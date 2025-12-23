Matchs
Le Thunder finit par se débarrasser des Grizzlies

NBA – Shai Gilgeous-Alexander a manqué de peu le triple-double (31 points, 10 rebonds et 8 passes) dans une victoire du Thunder qui s’est dessinée sur la fin face aux Grizzlies (119-103).

Shai Gilgeous-Alexander ThunderHiérarchie respectée entre le Thunder et les Grizzlies. Alors que le champion en titre restait sur deux défaites en trois matchs, Shai Gilgeous-Alexander (31 points, 10 rebonds et 8 passes) et sa bande ont fait le nécessaire pour repousser des Grizzlies (119-103) toujours privés de Ja Morant (cheville) et Zach Edey (cheville).

On ne sait pas si ce match sera de nature à rassurer OKC avant un double affrontement face aux Spurs cette semaine, l’équipe qui l’avait sorti en demi-finale de la NBA Cup. Car le Thunder a dû batailler plus longtemps que prévu face à Memphis. « SGA » a d’ailleurs dû patienter jusqu’aux dernières minutes de la partie pour rejoindre son banc.

Les locaux pensaient pourtant avoir trouvé la bonne carburation en fin de première période en passant un 12-0 pour rentrer au vestiaire avec un matelas confortable (67-54). Seulement dans le troisième quart-temps, les choses allaient se compliquer. Avec six joueurs à 11 points ou plus, dont 16 chacun pour Kentavious Caldwell-Pope et Cedric Coward, les visiteurs allaient endormir leurs adversaires.

Memphis revient à deux possessions

Il faudra un gros dunk dans le trafic de Jalen Williams en fin de période pour réveiller la scène locale alors que le Thunder se présentait dans le dernier quart-temps dans des conditions favorables (84-73). Et pourtant, grâce à leur adresse à 3-points, les hommes de Tuomas Iisalo ont trouvé le moyen de s’accrocher sous la barre des 10 points dans les minutes suivantes.

Mieux encore, à 5 minutes de la fin, « KCP » sanctionnait à nouveau à 3-points pour ramener Memphis à seulement deux possessions (101-97). C’est ici que le génie de « SGA » allait parler avec un panier primé, puis, après une passe rebond sur la planche façon T-Mac mais sans le dunk, un caviar vers Branden Carlson dans le corner.

Après un « circus shot » de Jalen Williams, le Canadien signait un « stepback » à mi-distance pour redonner un peu plus d’air à sa formation. Cette fois-ci, Memphis ne reviendra pas.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La pauvreté offensive du troisième quart-temps. Ces 12 minutes viennent contraster le tableau d’ensemble du Thunder. Le champion en titre a inscrit 31 points ou plus dans trois quart-temps, mais près de moitié moins dans cette troisième période. À l’instar de cet airball assez affreux envoyé en première intention par Branden Carlson, les hommes de Mark Daigneault ont eu beaucoup de mal à trouver la cible sur jeu placé. Les Grizzlies, à l’exception de Kentavious Caldwell-Pope, n’ont pas été beaucoup plus adroits, mais le Thunder n’a pas réussi à générer de jeu en transition pour s’offrir des tirs faciles. Bilan de ces 12 minutes très pauvres : 19 à 17 en faveur des visiteurs.

« SGA » enchaîne un 100e match consécutif à plus de 20 points. L’impressionnante régularité du Canadien se confirme soir après soir. Pour son 100e match de suite, Shai Gilgeous-Alexander a inscrit au moins 20 points. Celui-ci, en novembre dernier, avait déjà dépassé Oscar Robertson qui, en octobre 1964, s’était arrêté à 79 rencontres d’affilée avec ce quota. Prochaine cible : Wilt Chamberlain, le seul à avoir fait mieux en la matière avec 126 matchs entre octobre 1961 et janvier 1963. Pour mémoire, la série actuelle de « SGA » a débuté le 1er novembre de la saison dernière. La dernière fois qu’il n’a pas atteint la barre des 20 points remonte au 30 octobre 2024, face aux Spurs, lorsqu’il s’était contenté de 18 points.

Oklahoma City Thunder / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Shai Gilgeous-Alexander 36 11/20 3/4 6/6 0 10 10 8 3 4 5 1 31 40
Jalen Williams 34 10/20 1/6 3/4 2 4 6 2 1 0 2 0 24 19
Luguentz Dort 31 5/9 3/6 0/0 1 3 4 0 3 3 0 3 13 19
Branden Carlson 25 4/7 3/6 0/0 1 2 3 2 1 0 2 0 11 11
Cason Wallace 29 3/8 2/4 0/0 1 2 3 1 0 1 0 0 8 8
Ajay Mitchell 22 7/13 1/3 1/2 3 6 9 2 4 2 3 0 16 19
Kenrich Williams 25 5/9 1/3 0/0 1 5 6 3 2 4 0 0 11 20
Isaiah Joe 20 1/5 1/5 2/2 0 2 2 1 4 0 1 0 5 3
Brooks Barnhizer 16 0/2 0/1 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2
Chris Youngblood 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 46/94 15/39 12/14 9 37 46 20 18 14 13 4 119
Memphis Grizzlies / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Cedric Coward 25 5/10 2/4 4/6 3 5 8 6 0 0 0 1 16 24
Cam Spencer 35 4/11 3/6 3/3 1 4 5 8 1 1 4 0 14 17
Jaylen Wells 32 5/16 0/6 2/2 1 3 4 0 4 3 5 1 12 4
Jaren Jackson Jr. 32 2/8 1/2 6/8 0 3 3 1 2 2 0 1 11 10
Jock Landale 26 4/9 2/4 1/2 3 7 10 3 2 0 2 0 11 16
Kentavious Caldwell-Pope 21 5/6 5/6 1/2 1 2 3 4 0 0 3 0 16 18
Santi Aldama 25 4/13 1/5 0/0 1 6 7 1 1 0 2 0 9 6
Olivier-Maxence Prosper 17 3/5 2/4 0/0 0 1 1 0 3 0 2 0 8 5
GG Jackson 12 2/5 2/4 0/0 0 2 2 0 0 1 1 1 6 6
Christian Koloko 9 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 3
Jahmai Mashack 6 0/0 0/0 0/0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 3
Total 34/83 18/41 17/23 10 36 46 26 14 8 21 5 103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE139
CHA132
BOS103
IND95
NOR119
DAL113
DEN135
UTH112
OKC119
MEM103
GSW120
ORL97
POR102
DET110

Par Samuel Hauraix
