 ORL 97 POR 102 DET 110

Cleveland – Charlotte : 139-132

New Orleans – Dallas : 119-113

