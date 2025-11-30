Les Pistons résistent au furieux comeback du Heat

Après deux défaites de suite, les Pistons ont bien failli connaître le même sort cette nuit à Miami puisqu’ils ont gâché une avance de 22 points dans le 4e quart-temps ! Mais l’essentiel est fait puisque les partenaires de Cade Cunningham s’imposent 138-135 face au Heat.

Detroit n’aurait jamais dû trembler comme ça puisque le “régional de l’étape” Duncan Robinson avait lancé un 13-0 pour leur permettre de finir le premier quart-temps avec treize points d’avance (36-23). C’était encore lui qui avait donné 15 points d’avance dans le 3e quart-temps (93-78) avant que les Jaden Ivey et Daniss Jenkins ne se relaient pour signer un 9-0 pour donner 19 points d’avance en fin de 3e quart-temps (108-89).

Un écart qui va encore grimper dans le 4e quart-temps pour se fixer à +22 à huit minutes de la fin après un and-1 de Ron Holland. Là où beaucoup de coaches auraient sorti le drapeau blanc, Erik Spoelstra laisse une dernière chance à ses joueurs vedettes.

C’est Andrew Wiggins qui sonne la révolte avec un gros rebond offensif, qu’il remet dedans. C’est encore lui qui trouve Pelle Larsson puis Bam Adebayo pour le dunk. En trois minutes, le Heat a déjà remonté huit points (127-114).

Cunningham a failli tout gâcher

Cunningham relance les Pistons, mais il perd deux ballons de suite ! C’est Wiggins, encore lui, qui sanctionne, et à l’entrée du “money time”, le Heat n’a plus que 11 points de retard. Comme Cunningham perd un nouveau ballon, et qu’il fait faute sur un 3-points de Norman Powell, Miami boucle un 13-0 pour revenir à deux petits points (131-129). Il reste 55 secondes à jouer.

Pris à deux près de la ligne médiane, Cade Cunningham se rachète en trouvant Jenkins qui profite du surnombre pour foncer au cercle (133-129). Bam Adebayo lui répond avec une claquette après un raté de Wiggins (133-131). Il reste 34 secondes, et Cunningham va climatiser la salle avec un shoot au coeur de la raquette après avoir percé le premier rideau. Derrière, Norman Powell perd le ballon sur sa pénétration, et les Pistons s’imposent finalement 138-135 pour se donner un peu d’air en tête de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Retour gagnant pour Robinson. Chaudement accueilli par son ancien public, Duncan Robinson n’a pas manqué son retour avec 18 points et la victoire au bout. C’est lui en premier quart-temps qui lance un 13-0 pour permettre aux Pistons de prendre les commandes, finalement jusqu’au bout.

– Docteur Cade et Mister Cunningham. Auteur de 29 points, Cade Cunningham a failli tout gâcher dans les cinq dernières minutes avec trois de ses huit balles perdues ! Pris à deux par le Heat, qui avait choisi de faire l’impasse sur Ausar Thompson, le meneur All-Star a finalement gardé le meilleur pour la fin avec ce tir de la gagne au coeur de la raquette après avoir parfaitement posé ses appuis.

– Andrew Wiggins enchaîne. Il faut remonter au 23 mars pour trouver trace d’un match à 30 points et plus de l’ancien ailier des Warriors. A la création, comme à la finition, il a été très bon, et il a profité de la grosse défense des Pistons sur Tyler Herro pour exploiter les espaces.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.