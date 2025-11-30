Stats & Highlights | Cooper Flagg et Pascal Siakam brillent dans le « money time »

En petite forme au « scoring » depuis trois matchs, Cooper Flagg vient de frapper un grand coup à Los Angeles. Sur le parquet de Clippers en perdition, le rookie des Mavs a signé 35 points pour devenir le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à atteindre ce total dans un match. Devenant au passage le premier joueur âgé de 18 ans depuis LeBron James à inscrire 30 points ou plus !

Si Klay Thompson (23 points) a converti un gros tir dans les derniers instants, c’est bien le rookie qui a fait la différence dans le final, notamment avec ses passages sur la ligne des lancers-francs auxquels Kawhi Leonard (30 points), un peu court sur la fin, n’a pas su répondre. Avec ce succès arraché, les Mavs (6v-15d) repassent devant les Clippers (5v-15d), qui enchaînent une 4e défaite de rang, au classement.

Fin de rencontre également très indécise dans l’Indiana, où les Pacers ont dû attendre une libération venant de Pascal Siakam (24 points) au quasi buzzer pour venir à bout des Bulls. Aux côtés du leader local, quatre joueurs ont atteint ou dépassé la barre des 14 points. Dont Jay Huff, qui avait inscrit les 14 premiers points de sa formation, avant de ne plus marquer.

Giannis Antetokounmpo passe un nouveau cap

Josh Giddey a manqué de peu le triple-double (17 points, 11 rebonds et 7 passes) pour son équipe qui perd du terrain à l’Est. Avec trois revers de suite, les Bulls (9v-10d) sont 10e, tandis que les Pacers (4v-16d) connaissent une deuxième victoire de suite.

L’autre duel entre deux équipes en difficulté a tourné à l’avantage des Bucks face aux Nets. Auteur de 29 points, Giannis Antetokounmpo a passé le cap des 21 000 unités en carrière. Milwaukee a célébré comme il se doit le retour à la compétition de Kevin Porter Jr. (13 points) en comptant jusqu’à 32 points d’avance. Les Bucks (9v-12d) sont derrière les Bulls au classement, et les Nets (3v-16d) avant-derniers.

Indiana – Chicago : 103-101

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIN 119 BOS 115 CHA 118 TOR 111 IND 103 CHI 101 MIA 135 DET 138 MIL 116 BRO 99 GSW 104 NOR 96 PHO 112 DEN 130 LAC 110 DAL 114

Milwaukee – Brooklyn : 116-99

LA Clippers – Dallas : 110-114

