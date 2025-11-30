Matchs
Stats & Highlights | Cooper Flagg et Pascal Siakam brillent dans le « money time »

NBA – Le rookie des Mavs s’est offert un nouveau record en carrière (35 points) sur le parquet des Clippers, tandis que le leader des Pacers a offert la victoire à sa formation face aux Bulls.

Cooper FlaggEn petite forme au « scoring » depuis trois matchs, Cooper Flagg vient de frapper un grand coup à Los Angeles. Sur le parquet de Clippers en perdition, le rookie des Mavs a signé 35 points pour devenir le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à atteindre ce total dans un match. Devenant au passage le premier joueur âgé de 18 ans depuis LeBron James à inscrire 30 points ou plus !

Si Klay Thompson (23 points) a converti un gros tir dans les derniers instants, c’est bien le rookie qui a fait la différence dans le final, notamment avec ses passages sur la ligne des lancers-francs auxquels Kawhi Leonard (30 points), un peu court sur la fin, n’a pas su répondre. Avec ce succès arraché, les Mavs (6v-15d) repassent devant les Clippers (5v-15d), qui enchaînent une 4e défaite de rang, au classement.

Fin de rencontre également très indécise dans l’Indiana, où les Pacers ont dû attendre une libération venant de Pascal Siakam (24 points) au quasi buzzer pour venir à bout des Bulls. Aux côtés du leader local, quatre joueurs ont atteint ou dépassé la barre des 14 points. Dont Jay Huff, qui avait inscrit les 14 premiers points de sa formation, avant de ne plus marquer.

Giannis Antetokounmpo passe un nouveau cap

Josh Giddey a manqué de peu le triple-double (17 points, 11 rebonds et 7 passes) pour son équipe qui perd du terrain à l’Est. Avec trois revers de suite, les Bulls (9v-10d) sont 10e, tandis que les Pacers (4v-16d) connaissent une deuxième victoire de suite.

L’autre duel entre deux équipes en difficulté a tourné à l’avantage des Bucks face aux Nets. Auteur de 29 points, Giannis Antetokounmpo a passé le cap des 21 000 unités en carrière. Milwaukee a célébré comme il se doit le retour à la compétition de Kevin Porter Jr. (13 points) en comptant jusqu’à 32 points d’avance. Les Bucks (9v-12d) sont derrière les Bulls au classement, et les Nets (3v-16d) avant-derniers.

Indiana – Chicago : 103-101

Indiana / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Siakam 36 11/23 1/4 1/2 1 8 9 4 0 2 1 2 +22 24 27
J. Huff 25 5/9 4/8 0/0 1 7 8 2 0 0 0 4 +2 14 24
A. Nembhard 32 5/10 2/7 2/3 0 1 1 6 4 0 3 0 -12 14 12
B. Sheppard 22 2/4 2/4 0/0 0 2 2 0 2 0 1 0 -3 6 5
B. Mathurin 38 8/19 3/10 0/0 0 6 6 3 2 2 5 0 +3 19 14
I. Jackson 23 5/5 0/0 4/4 4 7 11 1 4 1 1 2 0 14 28
J. Robinson-Earl 11 0/2 0/2 0/0 1 1 2 0 2 0 0 0 -18 0 0
J. Walker 20 1/4 1/3 1/2 0 2 2 1 0 0 1 1 -5 4 3
T.J. McConnell 25 4/10 0/0 0/0 0 3 3 6 0 3 0 1 +20 8 15
G. Mathews 8 0/3 0/3 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 +1 0 -2
Total 41/89 13/41 8/11 7 37 44 24 15 8 12 10 103
Chicago / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Buzelis 34 3/9 2/5 0/2 4 7 11 2 0 1 3 3 -12 8 14
N. Vucevic 30 5/14 2/5 4/4 3 5 8 6 1 1 0 0 -7 16 22
K. Huerter 32 6/14 3/8 0/0 0 3 3 1 4 1 2 0 -7 15 10
A. Dosunmu 35 6/13 3/6 0/1 0 4 4 4 3 0 1 0 -1 15 14
J. Giddey 34 7/13 2/5 1/4 1 10 11 7 1 0 3 0 +7 17 23
P. Williams 17 1/7 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -6 2 -2
E. Miller 7 2/3 1/1 1/2 0 1 1 0 1 1 0 0 +8 6 6
L. Olbrich 11 1/3 0/1 0/0 0 3 3 0 2 0 1 0 +15 2 2
J. Carter 11 1/2 1/2 0/0 0 1 1 2 2 1 1 0 -13 3 5
T. Jones 29 7/9 0/0 3/3 0 1 1 2 0 0 2 0 +6 17 16
Total 39/87 14/34 9/16 8 37 45 24 14 5 13 3 101

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Milwaukee – Brooklyn : 116-99

Milwaukee / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
G. Antetokounmpo 19 12/15 1/2 4/8 3 5 8 2 2 2 2 0 +27 29 32
M. Turner 22 4/7 1/4 1/1 0 3 3 2 2 0 0 1 +25 10 13
K. Porter Jr. 25 4/10 3/5 2/2 2 2 4 6 1 1 1 1 +10 13 18
A. Green 23 5/7 5/7 0/0 0 3 3 5 1 0 1 0 +29 15 20
R. Rollins 31 4/10 1/5 1/2 1 1 2 4 1 4 2 0 +30 10 11
B. Portis 21 5/10 3/5 0/0 1 5 6 0 2 0 2 0 -4 13 12
T. Antetokounmpo 3 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -7 2 2
K. Kuzma 22 3/5 1/1 4/4 0 1 1 3 2 3 1 0 +6 11 15
J. Sims 23 1/1 0/0 0/0 3 5 8 2 3 0 2 0 -17 2 10
G. Harris 12 0/4 0/1 0/0 1 4 5 4 0 2 0 0 +7 0 7
A. Coffey 4 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 2 1
G. Trent Jr. 25 2/9 1/8 0/0 1 1 2 1 0 0 1 0 -6 5 0
A. Jackson Jr. 5 1/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -4 2 4
C. Anthony 5 1/2 0/0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 -4 2 3
Total 44/84 16/39 12/17 12 31 43 31 16 13 12 2 116
Brooklyn / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Z. Williams 19 4/10 2/8 0/0 1 1 2 1 1 1 3 0 -17 10 5
N. Clowney 21 2/3 2/3 0/0 0 1 1 1 4 0 3 0 -13 6 4
N. Claxton 25 3/4 0/0 1/2 1 3 4 3 3 0 1 0 -26 7 11
T. Mann 21 2/8 0/4 0/0 0 1 1 1 1 2 2 0 -12 4 0
T. Martin 24 4/10 1/5 0/0 1 5 6 1 1 0 1 0 -21 9 9
J. Wilson 16 4/8 1/4 4/5 0 3 3 2 1 1 0 0 -8 13 14
E.J. Liddell 5 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 +4 2 3
D. Wolf 30 8/16 5/9 1/1 1 3 4 4 2 0 2 1 -9 22 21
D. Sharpe 23 2/6 1/2 2/6 1 6 7 2 1 0 1 1 +9 7 8
T. Etienne 5 2/2 2/2 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 +4 6 5
D. Powell 21 0/1 0/1 3/3 0 2 2 1 1 0 1 1 +7 3 5
B. Saraf 29 4/8 2/4 0/0 0 0 0 7 0 0 3 1 -3 10 11
Total 36/77 16/42 11/17 6 25 31 23 16 4 18 4 99

LA Clippers – Dallas : 110-114

LA Clippers / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Leonard 29 10/20 3/4 7/7 0 8 8 3 3 0 2 0 +4 30 29
J. Collins 36 9/10 1/2 2/2 0 4 4 1 2 0 1 3 +2 21 27
I. Zubac 38 8/12 0/0 3/3 2 9 11 4 5 1 2 1 +3 19 30
J. Harden 37 5/17 2/6 17/19 0 8 8 11 1 0 7 1 0 29 28
K. Dunn 33 3/7 0/4 0/0 0 3 3 2 2 2 1 0 +9 6 8
N. Batum 28 0/4 0/4 0/0 2 2 4 0 4 1 2 0 -2 0 -1
C. Paul 11 0/3 0/0 0/0 0 2 2 3 2 1 0 0 -2 0 3
K. Brown 19 2/5 1/4 0/0 1 3 4 0 1 0 2 1 -13 5 5
K. Sanders 9 0/2 0/1 0/0 0 2 2 1 1 0 1 0 -15 0 0
Total 37/80 7/25 29/31 5 41 46 25 21 5 18 6 110
Dallas / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Powell 33 3/4 0/0 3/4 1 4 5 3 5 6 1 1 +11 9 21
N. Marshall 37 6/12 2/6 2/2 1 7 8 3 3 3 0 0 +12 16 24
C. Flagg 38 13/22 0/3 9/11 1 7 8 2 3 0 3 0 -4 35 31
M. Christie 20 1/9 1/8 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 -11 3 -2
R. Nembhard 21 3/8 2/5 0/0 0 1 1 3 3 0 2 0 -12 8 5
C. Martin 21 0/5 0/2 0/0 1 6 7 2 1 3 1 0 0 0 6
M. Cisse 14 1/2 0/0 2/2 0 2 2 0 1 0 0 0 -8 4 5
K. Thompson 26 8/13 6/10 1/2 0 3 3 1 2 0 0 0 +16 23 21
B. Williams 26 5/14 0/5 4/5 0 1 1 7 1 3 1 1 +17 14 15
J. Hardy 3 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Total 40/90 11/39 21/26 4 33 37 22 19 15 8 2 112

Par Samuel Hauraix
