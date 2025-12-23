Stats & Highlights | Les Pelicans reçus 5 sur 5

Matchs
NBA – Cinquième victoire de suite pour les Pelicans, tandis que les Cavaliers mettent fin à une série de trois défaites d’affilée.

zion williamson pelicansLes Nuggets ont écrasé le Jazz 135-112 après un départ canon : un 19-0 annonciateur d’un quart-temps à sens unique (40-15) et d’une adresse exceptionnelle à 3-points (24 tirs primés, record de franchise). Porté par Jamal Murray (27 points) et un Nikola Jokic en triple-double (14 points, 13 rebonds, 13 passes), Denver a rapidement pris le large. Pour le Jazz, c’est la deuxième fois du mois qu’ils sont mis KO d’entrée, après avoir encaissé un 23-0 face aux Knicks.

Après trois revers de suite, les Cavaliers renouent avec la victoire (139-132) et c’est face aux Hornets. C’est après la pause que Donovan Mitchell (30 points) produit son effort, bien épaulé par Darius Garland (27 points, 10 passes) et De’Andre Hunter, décisif en seconde mi-temps. Après une faute flagrante de Moussa Diabate sur Hunter, les Cavs prennent le large (98-85), et ils vont compter jusqu’à 19 points d’avance (131-112). Tre Mann et Liam McNeeley vont profiter du “garbage time” pour recoller au score sans qu’il n’y ait de vrai suspense.

Avec Zion Williamson comme 6e homme, les Pelicans ne perdent plus, et ils enchaînent face aux Mavericks une cinquième victoire d’affilée (119-113) ! Zion Williamson est le MVP de la rencontre avec 24 points, dont 10 de suite en deux minutes dans le quatrième quart-temps. Menés 87-79 après trois quarts-temps, les Pelicans ont renversé la rencontre grâce à un run 38-19 pour débuter la dernière période. Zion Williamson a alors marqué sur cinq des six possessions pour creuser l’écart et mettre son équipe à l’abri.

Côté Dallas, les vétérans assurent avec Anthony Davis, auteur de 35 points, dont 22 en première mi-temps, et Klay Thompson qui inscrit 20 points en sortie de banc.

Denver – Utah : 135-112

Denver Nuggets / 135 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jamal Murray 27 8/16 6/12 5/6 0 6 6 5 1 1 1 0 27 29
Peyton Watson 28 7/9 3/4 3/4 0 3 3 2 2 1 0 1 20 24
Cameron Johnson 29 6/9 6/6 2/2 0 2 2 4 4 0 1 1 20 23
Nikola Jokic 29 5/7 1/1 3/4 2 11 13 13 2 2 2 3 14 40
Spencer Jones 20 1/6 0/4 1/4 0 1 1 3 2 1 1 0 3 -1
Tim Hardaway Jr. 25 6/11 6/11 3/3 0 3 3 2 0 0 1 0 21 20
Bruce Brown 27 7/9 1/1 0/0 1 4 5 1 2 2 0 0 15 21
Jonas Valanciunas 16 5/11 0/1 2/2 5 6 11 1 1 0 0 0 12 18
Jalen Pickett 22 1/5 1/4 0/0 0 3 3 5 1 0 2 2 3 7
Zeke Nnaji 3 0/1 0/0 0/0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 3
Julian Strawther 11 0/6 0/2 0/0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 -6
Hunter Tyson 3 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 46/91 24/46 19/25 9 42 51 38 17 8 10 7 135
Utah Jazz / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Lauri Markkanen 36 10/20 2/9 5/5 2 6 8 1 4 0 3 0 27 23
Keyonte George 34 7/14 2/4 4/4 1 7 8 7 3 1 4 0 20 25
Jusuf Nurkic 34 6/10 2/2 3/5 2 12 14 6 4 0 2 0 17 29
Airious Bailey 24 4/13 1/5 1/2 1 1 2 0 5 0 0 0 10 2
Svi Mykhailiuk 14 2/8 2/5 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 1
Brice Sensabaugh 23 5/12 1/5 3/3 2 4 6 1 0 1 1 0 14 14
Walter Clayton Jr. 17 2/7 2/6 0/0 0 2 2 4 1 0 0 0 6 7
Kyle Filipowski 13 2/2 1/1 0/0 1 2 3 1 0 1 1 0 5 9
Taylor Hendricks 13 2/4 1/2 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 5 5
Isaiah Collier 24 1/6 0/2 0/0 0 2 2 9 2 2 2 0 2 8
Cody Williams 8 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2
Total 41/96 14/41 16/19 11 38 49 30 19 5 14 1 112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Cleveland – Charlotte : 139-132

Cleveland Cavaliers / 139 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Donovan Mitchell 29 10/18 6/11 4/4 1 3 4 5 5 0 3 0 30 28
Darius Garland 30 9/15 5/6 4/4 3 2 5 10 4 2 3 0 27 35
Dean Wade 28 4/7 4/7 2/2 0 7 7 2 0 0 0 0 14 20
Jarrett Allen 20 4/4 0/0 4/4 1 4 5 2 4 1 2 2 12 20
Jaylon Tyson 20 0/6 0/1 0/0 0 1 1 3 1 3 2 0 0 -1
De'Andre Hunter 26 9/13 4/5 5/5 1 4 5 1 3 1 2 0 27 28
Thomas Bryant 19 4/5 2/3 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 10 10
Lonzo Ball 24 2/5 2/4 0/0 0 2 2 7 1 1 1 0 6 12
Nae'Qwan Tomlin 13 2/4 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
Sam Merrill 26 2/7 0/4 0/0 0 1 1 5 0 1 0 0 4 6
Craig Porter 3 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
Tyrese Proctor 2 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Total 48/87 24/44 19/19 6 25 31 35 20 9 13 2 139
Charlotte Hornets / 132 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
LaMelo Ball 24 8/16 6/10 1/1 0 4 4 9 1 0 3 0 23 25
Kon Knueppel 31 6/11 5/9 3/3 0 1 1 2 2 0 3 0 20 15
Brandon Miller 27 8/13 2/4 2/3 0 1 1 3 3 2 2 1 20 19
Miles Bridges 30 6/14 0/3 5/7 2 4 6 4 0 0 1 1 17 17
Mason Plumlee 10 2/4 0/0 1/1 2 3 5 0 2 0 3 0 5 5
Tre Mann 17 5/13 3/5 0/0 4 1 5 3 1 0 1 1 13 13
Josh Green 19 3/4 3/4 1/2 1 0 1 1 1 2 2 0 10 10
Sion James 21 2/5 0/2 3/4 0 1 1 3 2 0 1 0 7 6
Liam McNeeley 6 2/3 1/2 2/2 1 0 1 1 0 0 0 0 7 8
Moussa Diabate 28 2/6 0/0 1/2 6 8 14 2 4 6 3 0 5 19
Pat Connaughton 6 1/1 1/1 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 5
Tidjane Salaun 21 1/4 0/2 0/0 0 3 3 1 2 0 0 0 2 3
Total 46/94 21/42 19/25 17 27 44 29 18 10 19 3 132

New Orleans – Dallas : 119-113

New Orleans Pelicans / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Saddiq Bey 35 7/17 0/6 5/5 2 5 7 1 2 0 1 0 19 16
Derik Queen 34 7/12 0/2 5/6 1 10 11 6 3 2 3 1 19 30
Jeremiah Fears 24 4/14 1/4 3/4 3 2 5 4 1 1 1 0 12 10
Trey Murphy III 38 4/12 1/4 2/2 0 5 5 4 1 4 1 0 11 15
Herbert Jones 22 4/7 1/2 0/0 1 1 2 4 1 1 1 0 9 12
Zion Williamson 25 10/14 0/0 4/4 4 5 9 3 2 0 1 0 24 31
Jordan Poole 27 4/12 2/8 4/4 0 2 2 1 3 0 2 0 14 7
Jose Alvarado 16 2/4 2/4 0/0 1 0 1 3 0 1 1 0 6 8
Karlo Matkovic 14 2/4 1/3 0/2 1 5 6 1 3 0 1 1 5 8
Micah Peavy 5 0/1 0/1 0/0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 3
Total 44/97 8/34 23/27 14 37 51 28 16 9 12 2 119
Dallas Mavericks / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Anthony Davis 35 16/28 1/3 2/3 6 11 17 2 4 1 4 1 35 39
Cooper Flagg 35 5/11 1/1 5/10 2 4 6 6 2 1 2 1 16 17
Naji Marshall 29 7/10 1/2 0/0 1 4 5 6 2 0 1 0 15 22
P.J. Washington 28 3/7 2/3 0/0 4 4 8 0 4 1 3 2 8 12
Ryan Nembhard 25 2/13 0/4 0/0 1 3 4 8 4 1 5 0 4 1
Klay Thompson 31 7/17 5/12 1/3 1 4 5 1 1 1 1 0 20 14
Jaden Hardy 11 1/5 0/4 2/2 1 1 2 1 0 0 0 0 4 3
Caleb Martin 17 2/2 0/0 0/1 1 1 2 3 0 0 0 1 4 9
Brandon Williams 15 2/8 0/4 0/0 0 3 3 2 1 2 0 0 4 5
Daniel Gafford 14 1/3 0/0 1/2 1 4 5 0 1 2 0 0 3 7
Total 46/104 10/33 11/21 18 39 57 29 19 9 16 5 113

